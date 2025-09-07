Pravi srećnici! Ova 3 horoskopska znaka do 2033. će uživati, životi im se menjaju nabolje

Uran, planeta inovacija, buđenja, promena i bunta, dugo će se zadržati u polju Blizanaca, a ovih osam godina će označiti revolucija u načinu na koji razmišljamo i komuniciramo, predviđaju astrolozi.

Ovo je velika astrološka smena koja donosi eksploziju novih ideja, komunikaciju bez granica i neočekivane životne zaokrete. Neki znakovi će posebno osetiti talas pozitivne energije i doživeti pravo buđenje duha i oslobađanje od svega što ih je sputavalo. Pixel-Shot/Shutterstock

I dok će neki osećati haos, tri znaka Zodijaka mogu da se pripreme za neverovatne prilike, uspehe i lični rast kakav nisu mogli da zamisle.

BLIZANCI

Uran je ušao upravo u vaš znak i to je početak nove ere za vas. Tokom ovog tranzita bićete inovativni, slobodni i inspirisani, a posebno ćete blistati u oblastima koje se tiču komunikacije, tehnologije i učenja.

Očekujte drastične, ali pozitivne promene u životnoj filozofiji, prilike za putovanja, nove saradnje i potpuno neočekivane poslove, kao i da biste mogli da promenite izgled nabolje i pojačate samopouzdanje.

Bićete magnet za zanimljive ljude, ideje i šanse koje će vam otvoriti vrata budućnosti.

VAGA

Za Vage, Uran u Blizancima aktivira polje učenja, filozofije, dalekih puteva i duhovnog razvoja. Ovo je period kada izlazite iz kalupa i birate život koji vas oslobađa.

Možda vas čeka selidba, možda rad ili studije u inostranstvu ili karijera u digitalnim sferama, a nije isključeno da ćete upoznati osobu koja vam menja život, bilo da je u pitanju nova ljubav, prijatelj ili poslovni saradnik.

Izgradićete novi pristup životu, koji je kreativniji, optimističniji, slobodniji, a sve što je nekad delovalo daleko i nemoguće sada postaje realno i dostižno.

VODOLIJA

Uran je vaša vladarska planeta, a kada je prešao u Blizance, aktivirao je vaše polje ljubavi, kreativnosti i porodice. Spremite se za neočekivanu sreću kroz emocije, stvaranje i duhovnu povezanost s onima koje volite.

Pred vama je novi, slobodniji pogled na ljubavne odnose, a bićete daleko inspirisaniji za umetnički rad, hobije, pa čak i pokretanje sopstvenog biznisa. Uran u Blizancima donosi za Vodolije dobre vesti kada je reč o deci, porodici i emotivnim vezama, jer bi sve trebalo da teče kao po loju.

Otvaraju se vrata za radost koju niste dugo osetili i sve bi trebalo da stigne iznenada!









