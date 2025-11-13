Ovaj horoskopski znak očekuje veliki dobitak do kraja 2025. godine

Planete, verovali ili ne, imaju veliki uticaj na to kako doživljavamo i privlačimo novac, pa tako igre na sreću ukoliko igramo treba znati kada to da činimo.
U astrologiji se finansijski potencijal često povezuje sa kretanjem Jupitera, planete sreće i ekspanzije, koja donosi prilike i širi ono što dotakne, pa tako i materijalno blagostanje. Venera, s druge strane, vlada luksuzom, uživanjem i našim odnosom prema novcu i vrednostima. Kada su ove planete u harmoničnim aspektima, otvaraju se vrata za finansijski rast, dobitke i nove izvore prihoda.
S druge strane, Saturn nas uči disciplini, štednji i odgovornom upravljanju novcem, dok Uran donosi iznenadne obrte, ponekad neplanirane troškove, ali često i potpuno neočekivane dobitke. Zato nije slučajno da neki periodi u godini deluju “srećniji” od drugih jer planete tada jednostavno rade u našu korist.
Možda mu neki tranziti nisu najpovoljniji, ali do kraja 2025. godine, zvezde najviše sreće, kada je reč o dobitku, novcu i igrama na sreću donose Strelcu! Ovaj znak, kojim vlada srećni Jupiter, planete ekspanzije i blagostanja, ulazi u period koji mu konačno vraća veru u čuda. Do kraja godine, Strelčevi bi mogli neočekivano da se nađu u situaciji da im se sudbina nasmeši, bilo kroz dobitak, nasledstvo, ili iznenadni priliv novca.
Pročitajte Sve što dotaknu pretvoriće u zlato - U novembru je sreća na strani ova 4 znaka
Posebno povoljan period za njih biće novembar i decembar, kada se nekoliko planeta nalazi u aspektima koji otvaraju finansijske mogućnosti. Iako je šansa da baš oni osvoje loto mala, kao i za sve, Strelčevima se savetuje da veruju u intuiciju, i ako osete “da je dan dobar”, neka uplate tiket!
Uz Strelčeve, Lav i Vodolija takođe mogu očekivati povoljne finansijske prilike, ali ne nužno kroz igre na sreću kod njih se više radi o novim poslovnim ponudama, ulaganjima i projektima koji mogu doneti veće prihode. Strelac ima najveće šanse za dobitak, jer je Jupiter na njihovoj strani. Lav može da dobije nagradu za trud i hrabrost u poslu. Vodolija može da očekuje neočekivan priliv novca kroz saradnje i nove ideje.
Zvezde ne garantuju bogatstvo, ali nagoveštavaju da sreća ponekad zaista ume da se nasmeši onima koji veruju u nju.
