Od njih ne očekujte ni slatke poruke, ni cveće, ni večere uz sveće: Ovi horoskopski znakovi nisu skloni romantici

Najmanje romantični horoskopski znakovi

Neki znakovi zodijaka jedva čekaju da celom svetu stave do znanja koliko su zaljubljeni, dok drugi to pokazuju na nešto praktičniji način. Oni vas neće obasipati komplimentima, cvećem i slatkim plišanim igračkama, iako im je i te kako stalo do vas i do vremena koje s vama provode. Shutterstock

Naprotiv, mnogi od njih su oličenje vernosti. Međutim, kada je romantika u pitanju, tako nešto jednostavno im ne ide od ruke. Iznenadni let balonom i latice ruža na jastuku verovatno su poslednje što bi moglo da im padne na pamet, a zaboravite i na izlive nežnosti u javnosti i gestove koji ostavljaju bez daha.

Ovo su najmanje romantični horoskopski znakovi, ali, poručuje hellomagazin.hr, nemojte im zameriti, jer to ni u kom slučaju ne znači da vas ne vole.

Jarac

Oni su praktične i posvećene osobe. Duboko su predani i odgovorni partneri, no, njihova praktična priroda ponekad može da zaseni sklonost prema romantičnim gestovima. Svoju ljubav izraziće direktno, delima, a na zakletvu pred matičarem ili Bogom nikad ne zaboravljaju.

Vodolija

Vodolije su poznate po nezavisnosti i nekonvencionalnom razmišljanju. Daju prednost intelektualnim i spiritualnim vezama, romantika im nije u prvom planu. Mogu biti vrlo brižni i predani, ali možda neće uvek pristati na tipične ljubavne stvari, kao što je držanje za ruke dok šetate gradom.

Devica





Ljubav pokazuju obraćajući pažnju na detalje, a osobi koju vole ponekad umeju da dele i dobronamerne savete da bi postala bolja. Ekstravagantni romantični gestovi nisu njihova šolja čaja. Analitička priroda ih često hladi, pa opet privlači onima u koje su zaljubljeni.

Škorpija

Škorpije su strastvene i intenzivne, ali kada je reč o iskazivanju ljubavi na sladunjav način – za to baš i nisu zainteresovani. Fokusirani su na duboku emocionalnu povezanost i intenzitet veze, a cveće i romantične večere uz sveće nisu im baš prioritet prilikom iskazivanja nežnosti.