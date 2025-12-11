Kuća Dragana Jovanovića i Branke Pujić na Zlatiboru je raj na zemlji, ovde uživaju sa unukom (foto)

Branka Pujić i Dragan Jovanović mogu se pohvaliti zavidnim glumačkim karijerama. Kada nemaju snimanja, predah vole da naprave u prirodi, a idealno mesto za to je kuća Dragana Jovanovića i Branke Pujić koja se nalazi na Zlatiboru.
Drvena kuća sa prostranim dvorištem savršeno je mesto gde njihov unuk, Anđelin sin Luka može da se igra. Kada su zajedno u porodičnoj oazi Branka voli da kuva za svoje najmilije, a omiljen Gagijev hobi je vožnja motora po čarobnom krajoliku.
U blizini kuće Dragana Jovanovića nalazi se mini teren za basket, gde s vremena na vreme Branka ume da zaigra sa ukućanima.
- Odlučili smo da imamo mir, da živimo sa prirodom, da budemo u prirodi. To smo zajedno shvatili, baš sam pomislio da će to biti teško, da se ona pomeri iz grada, da ode u šumu, na planinu, da živi sa nekim gorštakom tamo. Branki se to dopalo, napravili smo naš mali raj na planini.
Moralo je tu da bude i mesta za primorje, Branka to mnogo voli, boravak kraj mora se podrazumeva – ispričao je Gagi u emisiji „U krugu porodice“. Domaćica uživa da ovde priprema zimnicu i priprema drva za zimu.
- Kuvam i spremam na "smederevcu", tek sad doživljavam svoj vrhunac kulinarskog umeća. Mama me je učila da spremam pužiće, to ima specifičan ukus kad je u "smederevcu", evo, pohvali me, Dragane... U punom smo kontaktu sa prirodom – istakla je glumica.
Gagijeva i Brankina ćerka Anđela uživala je da posećuje vikendicu na Zlatioboru i tokom trudnoće sa suprugom Mihailom Dudašem, a sada to rade u proširenom sastavu.
Slične Vesti
Oaza mira i privatnosti: Zavirite u prelepu brvnaru Gagija Jovanovića i Branke Pujić na Zlatiboru FOTO
Vikendica Dragana Jovanovića odiše planinskim šarmom
13/08/2023Saznajte više
Zemunac sa Zlatibora: Zavirite u čarobnu planinsku kuću Dragana Jovanovića (foto)
Kuća Dragana Jovanovića na Zlatiboru ostaviće vas bez daha
02/03/2022Saznajte više
Žena za sve: Branka Pujić oduševila, uredila baštu i skuvala ručak za celu porodicu
Branka Pujić žena za sve, glumica oduševila
28/05/2024Saznajte više
Bolovi su sada podnošljivi: Dragan Jovanović godinama se bori sa bolešću koja otežava kretanje
Dragan Jovanović se zbog bolesti povukao iz pozorišta
06/02/2023Saznajte više
Pročitajte još
Kuća Dragana Jovanovića i Branke Pujić na Zlatiboru je raj na zemlji, ovde uživaju sa unukom (foto)
Kuća Dragana Jovanovića i Branke Pujić na Zlatiboru je pravi raj na zemlji, ušuškana oaza
11/12/2025Saznajte više
Gledate ga na televiziji, ne znajući da je baš on bivši muž Vanje Ejdus! A tek kad čujete ko mu je majka...
Bivši muž Vanje Ejdus je sin omiljene jugoslovenske glumice
11/12/2025Saznajte više
Tihomir Stanić za HELLO!: Davno sam odlučio da ću umreti na svoj rođendan, ako ima pravde to će biti...
Tihomir Stanić isplanirao je svoj odlazak sa ovog sveta
11/12/2025Saznajte više
Srećne vesti potvrđene! Porodica Dejana Tomaševića danas prima čestitke
Dejan Tomašević na novoj funkciji, stigla zvanična potvrda
11/12/2025Saznajte više
Emina Jahović ponovo tužila bivšeg muža, 7. godina posle razvoda ništa nije rešeno
Emina Jahović tužila bivšeg muža
11/12/2025Saznajte više
U ovu Melaniju se zaljubio Tramp, pogledajte kako je prva dama Amerike izgledala 2005. godine (video)
Izgled Melanije Tramp kroz godine se menjao
10/12/2025Saznajte više
Komentari (0)