Sezona Škorpije donosi sreću, ali samo za ova 4 horoskopska znaka

Sezona Škorpije donosi sreću za ova 4 horoskopska znaka

Ulaskom Sunca u znak Škorpije 22. oktobra počela je sezona Škorpije, odnosno period snažnih emocija, dubokih uvida i pozitivnih preokreta.

Sunce će u ovom znaku boravti do 21. novembra, a pridružiće mu se Merkur – planeta komunikacije i Mars – planeta energije i akcije.

Posebnu važnost ovom periodu daje povoljan astrološki aspekt koji se formira na nebu – veliki vodeni trigon: Mars u Škorpiji, Saturn u Ribama i Jupiter u Raku. Ovakva postavka planeta posebno će pogodovati predstavnicima četiri horoskopska znaka.

Rak

Rakovi, pred vama je jedno od najpovoljnijih razdoblja u godini. Sunce, Mars i Merkur borave u vašoj petoj kući, koja simbolizuje ljubav, zabavu, decu i kreativnost. Idealno je vreme za nova poznanstva, izlaske i uživanje sa dragim ljudima.

Kada Mars u novembru pređe u Strelca, fokus će se prebaciti na posao i zdravlje. Ekspanzivni Jupiter u vašem znaku daje vam snagu i optimizam, dok Venera unosi sklad u dom, a potom i nove šanse za ljubav. Veliki vodeni trigon otvara vam vrata ljubavi, putovanja i učenja. Iskoristite ovu fazu koja vam donosi napredak i sreću.

Škorpija

Škorpije, ovo je vaše vreme. Sunce, Merkur i Mars nalaze se u vašem znaku, stavljajući vas u središte zbivanja. Mars vam daje snagu za nove početke i pokreće novi ciklus koji traje dve godine.

U novembru Mars prelazi u Strelca, a tada će vaš fokus biti usmeren na finansije. Mlad Mesec 20. novembra donosi mogućnost novih početaka na tom polju. Jupiter vam širi horizonte kroz obrazovanje i putovanja, dok ulazak Venere u vaš znak povećava vašu privlačnost i donosi nove ljubavne prilike. Pun Mesec 5. novembra osvetljava odnose, naglašavajući potrebu za ravnotežom i dubljim povezivanjem.

Ribe

Ribe, sreća vam se smeši na više životnih polja. Planete u Škorpiji aktiviraju vašu devetu kuću, koja se odnosi na putovanja, znanje i duhovni rast. Jupiter, planeta sreće, trenutno boravi u vašoj petoj kući ljubavi i kreativnosti, stvarajući odlične prilike za upoznavanje novih osoba i razvijanje hobija.

Saturn u vašem znaku pomaže vam da ostanete prizemljeni, dok Venera prvo donosi strast u privatni život, a zatim vas podstiče na nova iskustva kroz obrazovanje i istraživanje. Mlad Mesec 20. novembra donosi pomake u karijeri, čineći ovu sezonu važnom i na ličnom i na profesionalnom planu.

Blizanci

Blizanci, sezona Škorpije donosi vam fokus na posao i zdravlje. Nalazite se u fazi kada se više posvećujete svakodnevnim obavezama i dobrobiti sopstvenog tela. Vaš trud biće nagrađen, posebno zbog podrške Jupitera koji boravi u vašoj drugoj kući i podstiče stabilnost u finansijama.

U novembru Mars ulazi u vašu sedmu kuću, što stavlja naglasak na partnerske odnose – bilo privatne, bilo poslovne. Pun Mesec u Biku 5. novembra pomoći će vam da otpustite stres i ono što vam više ne služi. Mlad Mesec 20. novembra otvara prostor za nove početke u ljubavi ili saradnji. Iskoristite ovu priliku za lični i profesionalni rast.

