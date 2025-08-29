Horoskop za 29. avgust: Bik zrači samopouzdanjem, Škorpija ostvaruje sve što poželi

Horoskop za 29. avgust godine
Ovan
Ljubav: Partner ne želi lako da se odrekne planova koje ima. Ali, neko mora prvi da popusti. Budite mudri.
Posao: Susret sa jednom osobom na vas deluje intrigantno, zbog toga ne uspevate da prikrijete svoje neraspoloženje i zabrinutost.
Zdravlje: Prijaće vam psihofizička relaksacija.
Bik
Ljubav: Nema potrebe da iskušavate nečije strpljenje ili emotivnu naklonost. Nemojte smišljati ljubavne rebuse koji opterećuju voljenu osobu.
Posao: Samopouzdanje koje osećate deluje pozitivno i na vašu okolinu. Umete da se zakteknete u odlučujućem trenutku na pravom mestu.
Zdravlje: Osetićete psihološko olakšanje, tek nakon iskrenog poveravanja sa bliskom osobom.
Blizanci
Ljubav: Delujete suviše uznemireno i imate loš predosećaj, ali na sreću partner ume da vas oraspoloži u pravom trenutku.
Posao: Pokušavate da odložite susret sa saradnicima koji očekuju konkretne odgovore ili određeni vid poslovnog ustupka.
Zdravlje: Izbegavajte situacije koje vam remete koncentraciju ili psihološku ravnotežu.
Rak
Ljubav: Lakše vam je da svet oko sebe posmatrate iz ružičaste perspektive u očekivanju, da će se stvari u vašem životu rešiti same po sebi.
Posao: Poslovna klima nije po vašoj meri, ali sve se svodi na pravilno opažanje i na dobru reakciju. Uskladite svoje želje i mogućnosti.
Zdravlje: Dobro se osećate kada učinite nešto korisno.
Lav
Ljubav: Prija vam dodatna pažnja i razmena nežnosti u odnosu sa voljenom osobom. Neko osvaja vaše simpatije i emotivnu naklonost.
Posao: Nema razloga da mistifikujete svoje poslovno-finansijske planove ili da ignorišete nečije prisustvo i uticaj.
Zdravlje: Priuštite sebi više relaksacije, prijaće vam šetnja u prirodi.
Devica
Ljubav: Ne razumete dovoljno partnerov stav o zajedničkom problemu, imate utisak da se nalazite na suprotnim stranama.
Posao: Izbegavajte sumnjive okolnosti i pažljivije analizirajte svoje saradnike. Ponekad postoje skriveni detalji, koje se teže uočavaju.
Zdravlje: U večernjim satima prijaće vam izlazak, šetnja ili emotivni susret.
Vaga
Ljubav: U društvu voljene osobe nemojte dozvoliti da vam nedostaje maštovitost ili ljubavna inspiracija, kao dobar podsticaj.
Posao: Neko u vama podstiče kreativnu radoznalošt i želju za novim saznanjem. Obratite pažnju na korisne informacije.
Zdravlje: Učinite nešto u prilog lepšem izgledu i dobrom raspoloženju.
Škorpija
Ljubav: U ljubavnom odnosu nije dozvoljeno sve što priželjkujete, ali nema razloga ni za lažnu skromnost. Birajte uvek najbolje rešenje.
Posao: Različite okolnosti su na vašoj strani. Nalazite se u sjajnoj prilici da ostvarite uspešne rezultate, budite istrajni u svojim namerama.
Zdravlje: Priuštite sebi neku omiljenu zabavu u dvoje, kao recept za dobro raspoloženje.
Strelac
Ljubav: Voljena osoba analizira vaše ponašanje i pronalazi različite zamerke, ali vi nemate dovoljno strpljenja da saslušate kritiku.
Posao: Novi poslovni događaji unose laganu pometnju. Umesto da se nadmudrujete sa nesitomišljenicima, bolje je da povučete konkretnan potez.
Zdravlje: Prijaće vam psihofizička relaksacija ili boravak u prirodi.
Jarac
Ljubav: Strpljivo sačekajte na nečiji poziv ili na partnerovo prisustvo. Postoje situacije koje ne možete ubrzati i promeniti u svoju korist.
Posao: Izbegavajte rivalstvo ili takmičarsku atmosferu, važno je da sačuvate pozitivnu vezu sa bliskim saradnicima.
Zdravlje: Potrudite se da poboljšate svoju koncentraciju.
Vodolija
Ljubav: Ako su vaša osećanja u skladu sa glasom razuma postupite po svojoj savesti, bez detaljnih objašnjenja i osećanja krivice.
Posao: Postoje situacije kada je teško objasniti uzrok i posledicu, važno je da ispunite svoje redovne obaveze.
Zdravlje: Obratite pažnju na zdraviji način ishrane, prijaće vam više vitamina.
Ribe
Ljubav: Potrebno je da se pridržavate proverenih standarada. Posvetite pažnju osobi koja odgovara vašem raspoloženju i senzibilitetu.
Posao: Ukoliko se već upoređujete sa okolinom, znajte da jeVaša prednost u tome što izbegavate stereotipno ponašanje.
Zdravlje: Važno je da popravite raspoloženje.
Horoskop za 29. avgust 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
