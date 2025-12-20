Tri najbolje maskare 2025. godine

Tri najbolje maskare u 2025. godini
U 2025. godini beauty tržište u Srbiji nudi više opcija nego ikada kada je reč o maskarama: od drogerijskih hitova koji su postali viralni na društvenim mrežama, do maskara koje obećavaju efekat veštačkih trepavica bez dodatnih koraka. Ipak, nisu sve formule iste, neke daju fantastičan volumen ali se preslikavaju, druge savršeno produžuju trepavice ali izostane gustina, dok treće imaju odličan efekat ali ne opravdavaju svoju cenu.
Zato smo analizirali najprodavanije maskare, pregledali iskustva stotina žena, beauty blogova i šminkera, i fokusirali se na ono što je najvažnije: kvalitet, postojanost, odnos cene i efekta, kao i realne utiske korisnica. Rezultat su tri maskare koje su se u 2025. godini izdvojile kao apsolutni favoriti na srpskom tržištu proverene u svakodnevnim uslovima, na različitim tipovima trepavica i u svim prilikama.
U nastavku otkrivamo koje su to maskare, koliko koštaju, kakav efekat daju i zašto ih žene iznova kupuju.
Maybelline Lash Sensational – univerzalni favorit
Cena: oko 1.600–2.000 RSD
Tip: volumen + dužina + rašćešljane trepavice
Maskara koja godinama drži tron popularnosti u drogerijama širom sveta — i ove godine opravdava očekivanja. Maybelline Lash Sensational savršeno balansira volumen i razdvajanje trepavica, bez grudvanja ili lepljenja. Specijalna četkica sa više slojeva dlačica koja hvata i najmanje trepavice. Daje efekat video-trepavica bez potrebe za lažnim trepavicama. Izuzetno postojana tokom dana čak i bez fiksiranja.
Mane: skidanje vodootporne verzije može biti izazovnije, pa se preporučuje dobar odstranjivač šminke.
L’Oréal Paradise / Panorama – ekstra volumen za dramatičan izgled
Cena: oko 1.600–2.200 RSD
Tip: volumen i podizanje trepavica
Ako sanjate o dramatičnim, punim i podignutim trepavicama, L’Oréal Paradise ili njegova varijanta Panorama (u zavisnosti od parfimerije) je pravi izbor. Ova maskara se ističe intenzivnim pigmentom i dugotrajnošću.
Izvanredan volumen bez osećaja teških trepavica. Pigmentirana formula koja ostaje postojana kroz ceo dan. Ne razmazuje se lako, dobro podnosi vlagu i tople uslove.
Mane: neki korisnici primete da se maskara brže suši u tubi ako je često otvaraju i zatvaraju.
Golden Rose Essential High Definition / Volume & Define
Cena oko 1.000–1.500 RSD
Tip: budžetska ali efektna maskara
Za one koji žele maksimalan efekat za minimalan novac, Golden Rose nudi dve odlične varijante: High Definition (za definisane, raščešljane trepavice) i Volume & Define (za intenzivniji volumen). Odličan odnos cene i kvaliteta daje volumen i dužinu koji se ne očekuje po ovoj ceni. Četkica koja lepo razdvaja trepavice bez grudvica.Lako se nanosi i ne otežava pogled.
Mane: kod nekih primeraka maskara može malo “preslikavati” ako se trepavice jako znoje ili su masne.
Kako izabrati maskaru koja je prava za tebe? Evo nekoliko praktičnih saveta:
Za svakodnevnu šminku: Maybelline Lash Sensational daje prirodan ali naglašen izgled.
Za večernje izlaske ili fotke: L’Oréal Paradise daje maksimalan volumen i dramatičan efekat.
Za budžet i odličan rezultat: Golden Rose maskare su pravi izbor.
Beauty svet 2025. godine donosi fantastične opcije i u premium i u pristupačnim cenovnim rangovima. Bilo da želiš suptilan dnevni look, ekstremni volumen ili najbolji budžetski potez, ove tri maskare su se pokazale kao najbolje na srpskom tržištu proverene od žena i make-up entuzijasta.
