Retrogradni Merkur konačno prolazi! Najprecizniji nedeljni horoskop do 14. aprila

Nedeljni horoskop od 24. do 30. marta 2025.

Ovan

Retrogradni Merkur konačno kreće napred 8. aprila i donosi vam poboljšanje komunikacije i mogućnost novih pregovora. Poslovna situacija se pomera sa mrtve tačke, tako da vas očekuje stabilizacija.Venera 13. aprila prestaje da bude retrogradna u Ribama, tako da emotivna situacija postaje jasnija. Završavate sa ciklusom vraćanja u prošlost, tako da ćete biti emotivno stabilniji da donesete bolje odluke. Shutterstock

Bik

Merkur konačno kreće napred, tako da vaša finansijska situacija postaje stabilnija. Venera, vaša vladajuća planeta, prestaje da bude retrogradna, tako da ćete imati jasniji predstavu o poslovnoj situaciji.Mars i Venera u dobrom aspektu vam daju priliku da unapredite jedan odnos. Ipak, ako planirate da obnovite romansu, sačekajte kraj nedelje jer lako možete da promenite mišljenje.

Blizanci

Izlazite iz kriznog perioda 8. aprila. Na poslu će i dalje biti haotična situacija, ali ćete racionalnije moći da procenite situaciju i donesete odluke. Stari prijatelji mogu se ponovo pojaviti u vašem životu, potencijalno unoseći romantične varnice. Razmislite o prošlim iskustvima pre nego što se upustite u nešto novo.​

Rak

Fokusirajte se na karijeru i postavljanje dugoročnih ciljeva. Naglašeno deveto polje nudi vam mogućnost profesionalnog usavršavanja koje biste kasnije mogli da unovčite. Potrebna vam je promena na poslovnom planu. Nestabilni ste i često zapadate u depresivna stanja. Ipak, pokušajte da razumete i partnerove potrebe. Pun Mesec u Vagi 13. aprila ukazuje na porodičnu krizu i probleme sa stanom.

Lav

Povoljan period za rešavanje pitanja nasledstva ili finansijskih ulaganja. Očekujte manje prilive novca, ali budite oprezni pri donošenju važnih odluka do 8. aprila jer Merkur tek tada prestaje da bude retrogradan. Mogući su susreti sa osobama iz prošlosti, posebno iz inostranstva. Razmislite da li želite da obnovite stare veze ili krenete novim putem.​

Devica

Nedeljni horoskop do 14. aprila 2025. obećava da će ove sedmice Device osetiti potrebu da svoje misli i planove dovedu u red, što će se pozitivno odraziti na sve. Sredina nedelje biće puna komunikacija, sastanaka i zanimljivih predloga koje vredi razmotriti. Budite pažljivi prema finansijama, a do vikenda ćete osetiti stabilnost i veru u budućnost.

Ovo vreme je povoljno za rad na ličnim projektima koji će doneti zadovoljstvo i moralnu udobnost. Nedelju je najbolje provesti u mirnom okruženju, odmarajući se i oporavljajući.

Vaga

Mars u Raku testira vaše strpljenje do 18. aprila. Moguće su važne odluke ili promene na poslu koje će uticati na vaš status jer će pun Mesec biti u vašem znaku.​ Probajte da ne primate stvari ka srcu, jer su problemi mnogo manji nego što vam trenutno deluju.

Retrogradna Venera može izazvati emotivnu konfuziju do 13. aprila. Možda ćete razmišljati o osobi iz prošlosti, procenite da li je vredno vraćati se unazad.​

Photo by Skyler Ewing from Pexels

Škorpija

Osećate potrebu za učenjem novih veština. Razmislite o dodatnoj edukaciji ili poslovnom putovanju. Idealan je period godine da unovčite svoju kreativnost ili unapredite hobi u nešto više. Mogući su susreti sa bivšim partnerima. Razmislite o razlozima prekida pre nego što donesete odluku o obnavljanju veze.​

Strelac

Još nedelju dana ćete trpeti konfuznu situaciju na poslu, a onda Venera kreće napred, pa donosi razjašnjenje. Ne donosite važne poslovne odluke do kraja nedelje jer ulazite u bolji period iza toga.

Merkur prestaje da bude retrogradan, pa odnos sa osobom koja vam je draga postaje jasniji i bolji. Ne očekujte neki pomak do sredine nedelje, ali će odlaganja i prolongiranja biti do 8. aprila.

Jarac

Fokusirajte se na postizanje dugoročnih ciljeva. Finansijska situacija će se poboljšati do sredine meseca, ali izbegavajte impulsivne troškove.​ Pun Mesec u Vagi donosi vam krizu na radnom mestu 13. aprila. Moguće su promene u ljubavnom životu koje zahtevaju prilagođavanje. Budite otvoreni za nove mogućnosti i iskreni u komunikaciji sa partnerom.​ Photo by Pixabay from Pexels

Vodolija

Nedeljni horoskop do 14. aprila 2025. predviđa da će Vodolije ove nedelje imati dosta komunikacije i novih poznanstava, što će proširiti vaš društveni krug i otvoriti zanimljive perspektive. Ponedeljak i utorak biće povoljni za rad na projektima koji zahtevaju kreativan pristup. Sredina nedelje doneće prijatne vesti vezane za finansije ili karijeru, koje će vam podići raspoloženje.

Budite oprezni pri donošenju odluka u petak, bolje je da važne stvari odložite do kraja nedelje. Najbolje je da vikende provedete opuštajući se sa voljenim osobama, izbegavajući preteranu aktivnost.

Ribe

Venera, Merkur i Saturn u vašem znaku vam donose poteškoće, pa imate utisak da ste zapeli, ne samo u poslovnom smislu, nego na svim poljima. Ne treba da očekujete veliki pomak na poslu do kraja sedmice.

Odnos sa partnerom će biti na testu do 8. aprila, a onda će krenuti stabilizacija. Probajte da budete otvoreniji i nemojte da odzvolite da tajne stanu između vas i voljene osobe.