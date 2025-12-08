Ovako izgleda bajka: Najlepša jelka zasijala u Monaku, Žak i Gabrijela kao anđeli

Princ Albert od Monaka i njegova supruga princeza Šarlin uputilli su božićnu čestitku stanovnicima Monaka.

Porodični portret, na kojem su pozirali sa blizancima, oduševio je javnost

Sunarodnicima su najlepše želje za predstojeće praznike uputili uz sliku nastalu pored bajkovito okićene jelke, u atmosferi koja odiše prefinjenom elegancijom.

Otac i sin odabrali su ležerna izdanja, a obojica su se opredelili za plavi sako.

Sa druge strane, dame su izabrale haljine: princeza Šarlin dugu svetlosivu haljinu klasičnog kroja, sa rol kragnom i nabranim donjim delom, a princeza Gabrijela nežnu haljinu puder nijanse.

Na porodičnom portretu nastalom u kneževskoj palati u Monaku, svoje mesto našao je i kućni ljubima, čivava Harli.





