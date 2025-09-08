Nedeljni horoskop do 15. septembra: Bikovima stižu sjajne vesti, Raka prati romantično raspoloženje

Nedeljni horoskop do 15. septembra 2025. godine

Ovan

Neko vam daje korisne sugestije koje lako možete da primenite prilikom rešavanja ozbiljnih pitanja. Potrudite se da pravilno dozirate svoj stvaralački impuls sa zajedničkim interesima, kako biste na najbolji način uskladili razlike koje postoje u mišljenju ili iskustvu. Trenutno prispitujete svoj odnos sa bliskom osobom u želji da se što bolje razumete. Imate utisak da vam partner uskraćuje određene informacije iz vama potpuno nepoznatih razloga.

Bik

Potrebno je da osmislite dobar plan i da ostanete dosledni u svakoj fazi sprovođenja, posebno kada se nalazite pred saradnicima kada vas osporavaju. Nakon dužeg poslovnog ubeđivanja situacija će se promeniti u vašu korist, ali moraćete da ostanete uporni i dosledni. Preplavljeni ste različitim mislima i emocijama, tako da pažljivo odmeravate dobru priliku u kojoj možete da izrazite sve svoje ranovrsne želje. Partner vas iskreno podržava i podstiče na aktivnu ulogu.

Blizanci

Neko od saradnika nema dovoljno interesovanja da ispoštuje zajedički poslovni dogovor, što neminovno uslovljava određeni gubitak. Delujete zabrinuto zbog novih informacija i promena koje nagoveštavaju vaši saradnici. Uporno pokušavate u najkraćem roku da rešite neke velike probleme. Skloni ste čestim promenama raspoloženja, kao i društva koje privlači vašu emotivnu pažnju. Nema razloga da se jogunite i da prigovarate svom partneru zbog nekih sitnica.

Rak

Nalazite se u sjajnoj formi i sa velikim optimizmom prilazite svakoj poslovnoj temi koju predlažu vaši saradnici. Zahvaljujući pouzdanim informacijama koje dobijate sada možete da planirate niz zajedničkih akivnosti koje će vam uskoro doneti uvećne rezultate. Često imate dobar predosećaj, jer ispunjeni ste romantičnim mislima i raspoloženjem. Ulepšajte svoj ljubavni i intimni život, tako što ćete delovati na voljenu osobu u skladu sa svojom inspiracijom.

Nedeljni horoskop do 15. septembra 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Sve korisne informacije mogu da vam olakšaju uspešno rešavanje nekih poslovnih pitanja koja imate. Obratite pažnju na sugestije koje vam daje jedna iskusna osoba, nema razloga da odbacujete neke ideje samo zato što vam zvuče suviše apstraktno. Ako vam je stalo da promenite ili poboljšate svoj odnos sa voljenom osobom, onda pokažite više razumevanja za kriterijume koje koristi druga strana. Razlike u mišljenju ne treba da vas emotivno udaljavaju.

Devica

U dogovoru sa saradnicima sada na uspešan način možete da reštite niz važnih pitanja. Nastavite da podstičete zajedničke dogovore i udruživanje po raznim osobama. Potrudite se da neko ozbiljno shvati vaše ideje oko finanskijskih zahteva koje imate. U odnosu sa ljubavnim partnerom prolazite kroz promenljivu fazu, ali ne treba da se predajete. Važno je da delujete pozitivno na svet oko sebe i da neprekidno postičete voljenu osobu na zajedničke promene.

Vaga

Novo saznanje pozitivno utiče na vašu motivaciju i na profesionalnu orijentaciju. Sada imate dobru volju da se angažujete na nekim zadacima koje možete da rešavate u dogovoru sa saradnicima. Ne treba da se opterećujete sa nekim novčanim pitanjima, jer uskoro ćete rešiti i te dileme. Ljubavni događaji koje naslućujete imaju neku neobičnu draž. Dopadaju vam se postupci koje čini partner i to vas navodi da promenite svoje odluke. Prati vas ljubavna inspiracija.

Pročitajte Ova 4 horoskopska znaka živeće kao kraljevi narednih 5 godina

Škorpija

Obratite pažnju na nove profesionalne mogućnosti, kako biste proširili saznanje i poboljšali svoju ukupnu poziciju. Ako prepustite da stvari same idu svojim tokom, neko drugi iznenada može da vas preduhitri. Svet oko sebe posmatrate drugačijim ocima ili u vedrim tonovima, osećate se zadovoljno i srećno uz voljenu osobu.

Strelac

Dobre ideje koje imate zahtevaju i širu podršku od one koju trenutno uživate u krugu saradnika. Sve što želite možete i da ostvarite, ali uz asistenciju i nečiju podršku. Budući da vi sjajno funkcionišete u partnerstvu, potrudite se da oko sebe okupite osobe od poverenja ili ugleda. Dovoljno ste vešti ili snalažljivi da privolite voljenu osobu na neke svoje zamisli. Nema razloga da vas napušta dobro raspoloženje, nalazite se na korak do zajedničke sreće.

Jarac

Ulažete veliki napor da ostvarite pozitivne rezultate u svom poslovnom izražavanju, ali postoji sled događaja koji remeti vaše planove. Važno je da se pravilno organizujete i da ispoštujete sve zadate rokove. Skloni ste čestim promenama svog emotivnog raspoloženja, nema razloga da gubite nadu ili da se udaljavate od partnera.

Vodolija

Delujete vrlo ambiciozno pred svojom okolinom i svima jasno dajete do znanja, da ne želite da vam se neko suprotstavlja po bilo kojoj osnovi. Pažljivo procenite situacije koje zahtevaju neki vid rizika ili veće ulaganje novca. Neophodana vam je porodična harmonija i nečije prisustvo kako biste ostvarili bolju psihološku ravnotežu i prilive kreativne energije. Parter ume lako da vas podstakne na pozitivnu reakciju i izlive emocija.

Ribe

Iznenadne promene na poslovnoj sceni, deluju kao dodatni psihološki pritisak i zahtevaju da imate dobru koncentraciju kako biste se na vreme prilagođavali u odnosu na očekivanja. Ponekad je teško uskladiti različita interesovanja i afinitete koji vas prate, ali u ime zajedničke sreće sve je moguće. Vaša lična sreća proističe iz unutrašnje potrebe, da se sve lepe misli i topla osećanja uvek dele ili razmenjuju sa bliskom osobom.

Nedeljni horoskop do 15. septembra 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook









