Ljubavni horoskop za 22. decembar 2024. godine

Ovan

I dalje postoji kod vas potreba za ulepšavanjem i doteravanjem. Potajno želite da se pomirite sa bivšim partnerom, a sada ćete pokušati i da ostvarite komunikaciju sa njim.

Savet vam je da se držite dalje od njega, jer ga možete iskoristiti za neke svoje poslovne ideje, ali na kraju će sve ispasti naopako i loše po vas.

Za zauzete osobee, ovaj period će proći bez nekih većih promena. Pokušajte da se okrenete porodici jer je ona uvek tu zbog vas ma koliko nesavršena bila. Vama je potrebna neka promena u svakom smislu.

Vama koji ste u stabilnoj vezi partneri će predložiti neke nove ideje koje imaju u vidu da realizuju sa vama već duži period. Pokušajte da ih saslušate o čemu se radi i videćete da ćete se ostvariti i na poslovnom i emotivnom planu.

Krajem ovog perioda mogući su nesporazumi sa partnerom ili ljubomora, pripazite se! Ne ulazite bezveze u probleme i nesporazume i ne izazivajte nepotrebnu sumnju.

Moguća su nova poznanstva za slobodne osobe – zato iskoristite svoje potencijale. nietjuh / pexels

Bik

Ako ste u vezi: Sa bračnim ili emotivnim partnerom ćete moći da se usaglasite oko svega što je važno da bi vaš odnos funkcionisao bez većih teškoća.







Mada nećete biti u mogućnosti da sa partnerom provodite onoliko vremena koliko biste želeli, vreme koje utrošite na druge stvari pokazaće se korisnim za oboje, jer će vam doneti materijalnu korist na duži rok.

Biće vam potrebna podrška i razumevanje od strane voljene osobe, na šta nećete nailaziti uvak kada vam zatreba ali će ipak u najvažnijim trenucima partner biti uz vas.

Potrebno je da poradite na ostvarivanju zajedničkih ciljeva, jer ćete imati povoljne okolnosti u vezi toga, što će doprineti skladnijom odnosima izmađu vas dvoje.

Ako ste slobodni: Biće vam teško da priđate osobi koja vas već duže vreme privlači jer nećete biti sigurni kako da se postavite i da li će vaš nastup biti uspešan.

Kada se konačno odlučite da to učinite, shvatićete da je ta osoba zainteresovana za nekog drugog ili je nedavno ušla u vezu.

Nakon toga ćete se naći na meti osobe koja je u vas zaljubljena i koja će vas proganjati i pokušavati da vas uveri kako vam je idealni partner. Vama će to biti suviše, a potencijalni udvarač vas neće ni privlačiti.

Blizanci

Neki će u dragoj im osobi prepoznati svoj ideal partnera. Biće pomalo zbunjeni, ali i spremni na akciju. Takođe će ih sve više obuzimati potreba za nežnošću i pažnjom.

Imaju pravo na to, pa neka izraze svoje potrebe. Dok će vam partner predlagati razne opcije kako da provedete slobodno zajedničko vreme, vi ćete stalno nešto prigovarati.

Neki će duvati i u hladno i u svakoj sitnici videće razlog za brigu. Treba vam opuštanja i veselja.

Rak

Ako ste slobodni, spremite se za nova ljubavna iskušenja. Moguće je da ćete na poslu, ili zahvaljujući kolegama upoznati nekog ko će vas osvojiti na prvi pogled i bukvalno ostaviti bez daha.

Zbog razlike u vaspitanju, obrazovanju ili društvenom statusu, mogući su problemi na početku jer ćete nesigurnost skrivati temperamentnim istupanjem i agresivnim nametanjem svojih stavova.

Pazite samo da takvim ponašanjem tu osobu ne oterate, pre nego što bilo šta sa njom započnete. Srećom, zvezde su na vašoj strani, pa kada malo "smanjite doživljaj", vaš odnos će se harmonizovati, a vi ćete imate utisak kao da živite u bajci.

Ako ste u vezi, moraćete da balansirate između partnera i roditelja, jer neće biti zadovoljni vašim izborom.

Onima koji su u braku porodični pritisak i obaveze delovaće neizdrživo. Ne brinite, i to će proći. Ne donosite ishitrene odluke. shutterstock

Lav

Ako ste zauzeti, možete očekivati finansijsku podršku partnera, a preporuka je da zajednički investirate u budućnost. Stalno imate utisak da partner nešto krije od vas.

Slobodne osobe su u ovom periodu preterano napadne, te će oterati nekog ko je za njih zagrejan. Potrudite se da shvatite šta partner pokušava da vam kaže, jer tako nećete upadati u neprijatne situacije.

Romantični ste i trudite se da stvorite prijatnu atmosferu u svojoj okolini. Treba da se trudite da vrednujete nečije zalaganje i osećanja koja iskazuje jer od vas zavisi uspeh vaše veze.

Posebno vas nadahnjuju zajednički planovi, a postoje situacije koje vas dodatno insirišu na emotivnu sreću.

Izlazite češće i videćete da ćete tamo upoznati osobu svojih snova. U kom pravcu će ići taj odnos, zavisi od vas.

je ljubomoran, te se pripazite. Savet je da se u ovom periodu krećete u društvu ljudi koji su vam bliski.

Devica

Stalo Vam je da prevaziđete nemir ili »emotivnu krizu«, tako da se nalazite se pred novom odlukom koju želite da saopštite dragoj osobi.

Moguće je da partner izražava negodovanje i pokušava da Vas uveri u drugačiji način razmišljanja. Privremeno udaljavanje od voljene osobe ili emotivna distanca treba da Vas podstakne na dobro rešenje.

U rasvetljavanju ljubavnih dilema, važno je da sačuvate unutrašnju energiju i psihološku ravnotežu. Sve se dobro rešava, po principu dogovora i uz zajedničku emociju.

Učinite sve što je potrebno da sačuvate svoju ljubavnu sreću i osobu do koje Vam je stalo. Ako ste mladi ili slobodni, česti ljubavni susreti i kontakti više deluju kao »zamena« za neke neostvarene želje koje imate.

Na sreću, očekuje Vas dobar ljubavni epilog uz zajedničko zadovoljstvo.

Vaga

U optimističnom raspoloženju uživate u nekim romantičnim susretima ili u društvu osobe koja u Vama pokreće velike strasti.

Vaše ponašanje na najbolji način odslikava ljubavno zadovoljstvo ili raspoloženje koje osećate u nečijem prisustvu.

Tanka je granica spajanja ili razdvajanja u ljubavnom odnosu. Sačuvajte dobro raspoloženje, bez obzira na emotivni ritam i trenutni ishod. Važno je da sledite svoj unutrašnji instinkt.

Razmena osećanja i energije između Vas i voljene osobe predstavlja »lepši deo stvarnosti«. Ono što je po Vašem ukusu – odgovara i Vašem partneru.

Ukoliko ste mladi ili slobodni, očekuju Vas uzbudljivi kontakti i susreti. Photo by Vera Arsic from Pexels

Škorpija

Dobre vesti za vas! Sada je idealno vreme da prebolite ibivšu ljubav. Zvezde su savršeno aspektovane, što znači da ćete biti ekstra privlačni suprotnom polu.

Zato ne trošite uzalud svoje vreme i energiju na bivše, već se usmerite na novu sreću u svom životu. Pazite da se ne zaljubite previše. Moguće su i romanse na poslu.

Znakovi sa kojima je moguća ozbiljna veza: Škorpija, Ribe, Bik. Zaobiđite: Vagu, Ovna, Blizance.

Strelac

Idućih par dana vaša će ljubavna stremljenja biti uglavnom platonskog karaktera. Osećaćete doduše, sve veću potrebu za ljubavlju, ali i za tim da sanjarite o svojim idealima.

Zbog toga će neki biti u dilemama da li izaći ili se povući.

Jarac

Ovo je period preispitivanja da li ste napravili dobar izbor na ljubavnom planu. Neki predstavnici ovog znaja će učvrstiti svoje veze, jer osoba sa kojom su u istoj zadovoljava njihove trenutne kriterijume.

slobodne u ovom znaku priprema se simpatična romansa sa osobom koju su nedavno upoznali na nekom skupu.

Nemojte previše da se iznenadite ako se ta veza ne održi, jer krajnje je vreme da izađete iz situacija koje nemaju perspektivu.

Prethodni dani su vam doneli neke nove nevolje, koje su nastupile od strane trećih osoba. Sada će se to promeniti drastično.

Oni koji su duže u vezi počinju bivati nezadovoljni. Razmislite, vi ste glavni pokretač svega, ili osvežite vezu ili pokrenite partnera u željenom smeru, ako želite da veza opstane.

Slobodni će imati prilike da privuku nekog sličnog sebi. Da li je to dobro ili loše, vreme će pokazati.

Jedna osoba konstantno privlači vašu pažnju, jer je neobična i do sada u životu niste imali prilike upoznati nikog sličnog njoj. Photo by cottonbro from Pexels

Vodolija

Mogli biste osetiti grubost partnera kojem je već dosta da vi lelujate po oblacima. Pokušajte da budete zreliji i konkretniji.

Previše priče istina nikuda ne vodi, ali iskreni zagrljaji i pogledi dovoljni su da se osećate dobro i ispunjeno.

Bez obzira na nemire koji vam dolaze iz prošlosti, vi ćete biti srećni i u stabilnoj vezi na obostrano zadovoljstvo. Uz pomoć svojih dragih prijatelja samci će zaboraviti brige i otvoriti se za nove mogućnosti.

Ribe

Osećate veliki emotivni zanos i zadovoljstvo u društvu voljene osobe. Prija Vam nečije ponašanje i spremnost da Vam ugodi na različite načine.

Emotivni zanos ponekad treba kontrolisati, obratite pažnju na nečije komentare. Sve ima pravi smisao, ako postoji zajednički dogovor i dobra volja. Prihvatite realnu sliku u ljubavnom odnosu.

Suočavanje sa istinom predstavlja rasterećenje i najavljuje dobar početak. Ako ste mladi ili slobodni, očekuju Vas zanimljivi kontakti i nova poznanstva.

Neko će Vas šarmirati svojom pojavom i stilom ponašanja. Nema razloga da se ponašate suviše strogo prema voljenoj osobi.

Slobodno izrazite svoja potisnuta osećanja ili namere. Učinite neki poseban gest pažnje u prilog zajedničkoj sreći.

Ljubavni horoskop za 22. decembar preuzet sa astrolook.com