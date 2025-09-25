Za ova 3 horoskopska znaka jesen donosi ljubav o kojoj su sanjali

Novo godišnje doba donosi i nove vibracije u ljubavni život, ali će pojedini horoskopski znaci doživeti jesen kakvu nisu ni sanjali.
Ako ste rođeni u znaku Vage, Vodolije ili Riba pripremite se za ljubav koja kuca na vrata
Vaga – buđenje kroz sklad i iskrenost
Za Vage jesen donosi unutrašnji mir i jasnoću. Sunce u tvom znaku osvetljava ono što je dugo bilo sakriveno, dok energija Venere i Marsa pojačava strast i želi da se otvoriš novim osećanjima.
Ako si već u vezi, odnosi mogu ponovo procvetati: ponovno povezivanje, mali gestovi koji “tope” srce, iskrene reči. Ako si slobodna Vaga, moguće je da ćeš upoznati osobu, sklad i osećaj da “napokon dišeš”.
Savet: Ne čuvaj osećaj u sebi – sada je vreme da pokažeš ono što osećaš i otvoriš vrata novim prilikama.
Pročitajte Nedeljni horoskop do 29. septembra - Devicu prati ljubavna inspiracija, Vaga se suočava sa izazovima
Vodolija – kad prijateljstvo preraste u ljubav
Vodolija će jesen dočekati s rezervom, ali ispod površine tinja želja za dubljim povezivanjem. Ovo je razdoblje u kojem se prijateljske veze mogu transformisati u nešto više.
Zauzete Vodolije mogu doživeti obnovu romantike kroz otvoren dijalog s partnerom, dok slobodni mogu osetiti neočekivanu hemiju s nekim iz svog kruga poznanika.
Savet: Ne zanemaruj prijateljstvo – ono može biti izvor ljubavne iskre koja menja sve.
Ribe – romantika na svakom koraku
Ribe će jesen doživeti kao romantičan film – šetnje pod zlatnim lišćem, tihe noći, nežni zagrljaji. U vezama se otvara prostor da unesete dodatnu toplinu i pažnju, dok će slobodne Ribe mogućnost za ljubav iskusiti iz svakodnevnih sureta – osmeha, razgovora, slučajnih pogleda.
Savet: Prati intuciju, ne ignoriši sitne znakove, i najmanji gest može rasplamsati ono najiskrenije u srcu.
Izvor: Sensa.hr
Slične Vesti
Ljubavni horoskop za 27. decembar
Ljubavni horoskop za 27. decembar 2024. godine
27/12/2024Saznajte više
Ljubavni horoskop za 22. decembar
Ljubavni horoskop za 22. decembar 2024. godine donosi sledeću astroprognozu
22/12/2024Saznajte više
Sudbinska ljubav čeka tri horoskopska znaka u novembru, svadbena zvona se čuju!
Ljubavni horoskop za novembar 2024. godine
30/10/2024Saznajte više
Blizanci na lošem putu, Device lupaju glavom o zid, a tmurna nedelja ovom znaku donosi dobitak
Ljubavni horoskop za 6. oktobar 2024. godine
06/10/2024Saznajte više
Dnevni ljubavni horoskop: Rakove muči sumnja, Škorpije pred važnom odlukom
Ljubavni horoskop za 14. septembar 2024. godine
14/09/2024Saznajte više
Od njih ne očekujte ni slatke poruke, ni cveće, ni večere uz sveće: Ovi horoskopski znakovi nisu skloni romantici
Najmanje romantični horoskopski znakovi
14/04/2024Saznajte više
Ljubavna karta do kraja marta: Rakovi na iskušenju, Lavovi oprezni, a ovaj znak pronaći će osobu iz svojih snova
Ljubavni horoskop za 24. mart
24/03/2024Saznajte više
Rakovi gube kontrolu, Bikovi napeti, a sudbina ovom znaku donosi novu ljubav
Ljubavni horoskop za 14. januar 2024. godine
14/01/2024Saznajte više
Karma ne spava, vežite se! Mlad mesec u Strelcu donosi sudbinske promene ovim znakovima
Mlad mesec u Strelcu donosi sudbinsku ljubav
09/12/2023Saznajte više
Ljubavni horoskop za 29. januar: Vodolije privlače kao magnet, Ribe čeka emotivni brodolom
Ljubavni horoskop za 29. januar 2023. godine
29/01/2023Saznajte više
Ljubavni horoskop za 4. decembar: Škorpije, spremite se za fatalno iskušenje, a ovaj znak čeka iznenađenje iz snova
Ljubavni horoskop za 4. decembar 2022. godine
04/12/2022Saznajte više
Ljubavni horoskop za 27. novembar: Device imaju sudbinski susret, Jarčevi upoznaju nekog sličnog sebi, a Vodolije čeka prijatno iznenađenje
Ljubavni horoskop za 27. novembar 2022. godine
27/11/2022Saznajte više
Pročitajte još
Za ova 3 horoskopska znaka jesen donosi ljubav o kojoj su sanjali
Za ova 3 horoskopska znaka jesen donosi ljubav o kojoj su sanjali
25/09/2025Saznajte više
Horoskop za 25. septembar: Blizanci pokušavaju da nametnu svoj uticaj, Vaga ne veruje u nečija obećanja
Horoskop za 25. septembar 2025. godine
25/09/2025Saznajte više
Horoskop za 24. septembar: Impulsivne reakcije ne idu u prilog Raku, Strelac deluje zavodljivo i privlačno
Horoskop za 24. septembar 2025. godine
24/09/2025Saznajte više
Horoskop za 23. septembar: Bik štiti svoje interese, Lava očekuje rasprava sa partnerom
Horoskop za 23. septembar 2025. godine je pred vama, pogledajte šta vam zvezde kažu za danas
23/09/2025Saznajte više
Nedeljni horoskop do 29. septembra: Devicu prati ljubavna inspiracija, Vaga se suočava sa izazovima
Nedeljni horoskop do 29. septembra 2025. godine
22/09/2025Saznajte više
Horoskop za 22. septembar: Ovan ima mnogo razloga da se zadovoljno osmehuje, Jarac ne krije zabrinutost
Horoskop za 22. septembar 2025. godine je pred vama, pogledajte šta vam zvezde kažu za danas
22/09/2025Saznajte više
Komentari (0)