Da li je moguće? Dok njegov otac vodi životnu bitku, Harija brine baštovanstvo

Princ Hari i Megan Markl ponovo šokiraju javnost

Dok su oči celog sveta usmerene ka Bakingemskoj palati, u iščekivanju novih vesti o zdravstvenom stanju kralja Čarlsa i Kejt Midlton, princ Hari i njegova supruga Megan Markl na drugom kraju sveta žive svoje živote. (Photo by Stephen Pond/Getty Images)

“Odbegli” članovi britanske kraljevske porodice poslednjih godina su u Americi i, kao što je poznato, u lošim su odnosima sa većim delom familije.

Prateći holivudski stil života svoje supruge, koja je pre udaje bila glumica, princ Hari se do sada okušao u rijalitiju, napisao je autobiografiju, a na korak je i od novih poslovnih angažmana.

Kako navodi "Gardijan", vojvoda i vojvotkinja od Saseksa biće izvršni producenti dve nove "Netfliks" serije o životnom stilu i profesionalnom polou.

Emisija o stilu života istraživaće radosti kuvanja, baštovanstva, zabave i prijateljstva, dok će druga pružati novi pristup svetu profesionalnog poloa i Otvorenom prvenstvu Amerike u tom sportu, najavljuje "Netfliks".

Photo by Chris Jackson/Getty Images for the Invictus Games Foundation