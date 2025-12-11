Kuća Dragana Jovanovića i Branke Pujić na Zlatiboru je raj na zemlji, ovde uživaju sa unukom (foto)

Branka Pujić i Dragan Jovanović mogu se pohvaliti zavidnim glumačkim karijerama. Kada nemaju snimanja, predah vole da naprave u prirodi, a idealno mesto za to je kuća Dragana Jovanovića i Branke Pujić koja se nalazi na Zlatiboru. Dalibor Danilović za Gloriju

Drvena kuća sa prostranim dvorištem savršeno je mesto gde njihov unuk, Anđelin sin Luka može da se igra. Kada su zajedno u porodičnoj oazi Branka voli da kuva za svoje najmilije, a omiljen Gagijev hobi je vožnja motora po čarobnom krajoliku.

U blizini kuće Dragana Jovanovića nalazi se mini teren za basket, gde s vremena na vreme Branka ume da zaigra sa ukućanima.

- Odlučili smo da imamo mir, da živimo sa prirodom, da budemo u prirodi. To smo zajedno shvatili, baš sam pomislio da će to biti teško, da se ona pomeri iz grada, da ode u šumu, na planinu, da živi sa nekim gorštakom tamo. Branki se to dopalo, napravili smo naš mali raj na planini. Dalibor Danilović za Gloriju

Moralo je tu da bude i mesta za primorje, Branka to mnogo voli, boravak kraj mora se podrazumeva – ispričao je Gagi u emisiji „U krugu porodice“. Domaćica uživa da ovde priprema zimnicu i priprema drva za zimu. Dalibor Danilović za Gloriju

- Kuvam i spremam na "smederevcu", tek sad doživljavam svoj vrhunac kulinarskog umeća. Mama me je učila da spremam pužiće, to ima specifičan ukus kad je u "smederevcu", evo, pohvali me, Dragane... U punom smo kontaktu sa prirodom – istakla je glumica.

Gagijeva i Brankina ćerka Anđela uživala je da posećuje vikendicu na Zlatioboru i tokom trudnoće sa suprugom Mihailom Dudašem, a sada to rade u proširenom sastavu.





