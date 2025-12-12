Najsrećniji dani u decembru: 12.12. je na listi!

Astrolozi ističu da četiri datuma posebno oblikuju završnicu 2024. godine i mogu doneti sreću, jasnoću i emotivnu stabilnost. Ulazimo u prvu fazu zime, kada se priroda povlači, a ljudi prirodno prelaze u stanje introspekcije, tj samoposmatranje i analiziranje sopstvenih misli, osećanja... Ipak, ovaj mesec nije statičan.

Prema astrologiji, unutar njegovog mirnog ritma nalaze se dani koji nose snažan porast energije i mogu se smatrati najpovoljnijim u celoj završnici godine. Upravo se u tim trenucima otvara prostor za rešenja, napredak i unutrašnje rasterećenje.

10. decembar - Neptun kreće direktno

Energetski preokret: Završava se retrogradni hod Neptuna u Ribama, što simbolizuje kraj unutrašnje magle i nedoumica. Mentalna dinamika: Merkur ulazi u opoziciju s Uranom, pa su mogući iznenadni događaji, neočekivane vesti i promene planova.

Saveti: Birajte reči pažljivo, izbegavajte impulsivne reakcije i oslonite se na mentalnu fleksibilnost.

12. decembar - poslednji datum ogledala u godini

Emotivni značaj: Ovaj dan nosi snažnu energiju za ljubavne odnose, pomirenja i učvršćivanje veza.

Preporuka: Idealan trenutak za odluke vezane za brak, ljubav ili početak nove veze.

New Africa /shutterstock.com

15. decembar - Mars ulazi u Jarca

Praktična energija: Mars u Jarcu donosi disciplinu, fokus i snagu volje.

Završavanje obaveza: Pogodno vreme za organizaciju planova, definisanje ciljeva i završetak započetih projekata.

24. decembar - Venera prelazi u Jarca

Stabilizacija emocija: Venera u Jarcu povezuje srce i razum, donoseći mirnije i toplije odnose.



Ovaj prelaz naglašava emotivnu sigurnost i prijatnu energiju u završnim danima godine.

Astrolozi savetuju da se tokom decembra neguje ono što donosi unutrašnju radost - vreme sa voljenima, kreativni rad i emotivna iskrenost. Materijalni uspeh jeste važan, ali prava sreća dolazi iz stabilnih odnosa i pozitivne energije.

(Krstarica)





