Za njega su mediji pisali da je ljubav Ane Ivanović: Da li bi sa njim bila srećnija?

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger više nisu par. Posle devet godina braka i troje mališana par je i zvanično podneo papire za razvod. Iako su mnogi govorili da nemačku fudbaler baš i nije prilika za našu sjajnu teniserku, njeno srce je biralo.
Pročitajte Beogradski stan Ane Ivanović ni nalik kući u Austriji: Dominira prirodni materijal, spoj komfora i minimalizma
Ali i pre njega, Ana je u ljubavi bivala samo sa onim muškarcima koji su je činili srećnom. Prelepa Srpkinja je tokom života imala nekoliko partnera za koje je javnost znala, a njen ljubavni život često je bio pod lupom. Ipak, jedna veza ostaje najveća misterija iz života Ane Ivanović, jer je veliko pitanje da li se i desila. U pitanju je navodna romansa sa čuvenim španskim teniserom i zavodnikom, Tomijem Robredom (43), a priča je krenula 2007. godine.
Ljubav Ane Ivanović i prava istina
Davno, u septembru 2007. godine, srpski tabloidi lansirali su vest da je jedna od najlepših teniserki sveta u vezi sa španskim teniserom Tomijem Robredom! Španac je pet i po godina stariji i već se bio prisutan na turnirima kada se Ana pojavila na najvećoj sceni, a nije mu promakla njena lepota. Počeo je da se udvara i šalje signale, što je srpska teniserka olako shvatala jer je Tomija pratio glas da je veoma opušten i da voli da ćaska sa devojkama. Ipak, da ima nečega Tomi je pokazao nekoliko meseci kasnije.
Pročitajte Ana Ivanović se oglasila zvaničnim saopštenjem zbog kog su se mnogi potresli, udarac za udarcem
Na Australijan openu 2007. godine nije uspeo da privuče Aninu pažnju, ali na US openu iste godine privukao je pažnju celog sveta! Na poslednjem grend slemu sezone Ana Ivanović je shvatila da su udvaranja Tomija Robreda ozbiljna, jer se Španac pojavio na jednom meču Srpkinje. Bilo je to u trećem kolu kada je Ana Ivanović savladala Veru Duševinu (6:1, 6:3), a Tomi Robredo je tom prilikom sedeo na VIP mestima, nedaleko od Anine majke. Medijima je to bio dovoljan signal - svi su pisali kako i porodica Ivanović zna za njihovu vezu! Ipak, taj odnos nije potrajao, ako je uopšte i postojao.
Sve novinske napise Ana Ivanović je oštro demantovala u intervjuu koji je dala u septembru 2007. godine.
- To ništa nije istina. Koliko su puta tako izašli članci koji uopšte nisu tačni. Ponekad se na turnirima ispričamo, ali daleko od toga da je nešto bilo izmedju nas... - rekla je jedna od najlepših teniserki svih vremena i dodala:
- Daću vam ekskluzivnu informaciju. Nemam još nikoga.
Ko je Tomi Robredo?
Nekadašnji španski teniser Tomi Robredo rođen je u okolini Đirone, a gotovo 25 godina profesionalno je igrao tenis. Zaradio je u karijeri oko 14,5 miliona američkih dolara, osvojio 12 titula u singlu i svojevremeno stigao čak i do pete pozicije na ATP listi. Najbolji plasma na grend slem turnirima mu je četvrtfinale, a jedino na Vimbldonu nije uspeo da se domogne te faze turnira. U dublu je stigao do 16. pozicije na ATP listi, osvojio je pet trofeja i igrao je tri polufinala US opena, dok je u miks dublu igrao polufinale Australijan opena. Sa reprezentacijom Španije tri puta je osvojio Dejvis kup, a dva puta Hopman kup. U finišu karijere koja je trajala čak do 2022. godine fokusirao se uglavnom na dubl mečeve.
Pored toga što su ga povezivali sa Anom Ivanović, njegova karijera obeležena je i velikim skandalom u čijem se centru našao Novak Đoković. Iako je delovalo da su dobri prijatelji na početku karijere, Robredo je iskoristio jedan međusobni meč da napadne Novaka Đokovića i optuži ga za simuliranje tokom mečeva, pisao je Kurir.
- I ja sam trpeo bolove. Trčao sam 'kao lud' i stopala su mi gorela, ali nisam hteo da se žalim. Ako teniser nije dovoljno spreman, ne bi trebalo ni da igra. Posle svake njegove pauze trčao je neverovatno brzo i udarao jako. Ali, on je to već radio nekoliko puta - rekao je Robredo posle poraza na US openu 2008. godine.
Tomi je 16. novembra proslavio šestu godišnjicu srećnog braka. Na večnu ljubav 2019. godine zakleo se svojoj dugogodišnjoj devojci Patriciji, sa kojojm je 2021. godine dobio ćerku.
Pročitajte još
Za njega su mediji pisali da je ljubav Ane Ivanović: Da li bi sa njim bila srećnija?
Ljubav Ane Ivanović bio je Tomi Robred, koji je ušao i u sukob sa Novakom Đokovićem
12/12/2025Saznajte više
Dok pljušte otkazi, Dragan Tašković Taške počeo da radi na Pinku, ovo je njegov novi posao
Dragan Tašković Taške počeo da radi na Pinku
12/12/2025Saznajte više
Za dom Dragana Kojića Kebe kažu da je najlepši na Bežanijskoj kosi, uverite se i sami (foto)
Dom Dragana Kojića Kebe nalazi se na Bežanijskoj kosi
12/12/2025Saznajte više
Vesna Zmijanac hitno operisana
Vesna Zmijanac hitno operisana
11/12/2025Saznajte više
Ovo je omiljena pesma Jelene Đoković, tekst je pisala Marina Tucaković a muziku otac Borisa Novkovića, često je pevuši
Omiljena pesma Jelene Đoković ovih dana dobija svoje novo "ruho"
11/12/2025Saznajte više
Kuća Dragana Jovanovića i Branke Pujić na Zlatiboru je raj na zemlji, ovde uživaju sa unukom (foto)
Kuća Dragana Jovanovića i Branke Pujić na Zlatiboru je pravi raj na zemlji, ušuškana oaza
11/12/2025Saznajte više
Komentari (0)