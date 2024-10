Blizanci na lošem putu, Device lupaju glavom o zid, a tmurna nedelja ovom znaku donosi dobitak

Ljubavni horoskop za 6. oktobar 2024. godine

Ovan

I dalje kod vas postoji potreba za ulepšavanjem i doterivanjem. Potajno želite da se pomirite sa bivšim partnerom, a sada ćete pokušati i da ostvarite komunikaciju sa njim.

Savet je da se držite dalje od njega, jer ga možete iskoristiti za neke svoje poslovne ideje, ali na kraju će sve ispasti naopako i loše po vas.

Za zauzete osobe, ovaj period će proći bez nekih većih promena. Pokušajte da se okrenete porodici jer je ona uvek tu za vas ma koliko nesavršena bila. Ptrebna vam je promena u svakom smislu.

Vama koji ste u stabilnoj vezi partneri će predložiti nove ideje koje odavno žele da realizuju. Pokušajte da ih saslušate i videćete da ćete se ostvariti i na poslovnom i emotivnom planu.

Krajem ovog perioda mogući su nesporazumi sa partnerom ili ljubomora, pripazite se! Ne ulazite bez potrebe u probleme i nesporazume, i ne izazivajte nepotrebnu sumnju.

Moguća su nova poznanstva za slobodne osobe, koje treba da iskoriste svoje potencijale.

Bik

Uživate u ljubavi, a istovremeno vas partner podržava u svemu što radite. Trebalo bi da razmišljate o braku ili bar zajedničkom životu sa partnerom.

Slobodne osobe će upoznati osobe koje će ih prijatno iznenaditi, a moguće je da poznanstvo preraste u nešto više.

Planirali ste duže vremena putovanje u inostranstvo sa partnerom, ali zbog nekih neplaniranih dešavanja moraćete da ga odložite. No, ne očajavate, u zamenu za putovanje, partner će vam prirediti prijatno iznenađenje.







Upoznaćete krajem ovog perioda osobu kojom ćete biti opčinjeni i koja će duže vremena da vam se vrzma po glavi. Sada je dobra prilika da pokušate da popravite komunikaciju sa okolinom i bliskim prijateljima, jer je moguće da ste se udaljili usled prevelikih obaveza.

Postoji mogućnost da upoznate nekog na poslu, ali tek će vas ta osoba svojom upornošću navesti da razmislite da li biste mogli sa njom da funkcionišete u vezi. Uporno izbegavate poglede osobe koja se već duže vremena trudi da vas zavede.

I pored toga što pred vama stoje mnogi izazovi, na kraju nećete moći da odolite onom najbitnijem – emotivnom.

Zato se opustite i uživajte u svemu što vam život priređuje. Partner dobro zna na koji način može da da vas šarmira. Shutterstock

Rak

Uživate u ljubavi, partner vas podržava u svemu što radite. Trebalo bi da razmišljate o braku ili bar zajedničkom životu.

Planirali ste putovanje u inostranstvo sa partnerom, ali zbog nekih neplaniranih dešavanja moraćete da ga odložite. No, ne očajavate, u zamenu za to voljena osoba će vam prirediti prijatno iznenađenje.

Upoznaćete krajem ovog perioda osobu kojom ćete biti opčinjeni i koja će dugo da vam se vrzma po glavi. Sada je dobra prilika da pokušate da popravite komunikaciju sa okolinom i bliskim prijateljima, jer je moguće da ste se udaljili usled prevelikih obaveza.

Slobodni će upoznati nekog ko će ih prijatno iznenaditi, a moguće je da poznanstvo preraste u nešto više.

Postoji mogućnost da upoznate nekog na poslu, ali ta osoba će vas svojom upornošću navesti da razmislite da li biste mogli sa njom da funkcionišete u vezi. Uporno izbegavate poglede osobe koja se već duže vremena trudi da vas zavede.

I pored toga što pred vama stoje mnogi izazovi, na kraju nećete moći da odolite onom najbitnijem – emotivnom. Zato se opustite i uživajte u svemu što vam život priređuje. Partner dobro zna na koji način može da da vas šarmira.

Blizanci

Ukoliko imate potrebu da donesete neku bitnu odluku kada je emotvni život u pitanju, najbolje bi bilo da s tim strpljivo sačekate i ostavite stvari kakve trenutno jesu.

Zvezde vam nisu dovoljno naklonjene, zbog čega je moguće da će vaši planovi krenuti lošim putem ili da se neće ostvariti ono što želite. Malo strpljenja i više razumevanja i razmišljanja pokazaće vam kada je najbolji trenutak za njihovo sprovođenje.

Rak

Dobre vesti za vas! Sada je idealno vreme da prebolite bivšu ljubav. Zvezde su savršeno aspektovane, što znači da ćete biti veoma privlačni suprotnom polu.

Zato ne trošite uzalud svoje vreme i energiju na bivše, već se usmerite na novu sreću u životu. Pazite da se ne zaljubite previše. Moguće su i romanse na poslu. Znakovi sa kojima je moguća ozbiljna veza: Škorpija, Ribe, Bik. Zaobiđite: Vagu, Ovna, Blizanci. Alliance Images/Shutterstock

Lav

Delujete zadovoljno u nečijem društvu i umete da stvorite ljubavnu atmosferu. Važno je da pravilno vrednujete nečija osećanja, sve što se dešava između vas i voljene osobe uvek predstavlja lepši deo stvarnosti.

Pronalazite smisao u zajedničkim planovima, postoje detalji koji vas posebno inspirišu. Voljena osoba je nestrpljiva u iščekivanju da ispunite svoja obećanja, ali imate dobru ljubavnu strategiju i ništa ne prepuštate slučaju.

Rado se odazivate na različite pozive i sjajno koristite svoj šarm u ljubavnom osvajanju. Umete da zablistate u pravom trenutku i da privučete pažnju. Obradovaće vas jedno neobično poznanstvo.

Devica

Iskoristite svaki trenutak. Konstantno pokušavate da promenite ljubavni odnos u skladu sa ličnim željama i interesima, ali imate utisak da stalno lupate glavom u zid.

Međutim, ovo je period kada ćete imati lošu komunikaciju sa partnerom. Ono što možda vama izgleda jasno i prihvatljivo, za njega je totalno suprotno.

Ovih dana nema mnogo nade da ćete naći dovoljno izazovnog partnera koji će zadovoljiti vaše kriterijume, ali ne brinite, u naredni period ulazite sa novim mogućnostima za vezu.

Savet za zauzete je da ne rešavaju probleme partnera ako oni to od njih ne traže. Trenutno ste ranjivi, te prepustite voljenoj osobi da kreira zajednički život. Potrudite se da uživate maksimalno u privilegijama koje dobijate od svoje porodice i prijatelja.

Slobodnima predstoji novo poznanstvo koje obećava uzbudljive emocije i zadovoljstvo.

Ljubavni horoskop za 6. oktobar za preostale znake pročitajte u nastavku

Vaga

Idućih dana neće doći do značajnijeg pomaka u vašim emotivnim odnosima. Imaćete, doduše, dovoljno energije, posebno za komunikaciju, pa će mnogi rečima nadoknađivati ono što im u emotivnom smislu nedostaje. U tome će i uspeti. Photo by Gift Habeshaw on Unsplash

Škorpija

Ako ste u vezi, imaćete mnogo ideja i predloga o tome kako biste mogli da poboljšate zajednički život i unapredite odnos. Prijaće vam razgovori o raznim temama koje ćete voditi svakoga dana kad god budete u mogućnosti.

To će vam pomoći da se lakše organizujete oko zajedničkih planova, a biće i zabavno. Prijaće vam zajednički izlasci, kako u restorane i kafiće, tako i na mesta koja volite da idete, gde god možete da provedete vreme nasamo sa voljenom osobom.

Ako ste slobodni, imaćete dobar nastup pred osobom koja vam se dopada i uspećete da privučete njenu pažnju.

Potrudićete se da se prethodno dobro informišete o tome šta vašu simpatiju zanima, šta voli, za kakve se tipove interesuje i predstavićete joj se upravo kao neko koga zamišlja kao idealnu osobu.

Pazite da ne preterate, jer ako se budete previše pretvarali da jeste ono što miste, doživećete neslavni kraj. Ako budete mudri i šarmantni, uspećete da je dobijete i uđete u novu vezu.

Nešto stariji će biti strastveni i puni samopouzdanja. Neće oklevati da osobi koja im se dopada priđu direktno i sa reči pređu na dela. Faktor iznenađenja će im pomoći da postignu uspeh. Dalje već moraju da se dokažu.

Strelac

Stalo vam je da prevaziđete nemir ili emotivnu krizu, tako da se nalazite se pred novom odlukom koju želite da saopštite dragoj osobi. Moguće je da će izraziti negodovanje i pokušati da vas uveri u drugačiji način razmišljanja.

Privremeno udaljavanje od voljene osobe ili emotivna distanca treba da vas podstakne na dobro rešenje. U rasvetljavanju ljubavnih dilema, važno je da sačuvate unutrašnju energiju i psihološku ravnotežu. Sve se dobro rešava uz dogovor.

Učinite sve što je potrebno da sačuvate ljubavnu sreću i osobu do koje vam je stalo. Ako ste slobodni, česti ljubavni susreti više deluju kao zamena za neke neostvarene želje koje imate. Na sreću, očekuje vas dobar epilog uz zajedničko zadovoljstvo.

Jarac

Povezanost s voljenom osobom biće jaka u dalekim i neobičnim temama. Pred vama su dani u kojim ćete razmenjivati ideje o svemu i svačemu, a to će vas oboje ispunjavati. Oni koji su još sami tražiće osobu iz svojih snova.

Vodolija

Vodite aktivan društveni život i rado se pojavljujete na javnim mestima. Priželjkujete nove i neobične emotivne kontakte. Ono sto drugima deluje teško ili nemoguće, za vas postaje dostupno i predstavlja uigranu varijantu osvajanja.

Očekuju vas prijatne promene u odnosu sa partnerom. Voljena osoba ume lako da vas podstakne na pozitivnu reakciju ili snažne izlive emocija. Stalo vam je da impresionirate jednu osobu na neobičan nacin, smišljate novu taktiku.

Ukoliko ste slobodni, prijaće vam nova romansa. U emotivnom zanosu, spremni ste da se oprobate u nekim novim i vrlo izazovnim situacijama.

Ribe

Ako ste u vezi, sa partnerom ćete moći da se usaglasite oko svega što je važno da bi vaš odnos funkcionisao bez većih teškoća.

Mada nećete biti u mogućnosti da sa voljenom osobom provodite onoliko vremena koliko biste želeli, vreme koje utrošite na druge stvari pokazaće se korisnim za oboje, jer će vam doneti materijalnu korist na duži rok.

Biće vam potrebna podrška i razumevanje od strane voljene osobe, na šta nećete nailaziti uvek kada vam zatreba, ali će ipak u najvažnijim trenucima biti uz vas. Poradite na ostvarivanju zajedničkih ciljeva.

Ako ste slobodn, biće vam teško da priđete osobi koja vas već dugo privlači jer nećete biti sigurni kako da se postavite i da li će vaš nastup biti uspešan. Kada se konačno odlučite da to učinite, shvatićete da je zainteresovana za nekog drugog ili je nedavno ušla u vezu.

Nakon toga ćete se naći na meti osobe koja je u vas zaljubljena i koja će vas proganjati i pokušavati da vas uveri kako vam je idealni partner. Ali, udvarač vas neće privlačiti.

Ljubavni horoskop za 6. oktobar preuzet sa astrolook.com