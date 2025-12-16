Horoskop za 16. decembar: Ovan rešava emotivne dileme, Blizancima će prijati vitaminska ishrana

Horoskop za 16. decembar 2025. godine

Ovan

Ljubav: Potrebno je da rešite svoje emotivne dileme, pre nego što vas neko dovede pred svršen čin i u neugodnu situaciju.

Posao: Preteranim isticanjem pred saradnicima privlačite negativne komentare. Gubite dragocenu energiju na sporedne situacije.

Zdravlje: Kontrolišite svoje unutrašnje konflikte.

Bik

Ljubav: Nema razloga da potiskujete svoje emotivne želje, pred osobom koja dobro poznaje vašu ćud i karakter.

Posao: Delujete vešto u poslovno-finansijskim dogovorima, ali ni vaši saradnici nisu naivni.

Zdravlje: Podstičite kod sebe optimizam i dobro raspoloženje.

Blizanci

Ljubav: Ne možete da ignorišete nečije prisustvo ili jasnu poruku, zato obratite pažnju na polje partnerovog interesovanja i kretanja.

Posao: Rano je da očekujete konkretne promene u svojoj okolini ili da se bavite velikim investicijama. Sačekajte bolje uslove.

Zdravlje: Prijaće vam vitaminska ishrana, izbegavajte »loše navike«.

Rak

Ljubav: Potrebno je da rešite svoje emotivne dileme, pre nego što Vas neko uhvati na delu ili vas iznenadi.

Posao: Preteranim isticanjem pred saradnicima privlačite negativne komentare. Potrudite se da završite započete poslove.

Zdravlje: Kontrolišite svoje unutrašnje konflikte.

Lav

Ljubav: U ljubavnom odnosu nije dozvoljeno sve što priželjkujete, ali nema razloga ni za lažnu skromnost. Birajte uvek najbolje rešenje.

Posao: Različite okolnosti su na vašoj strani. Nalazite se u sjajnoj prilici da ostvarite uspešne rezultate.

Zdravlje: Priuštite sebi neku omiljenu zabavu, kao recept za dobro raspoloženje i relaksaciju.

Devica

Ljubav: U velikom zanosu svoje želje upućujete pogrešnoj osobi. Osvrnite se oko sebe, pre nego što donesete novu ili važnu odluku.

Posao: Imate pogrešan utisak. Nema potrebe da skrećete pažnju na sebe, ako unapred ne obezbedite nečiju podršku.

Zdravlje: Prijaće vam više sati dobrog sna, obratite pažnju na snove.

Vaga

Ljubav: U odnosu sa voljenom osobom nemojte tražiti nemoguće ustupke, sa više poštovanja prihvatite ono što dobijate.

Posao: Obratite pažnju na koristan savet, uvek postoji mogućnost da se ostvari poslovni dogovor koji vodi u pravcu zajedničkih rešenja.

Zdravlje: Potrebno je da poboljšate svoju psiho-fizičku kondiciju.

Škorpija

Ljubav: Položaj Meseca utiče na vašu emotivnu ili psihičku uznemirenost, teže razlikujete svoje subjektivne želje u odnosu na realnu sliku.

Posao: Opterećeni ste različitim obavezama, ali činite sve što je potrebno da se koncentrišete na prioritetne ciljeve.

Zdravlje:Primenite neku od tehnika psihološkog opuštanja.

Strelac

Ljubav: Pogađa vas nečije ponašanje ili odluka. Trudite se da potisnete svoje neraspoloženje, mada vam to baš i ne uspeva.

Posao: Vi raspolažete ubedljivim argumentima, ali nekome nije stalo da istina ispliva na videlo. Očekujte teške pregovore.

Zdravlje:Večernje sate posvetite omiljenom hobiju i relaksaciji.

Jarac

Ljubav: Nema razloga da se olako poigravate nečijim osećanjima. Dobro razmislite, sve što činite ostavlja emotivni trag u zajedničkom životu.

Posao: Delujete nepoverljivo prema saradnicima, potrebne su vam nove informacije kako biste razjasnili zajedničke dileme.

Zdravlje: Važno je da izrazite pozitivnu stranu svoje ličnosti.

Vodolija

Ljubav: Izbegavajte izazove ili osobu koja ima drugačije afinitete. Ponekad je nemoguće pomiriti različite suprotnosti.

Posao: Ukoliko se previše uživljavate u ulogu »dežurnog kritičara«, očekuju vas negativne reakcije. Budite realni u procenama.

Zdravlje: Prijaće vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove.

Ribe

Ljubav: Priuštite porodici ili voljenoj osobi dobru zabavu. Uz iskrene namere, usrećite osobu do koje vam je stalo.

Posao: Dobar izbor proizilazi iz konsultacije sa pouzdanim saradnicima. Važno je da u profesionalnom maniru ispunite različita očekivanja.

Zdravlje: Prijaće vam neka dodatna aktivnost, kao psihološka relaksacija.

