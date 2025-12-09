Kejt Midlton kaputom prikrila suknju vrednu 1.938 evra, kroj savršen (foto)

Kejt Midlton bila je vrhunska domaćica dok je 5. decembra dočekala pripadnike javnosti i članove kraljevske porodice u Vestminsterskoj opatiji na svojoj godišnjoj službi „Zajedno za Božić“. Ove godine u fokusu su teme ljubavi, saosećanja i povezanosti, a princ i princeza od Velsa bili su govornici na svečanoj večeri.

Noseći prelepu haljinu boje šumskog zelenila od Ketrin Voker, 43-godišnja Kejt je ispod skrivala skupocenu suknju – i to je podelilo fanove kraljevske porodice. Rojal Fešn Dejli na Instagramu je identifikovao dotičnu suknju kao „Kristalima ukrašenu plisiranu vunenu tartan midi suknju“ od Miu Miu, koja se prodaje po ceni od 1.690 funti, tj 1.938 evra.

Pogledajte galeriju Suknja Kejt Midlton vredna skoro 2.000 evra

Izbor Miu Miu, brenda koji nosi za svečane prilike, tj božićna izdanja od 2017. godine, ukazuje na njenu kontinuiranu podršku komadima visoke mode koji spajaju šik predškolskog uzrasta sa klasičnim nasleđem.

- Princeza od Velsa pružila je prelepo uglađen svečani izgled, uparivši svoj duboko zeleni kaput Ketrin Voker sa suknjom Miu Miu ukrašenom kristalima koja tradicionalnom karou daje suptilni, moderni sjaj. Ako vas inspiriše dizajnerska suknja, iznenađujuće je lako napraviti kod kuće. Počnite sa jednostavnim tartanom ili naboranim midi krojem, koji se lako mogu naći u glavnoj ulici u ovo doba godine, i dodajte našivene kristale ili dragulje koje se fiksiraju toplotom duž nabora ili pojasa za isti taj svetleći izgled. To je jednostavan i budžetski način da postignete Kejtin elegantan svečani izgled bez dizajnerske cene - kaže za britanski HELLO! modna stilistkinja Konstans Ričardson.





