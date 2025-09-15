Nedeljni horoskop do 22. septembra: Strelca prati sreća na emotivnom planu, Bik u sjajnoj formi

Nedeljni horoskop do 15. septembra 2025. godine

Ovan

U dogovoru sa saradnicima sada na uspešan način možete da reštite niz važnih pitanja. Nastavite da podstičete zajedničke dogovore i udruživanje po raznim osobama. Potrudite se da neko ozbiljno shvati vaše ideje oko finanskijskih zahteva koje imate. U odnosu sa ljubavnim partnerom prolazite kroz promenljivu fazu, ali ne treba da se predajete. Važno je da delujete pozitivno na svet oko sebe i da neprekidno postičete voljenu osobu na zajedničke promene.

Bik

Nalazite se u sjajnoj formi i sa velikim optimizmom prilazite svakoj poslovnoj temi koju predlažu vaši saradnici. Zahvaljujući pouzdanim informacijama koje dobijate sada možete da planirate niz zajedničkih akivnosti koje će vam uskoro doneti uvećne rezultate. Često imate dobar predosećaj, jer ispunjeni ste romantičnim mislima i raspoloženjem. Ulepšajte svoj ljubavni i intimni život, tako što ćete delovati na voljenu osobu u skladu sa svojom inspiracijom.

Blizanci

Delujete vrlo ambiciozno pred svojom okolinom i svima jasno dajete do znanja, da ne želite da vam se neko suprotstavlja po bilo kojoj osnovi. Pažljivo procenite situacije koje zahtevaju neki vid rizika ili veće ulaganje novca. Neophodana vam je porodična harmonija i nečije prisustvo kako biste ostvarili bolju psihološku ravnotežu i prilive kreativne energije. Parter ume lako da vas podstakne na pozitivnu reakciju i izlive emocija.

Rak

Ponekad treba prihvatiti one najteže okolnosti, kako biste sebi i drugima dokazali da ste dovoljno dorasli pred najrazličitijim izazovima. Oslonite se na svoju intuiciju. Uz blisku osobu sve možete da prevaziđete na dobar način, neka vas pravilno doziranje mudrosti, emocija i strasti navedu na zajednička ljubavna rešenja

Lav

Aktivno učestvujete u različitim pregovorima, te pokrećete inicijativu kad god za to postoje dobri uslovi za neku vrstu uspeha ili dobitka. Ne obazirete mnogo za nečije komentare, posebno kada oni nisu u skladu sa vašim osnovnim opredeljenjem. Ljubavni partner na vas deluje vrlo inspirativno i navodi vas na slobodnije izražavanje. Ponekad na vrlo jednostavan način umete da se uskladite sa voljenom osobom, bez posebne priče ili ubeđivanja.

Devica

Delujete pozitivno i angažovani ste na različitim stranama. Umete da prenesete stvaralački impuls i kreativnu energiju na svoju okolinu što vam olakšava ostvarenje mnogih planova koje imate. Nema potrebe da se upuštate u neke novčane rizike ili da se zadužujete. Povremeno precujete svoju ulugu ili mogućnosti u odnosu sa voljenom osobom. Pažljivije osluškujte poruke koje dobijate od bliskih osoba. Bolje je da pokažete više skromnosti u ponašanju.

Vaga

Jasno vam je da okolina od vas očekuje da se neprekino isktičete sa posebnim rezultatima i da uvek ostavljate neki veličanstveni utisak. Trenutno postoje neke komplikovane okolnosti sa kojima ćete morati da se suočavate u hodu, bez predaha ili odlaganja. Posebno vam prija porodična harmonija i nečije prisustvo, jer na takav način možete da ostvarite bolju psihološku ravnotežu. Stalo vam je da usrećite voljenu osobu i spremni ste na svaku vrstu ljubavnog izazova.

Škorpija

Sve korisne informacije mogu da vam olakšaju uspešno rešavanje nekih poslovnih pitanja koja imate. Obratite pažnju na sugestije koje vam daje jedna iskusna osoba, nema razloga da odbacujete neke ideje samo zato što vam zvuče suviše apstraktno. Ako vam je stalo da promenite ili poboljšate svoj odnos sa voljenom osobom, onda pokažite više razumevanja za kriterijume koje koristi druga strana. Razlike u mišljenju ne treba da vas emotivno udaljavaju.

Strelac

Neko vam daje korisne informacije i na takav način vam pomaže da pravilnije procenjujete različite poslovne mogućnosti koje imate na raspolaganju. Jasno vam je da zajednički dogovori predstavljaju pozitivan pomak u rešavanju važnih poslovnih ili privatnih interesa. Slobodno izrazite neka svoja potisnuta osećanja ili namere. Učinite neki poseban gest pažnje prema svom partneru i u prilog zajedničkoj sreći koju treba negovati.

Jarac

Delujete zabrinuto zbog novih događaja na poslovnoj sceni koji mogu da vas uspore u sprovođenju važnih planova koje imate. Ali, uz dodatnu upornost pokazaće se da imate vrlo efikasna rešenja i da okolina izuzetno uvažava vaše rezultate. U događajim iz privatnog života, nemojte dozvoliti da se o vama šire loši glasovi ili da neko o vama plasira pogrešne priče. Svoje male slabosti pokažite samo pred porodicom i bliskom osobom.

Vodolija

Iznenadne promene na poslovnoj sceni, deluju kao dodatni psihološki pritisak i zahtevaju da imate dobru koncentraciju kako biste se na vreme prilagođavali u odnosu na očekivanja. Ponekad je teško uskladiti različita interesovanja i afinitete koji vas prate, ali u ime zajedničke sreće sve je moguće. Vaša lična sreća proističe iz unutrašnje potrebe, da se sve lepe misli i topla osećanja uvek dele ili razmenjuju sa bliskom osobom.

Ribe

Poslovni problemi sa kojima se trenutno suočavate zahtevaju dodatni napor ili dobru koncentraciju. Nema potrebe da reagujete ishitreno i da precenjujete svoje mogućnosti pred okolinom. Najbolje je da prepustite osobama od poverenja da odlučuju o nekim zajedničkim interesima. Dobra ljubavna strategija podrazumeva i spremnost da se neprekidno prevazilaze različita ograničenja kroz koja prolazite u odnosu sa svojim partnerom.

