Za ova 3 horoskopska znaka jesen donosi ljubav o kojoj su sanjali

Novo godišnje doba donosi i nove vibracije u ljubavni život, ali će pojedini horoskopski znaci doživeti jesen kakvu nisu ni sanjali.

Ako ste rođeni u znaku Vage, Vodolije ili Riba pripremite se za ljubav koja kuca na vrata

Vaga – buđenje kroz sklad i iskrenost

Za Vage jesen donosi unutrašnji mir i jasnoću. Sunce u tvom znaku osvetljava ono što je dugo bilo sakriveno, dok energija Venere i Marsa pojačava strast i želi da se otvoriš novim osećanjima.

Ako si već u vezi, odnosi mogu ponovo procvetati: ponovno povezivanje, mali gestovi koji “tope” srce, iskrene reči. Ako si slobodna Vaga, moguće je da ćeš upoznati osobu, sklad i osećaj da “napokon dišeš”.

Savet: Ne čuvaj osećaj u sebi – sada je vreme da pokažeš ono što osećaš i otvoriš vrata novim prilikama.

Vodolija – kad prijateljstvo preraste u ljubav

Vodolija će jesen dočekati s rezervom, ali ispod površine tinja želja za dubljim povezivanjem. Ovo je razdoblje u kojem se prijateljske veze mogu transformisati u nešto više.

Zauzete Vodolije mogu doživeti obnovu romantike kroz otvoren dijalog s partnerom, dok slobodni mogu osetiti neočekivanu hemiju s nekim iz svog kruga poznanika.

Savet: Ne zanemaruj prijateljstvo – ono može biti izvor ljubavne iskre koja menja sve.

Ribe – romantika na svakom koraku

Ribe će jesen doživeti kao romantičan film – šetnje pod zlatnim lišćem, tihe noći, nežni zagrljaji. U vezama se otvara prostor da unesete dodatnu toplinu i pažnju, dok će slobodne Ribe mogućnost za ljubav iskusiti iz svakodnevnih sureta – osmeha, razgovora, slučajnih pogleda.

Savet: Prati intuciju, ne ignoriši sitne znakove, i najmanji gest može rasplamsati ono najiskrenije u srcu.

Izvor: Sensa.hr









