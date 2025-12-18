Doktor Dalibor Kovačević sa timom svojih stručnjaka godinama pomaže klijentima da zadovoljni izađu iz njegove ordinacije u Novom Sadu i Nevesinju. Ordinacije su specijalizovane za estetske tretmane, a koriste se najnovije tehnike i proizvodi visokog kvaliteta u cilju isticanja prirodne lepote klijenata. Iskusan i posvećen tim ordinacija pruža topao, lični pristup, gde su želje i dobrobit klijenata uvek na prvom mestu.

Da li ste karijeru u estetskoj medicini započeli iz želje da pomognete ljudima da se osećaju bolje u svojoj koži, kako se osećate kada pomognete klijentu da bude zadovoljniji sobom u svakom smislu?

- Estetsku medicinu sam odabrao jer je moja želja oduvek bila kombinacija umetnosti i medicine. Volim kada svojim radom mogu da podignem samopouzdanje osobe, da joj vratim osećaj zadovoljstva sobom i da njenu kožu učinim zdravijom i kvalitetnijom. Taj trenutak kada klijent izađe iz ordinacije zadovoljan, opušten i srećan, za mene je najbolja potvrda da radim pravi posao. Za mene estetika nije samo izgled, već i dobrobit i unutrašnji mir osobe. Foto: Marija Andrić

U slučaju kada klijent želi da pretera sa estetskim korekcijama i da to ne izgleda prirodno, kako uspevate da ga nagovorite da primeni savet da je manje zapravo više?

- Uvek pristupam individualno i sa poštovanjem. Saslušam njihove zahteve i želje nakon čega objašnjavam kako naše lice i koža funkcionišu, koje su prirodne linije i strukture, i kakav efekat preterana procedura može imati dugoročno. Ja radim tako da rezultat bude harmoničan i prirodan, nikada preteran. Ako vidim da određena procedura nije opravdana, ili bi izgledala neprirodno, otvoreno to kažem i tu proceduru sigurno ne radimo.

Kako se dobija prirodan, mlađi i odmorniji izgled, pomoću kojih procedura?

- Prirodan i odmoran izgled postižem kombinacijom nekoliko principa: kvalitet kože: stimulacija kolagena, hidratacija i biološki tretmani; Minimalni fileri: ciljano popunjavanje struktura koje su zaista izgubile volumen; Precizna primena botoksa: samo na regijama gde mimika stvara neželjene linije, ne da lice izgleda “zamrznuto”; Harmonizacija lica: radim na proporcijama, konturama i simetriji, a ne samo na pojedinačnim regijama. Ceo pristup je individualan i zasnovan na proceni stanja kože i anatomije lica pacijenta.

Verujem da su najtraženije i dalje tehnike podmlađivanja i osvežavanja ubrizgavanjem hijaluronskih filera i botoksa, o čemu pri tim procedurama posebno treba da se vodi računa?

- Najvažnije je poštovati princip individualnosti i anatomije. Svaka procedura mora da bude precizna, sa optimalnim količinama materijala, pravilnim rasporedom i dubinom aplikacije. Posebno je važno razumeti kako hijaluronski fileri reaguju na tkivo, tačna mesta allikacije kako bi sa manje materijala napravili bolji rezultat. Važno je raditi sa kvalitetnim proizvodima i proveriti stabilnost i sigurnost preparata. Kroz takav pristup dobijamo prirodan i dugotrajan rezultat, bez preterivanja. Foto: Marija Andrić

Mnogi i dalje imaju uverenja i strah da će posle botoksa imati zamrznuto lice bez mimike, da li greše?

- To je mit koji je lako razjasniti. Kada botoks primenjujem pravilno, u preciznim dozama i tečkama za injektovanje, lice ostaje potpuno pokretno i prirodno. Cilj je ublažavanje neželjenih linija, a ne blokiranje mimike na mestima gde ona ne sme da bude blokirana. Pacijenti mogu normalno da se smeju, pričaju i izražavaju emocije. Ključ je individualno planiranje i precizna primena.

Mnogi primeri žena koje su radile filere nam deluju preterano i neprirodno, na koji vi način postižete cilj, a to je vaš moto – harmonizacija lica tako da izgleda prirodno i neprimetno?

- Moj pristup je kombinacija minimalno invazivnog filera u bitne strukture. Individualni plan koji neće dati preteranu korekciju, već ono što lice stvarno treba procene proporcija i simetrije lica stimulacije kvaliteta kože da lice izgleda zdravo i blistavo. Na taj način krajnji rezultat je prirodan, harmoničan i nenametljiv, što je moj glavni cilj.

Poznato je da ste uvek posvećeni usavršavanju, i aktivno učestvujete u brojnim radionicama i obukama širom sveta. Koliko je to bitno da usvojite najnovije tehnike i koliko se isplati stalno usvajati nova znanja?

- Kontinuirano usavršavanje je ključno. Estetska medicina se konstantno razvija, pojavljuju se nove tehnike, preparati i naučni dokazi. Samo kroz stalno učenje i praktičnu primenu možemo ponuditi pacijentima najmodernije, najsigurnije i najučinkovitije tretmane. Ulaganje u znanje se višestruko vraća kroz zadovoljstvo klijenata, kvalitet rada i reputaciju stručnjaka. Foto: Marija Andrić





