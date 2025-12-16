Horoskop za 16. decembar: Ovan rešava emotivne dileme, Blizancima će prijati vitaminska ishrana

Horoskop za 16. decembar 2025. godine
Ovan
Ljubav: Potrebno je da rešite svoje emotivne dileme, pre nego što vas neko dovede pred svršen čin i u neugodnu situaciju.
Posao: Preteranim isticanjem pred saradnicima privlačite negativne komentare. Gubite dragocenu energiju na sporedne situacije.
Zdravlje: Kontrolišite svoje unutrašnje konflikte.
Bik
Ljubav: Nema razloga da potiskujete svoje emotivne želje, pred osobom koja dobro poznaje vašu ćud i karakter.
Posao: Delujete vešto u poslovno-finansijskim dogovorima, ali ni vaši saradnici nisu naivni.
Zdravlje: Podstičite kod sebe optimizam i dobro raspoloženje.
Blizanci
Ljubav: Ne možete da ignorišete nečije prisustvo ili jasnu poruku, zato obratite pažnju na polje partnerovog interesovanja i kretanja.
Posao: Rano je da očekujete konkretne promene u svojoj okolini ili da se bavite velikim investicijama. Sačekajte bolje uslove.
Zdravlje: Prijaće vam vitaminska ishrana, izbegavajte »loše navike«.
Rak
Ljubav: Potrebno je da rešite svoje emotivne dileme, pre nego što Vas neko uhvati na delu ili vas iznenadi.
Posao: Preteranim isticanjem pred saradnicima privlačite negativne komentare. Potrudite se da završite započete poslove.
Zdravlje: Kontrolišite svoje unutrašnje konflikte.
Lav
Ljubav: U ljubavnom odnosu nije dozvoljeno sve što priželjkujete, ali nema razloga ni za lažnu skromnost. Birajte uvek najbolje rešenje.
Posao: Različite okolnosti su na vašoj strani. Nalazite se u sjajnoj prilici da ostvarite uspešne rezultate.
Zdravlje: Priuštite sebi neku omiljenu zabavu, kao recept za dobro raspoloženje i relaksaciju.
Devica
Ljubav: U velikom zanosu svoje želje upućujete pogrešnoj osobi. Osvrnite se oko sebe, pre nego što donesete novu ili važnu odluku.
Posao: Imate pogrešan utisak. Nema potrebe da skrećete pažnju na sebe, ako unapred ne obezbedite nečiju podršku.
Zdravlje: Prijaće vam više sati dobrog sna, obratite pažnju na snove.
Vaga
Ljubav: U odnosu sa voljenom osobom nemojte tražiti nemoguće ustupke, sa više poštovanja prihvatite ono što dobijate.
Posao: Obratite pažnju na koristan savet, uvek postoji mogućnost da se ostvari poslovni dogovor koji vodi u pravcu zajedničkih rešenja.
Zdravlje: Potrebno je da poboljšate svoju psiho-fizičku kondiciju.
Škorpija
Ljubav: Položaj Meseca utiče na vašu emotivnu ili psihičku uznemirenost, teže razlikujete svoje subjektivne želje u odnosu na realnu sliku.
Posao: Opterećeni ste različitim obavezama, ali činite sve što je potrebno da se koncentrišete na prioritetne ciljeve.
Zdravlje:Primenite neku od tehnika psihološkog opuštanja.
Strelac
Ljubav: Pogađa vas nečije ponašanje ili odluka. Trudite se da potisnete svoje neraspoloženje, mada vam to baš i ne uspeva.
Posao: Vi raspolažete ubedljivim argumentima, ali nekome nije stalo da istina ispliva na videlo. Očekujte teške pregovore.
Zdravlje:Večernje sate posvetite omiljenom hobiju i relaksaciji.
Jarac
Ljubav: Nema razloga da se olako poigravate nečijim osećanjima. Dobro razmislite, sve što činite ostavlja emotivni trag u zajedničkom životu.
Posao: Delujete nepoverljivo prema saradnicima, potrebne su vam nove informacije kako biste razjasnili zajedničke dileme.
Zdravlje: Važno je da izrazite pozitivnu stranu svoje ličnosti.
Vodolija
Ljubav: Izbegavajte izazove ili osobu koja ima drugačije afinitete. Ponekad je nemoguće pomiriti različite suprotnosti.
Posao: Ukoliko se previše uživljavate u ulogu »dežurnog kritičara«, očekuju vas negativne reakcije. Budite realni u procenama.
Zdravlje: Prijaće vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove.
Ribe
Ljubav: Priuštite porodici ili voljenoj osobi dobru zabavu. Uz iskrene namere, usrećite osobu do koje vam je stalo.
Posao: Dobar izbor proizilazi iz konsultacije sa pouzdanim saradnicima. Važno je da u profesionalnom maniru ispunite različita očekivanja.
Zdravlje: Prijaće vam neka dodatna aktivnost, kao psihološka relaksacija.
