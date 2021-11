Punih trideset godina srce je poklonila njemu: Partner Jelisavete Karađorević je otmen i šarmantan, pravi gospodin (foto)

Partner Jelisavete Karađorević njena je desna ruka u svemu

Život Jelisavete Karađorđević toliko je bogat i sadržajan da bi se po njemu mogao snimiti film. Rođena je na Belom dvoru, kao jedina ćerka kneza Pavla Karađorđevića i kneginje Olge od Grčke i Danske.

Kumovi na krštenju bili su vojvoda od Kenta i grčki princ Nikola, a kume srpska kraljica Marija i engleska Meri. Sa britanskom kraljevskom porodicom ostala je u bliskim odnosima do danas, pa od članova kraljevskog doma redovno dobija božićne čestitke, a bila je pozvana i na venčanje princa Vilijama i Kejt Midlton.

Luka Šarac

Čukununuka vožda Karađorđa i praunuka velikog kneza od Rusije Vladimira Romanova pet decenija provela je u izgnanstvu, seleći se od Južne Afike, preko Evrope do Amerike. Tek kada se vratila u Srbiju našla je mir, kako u životu, tako i u ljubavi.

Iza sebe ima tri braka. Njujorškom biznismenu Hauardu Oksenbergu, koga je upoznala na skijanju u Austriji i sa kojim ima ćerke Katarinu i Kristinu, rekla je „da“ 1961. Razveli su se osam godina kasnije. Sina Nikolasa dobila je u drugom braku, za Nila Balfura udala se u Londonu 1969. godine. Treći put stala je pred matičara 1987. Izabranik je bio Manuel Uljoa Elijas, peruanski senator. U međuvremenu je, istina vrlo kratko, bila verena za filmsku zvezdu Ričarda Bartona.

Luka Šarac

Partner Jelisavete Karađorđević njen je oslonac i velika ljubav

Poslednjih trideset godina verni pratilac kneginje Jelisavete Karađorđević je Beograđanin Dragan Babić, bivši operski pevač, sa kojim se upoznala u Njujorku. Sa njim se nije venčala, a kako je objasnila jednom prilikom i nema nameru.

‒ I da me zaprosi, ne bih htela. Mi smo srećni u našem partnerstvu. Pošto nismo u braku, nema pritiska.

Luka Šarac

Gospodin Babić pomaže princezi u svim aktivnostima; od humanitarnog angažmana do pojavljivanja u medijima. ‒ Dragan Babić je najbolji od svih muškaraca koje sam upoznala ‒ izjavila je u jednom intervjuu.

‒ Toliko je dobronameran, velikodušan, trpi moj ekscentrični karakter, svaki dan misli samo o meni. On sve organizuje. Kada me ljudi zovu, tačno zna šta će da kaže, zna da li idemo na neki prijem ili ne, o svemu se brine. On je direktor naše firme. Još je i lep, inteligentan, mnogo čita ‒ kaže princeza o svom životnom partneru, koji je i u poznim godinama oličenje otmenosti i šarma. Luka Šarac