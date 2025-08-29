Horoskop za 29. avgust: Bik zrači samopouzdanjem, Škorpija ostvaruje sve što poželi

Horoskop za 29. avgust godine

Ovan

Ljubav: Partner ne želi lako da se odrekne planova koje ima. Ali, neko mora prvi da popusti. Budite mudri.

Posao: Susret sa jednom osobom na vas deluje intrigantno, zbog toga ne uspevate da prikrijete svoje neraspoloženje i zabrinutost.

Zdravlje: Prijaće vam psihofizička relaksacija.

Bik

Ljubav: Nema potrebe da iskušavate nečije strpljenje ili emotivnu naklonost. Nemojte smišljati ljubavne rebuse koji opterećuju voljenu osobu.

Posao: Samopouzdanje koje osećate deluje pozitivno i na vašu okolinu. Umete da se zakteknete u odlučujućem trenutku na pravom mestu.

Zdravlje: Osetićete psihološko olakšanje, tek nakon iskrenog poveravanja sa bliskom osobom.

Blizanci

Ljubav: Delujete suviše uznemireno i imate loš predosećaj, ali na sreću partner ume da vas oraspoloži u pravom trenutku.

Posao: Pokušavate da odložite susret sa saradnicima koji očekuju konkretne odgovore ili određeni vid poslovnog ustupka.

Zdravlje: Izbegavajte situacije koje vam remete koncentraciju ili psihološku ravnotežu.

Rak

Ljubav: Lakše vam je da svet oko sebe posmatrate iz ružičaste perspektive u očekivanju, da će se stvari u vašem životu rešiti same po sebi.

Posao: Poslovna klima nije po vašoj meri, ali sve se svodi na pravilno opažanje i na dobru reakciju. Uskladite svoje želje i mogućnosti.

Zdravlje: Dobro se osećate kada učinite nešto korisno.

Lav

Ljubav: Prija vam dodatna pažnja i razmena nežnosti u odnosu sa voljenom osobom. Neko osvaja vaše simpatije i emotivnu naklonost.

Posao: Nema razloga da mistifikujete svoje poslovno-finansijske planove ili da ignorišete nečije prisustvo i uticaj.

Zdravlje: Priuštite sebi više relaksacije, prijaće vam šetnja u prirodi.

Devica

Ljubav: Ne razumete dovoljno partnerov stav o zajedničkom problemu, imate utisak da se nalazite na suprotnim stranama.

Posao: Izbegavajte sumnjive okolnosti i pažljivije analizirajte svoje saradnike. Ponekad postoje skriveni detalji, koje se teže uočavaju.

Zdravlje: U večernjim satima prijaće vam izlazak, šetnja ili emotivni susret.

Vaga

Ljubav: U društvu voljene osobe nemojte dozvoliti da vam nedostaje maštovitost ili ljubavna inspiracija, kao dobar podsticaj.

Posao: Neko u vama podstiče kreativnu radoznalošt i želju za novim saznanjem. Obratite pažnju na korisne informacije.

Zdravlje: Učinite nešto u prilog lepšem izgledu i dobrom raspoloženju.

Škorpija

Ljubav: U ljubavnom odnosu nije dozvoljeno sve što priželjkujete, ali nema razloga ni za lažnu skromnost. Birajte uvek najbolje rešenje.

Posao: Različite okolnosti su na vašoj strani. Nalazite se u sjajnoj prilici da ostvarite uspešne rezultate, budite istrajni u svojim namerama.

Zdravlje: Priuštite sebi neku omiljenu zabavu u dvoje, kao recept za dobro raspoloženje.

Strelac

Ljubav: Voljena osoba analizira vaše ponašanje i pronalazi različite zamerke, ali vi nemate dovoljno strpljenja da saslušate kritiku.

Posao: Novi poslovni događaji unose laganu pometnju. Umesto da se nadmudrujete sa nesitomišljenicima, bolje je da povučete konkretnan potez.

Zdravlje: Prijaće vam psihofizička relaksacija ili boravak u prirodi.

Jarac

Ljubav: Strpljivo sačekajte na nečiji poziv ili na partnerovo prisustvo. Postoje situacije koje ne možete ubrzati i promeniti u svoju korist.

Posao: Izbegavajte rivalstvo ili takmičarsku atmosferu, važno je da sačuvate pozitivnu vezu sa bliskim saradnicima.

Zdravlje: Potrudite se da poboljšate svoju koncentraciju.

Vodolija

Ljubav: Ako su vaša osećanja u skladu sa glasom razuma postupite po svojoj savesti, bez detaljnih objašnjenja i osećanja krivice.

Posao: Postoje situacije kada je teško objasniti uzrok i posledicu, važno je da ispunite svoje redovne obaveze.

Zdravlje: Obratite pažnju na zdraviji način ishrane, prijaće vam više vitamina.

Ribe

Ljubav: Potrebno je da se pridržavate proverenih standarada. Posvetite pažnju osobi koja odgovara vašem raspoloženju i senzibilitetu.

Posao: Ukoliko se već upoređujete sa okolinom, znajte da jeVaša prednost u tome što izbegavate stereotipno ponašanje.

Zdravlje: Važno je da popravite raspoloženje.

