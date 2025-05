Od 19. maja OVA dva znaka postaju magnet za novac i uspeh

Od 19. maja dva znaka očekuje veliki novac, a kosmičke energije stvaraju idealne uslove za finansijski napredak prema horoskopu do kraja meseca.

Spoj Meseca u Vodoliji i Venere u Ovnu donosi eksploziju kreativnosti, odlučnosti i unutrašnje snage, što će pojedincima rođenim u ova dva znaka otvoriti vrata ka neočekivanom blagostanju. Ova planetarna kombinacija favorizuje hrabre, one koji ne čekaju prilike, već ih sami stvaraju. Vizije koje su do sada bile samo ideje, sada imaju potencijal da postanu stvarnost, i to sa ozbiljnom finansijskom dobiti. Freepik/freepik

Rak

Vi privlačite snažno izobilje 19. maja jer sekstil Meseca i Venere otvara snažna vrata transformaciji. Osećate se kao da odbacujete poslednji sloj kože, bilo da je to identitet ili uloga koja se nekada činila neophodnom, a sada deluje kao da nije na mestu. Pokreću se dublji delovi vaše psihe, one koji drže vaša osećanja o kraju i ranjivosti. Univerzum vas podstiče da se pomirite sa onim što je došlo do kraja kako biste mogli da stvorite prostor za ono što treba da dođe sledeće.

Venera u Ovnu baca jako i smelo svetlo na vašu karijeru. Ponedeljak je snažan trenutak preoblikovanja za vas. Krećete se ka verziji sebe koja je u potpunosti vaša i više ne gubite vreme brinući se da li će to iznenaditi druge. Jasno osećate da ste spremni da napravite sledeći korak napred. Ako osetite tihu vatru kako se diže u vašim grudima, pratite je. To je početak nečega što će trajati u izobilju.

Jarac

Vi 19. maja 2025. privlačite snažno izobilje u svoj život. Univerzum vas ohrabruje da preispitate sve što vam donosi udobnost i stabilnost kako biste zaista mogli da počnete da gradite život koji zaista osećate kao svoj. U ponedeljak možete osetiti snažnu potrebu da uskladite svoje vrednosti sa svojom fizičkom stvarnošću.

Kako se Mesec u Vodoliji harmonizuje sa Venerom u Ovnu, osetićete se spremnim da donosite izbore koji odražavaju osećaj sigurnosti zasnovan na onome što iskreno odražava vašu unutrašnju istinu, čak i ako vas to vodi putem koji je drugima donekle iznenađujući. Možda ste spremni da ostavite iza sebe posao ili način života koji vam više ne odgovara. Možda je vreme da počnete iz početka jer ste spremni da povratite svoj osećaj svrhe i uskladite se sa istinskim ispunjenjem. Zamah raste - neka ovo bude početak života koji je i duboko osmišljen i nesumnjivo vaš.

(Sensa)