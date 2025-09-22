Nedeljni horoskop do 29. septembra: Devicu prati ljubavna inspiracija, Vaga se suočava sa izazovima

Nedeljni horoskop do 29. septembra 2025. godine
Ovan
Obratite pažnju na nove profesionalne mogućnosti, kako biste proširili saznanje i poboljšali svoju ukupnu poziciju. Ako prepustite da stvari same idu svojim tokom, neko drugi iznenada može da vas preduhitri. Svet oko sebe posmatrate drugačijim ocima ili u vedrim tonovima, osećate se zadovoljno i srećno uz voljenu osobu.
Bik
Postoje važni ciljevi koje možete da ostvarite u raznim fazama ili na neki zaobilazan način. Stalo vam je da osmislite dobru poslovnu strategiju na osnovu koje ćete uspešno realizovati skoro sve što ste i zamislili. Nastavite da se ponašate dovoljno promišljeno u proceni pravih vrednosti. Očekuje vas pozitivan obrt u ljubavnom životu, partner će vas iznenaditi na neki poseban i lep način. Prepustute se svojim osećanjima da vas vode.
Blizanci
Imate dobar predosećaj i uspeh vam se nalazi na dohvat ruke. Najviše će vas obradovati finansijsko poboljšanje i bolji materijalni standard. Ne samo da imate dobre poslovne procene već dobijate i novi broj pristalica, tako da u većini situacija prolazite lakše ili bolje od drugih. Osećate da se nalazite na emotivnoj prekretnici i rado prihvatate razne izazove. Ljubavni događaji koje naslućujete imaju svoju neobičnu draž i ispunjavaju vas pozitivnim
Rak
Ulažete veliki napor da ostvarite pozitivne rezultate u svom poslovnom izražavanju, ali postoji sled događaja koji remeti vaše planove. Važno je da se pravilno organizujete i da ispoštujete sve zadate rokove. Skloni ste čestim promenama svog emotivnog raspoloženja, nema razloga da gubite nadu ili da se udaljavate od partnera.
Nedeljni horoskop do 29. septembra 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Lav
Delujete kao osoba, koja nema vremena za neke površne susrete ili za događaje koji se ne uklapaju u vašu sferu interesovanja. Bolje je da se ponašate što umerenije, jer svojim energičnim ponašanjem kod nekih saradnika podstičete različite reakcije i negodovanje. Stalo vam je da svojoj porodici i voljenoj osobi priuštite više radosti u zajedničkom životu. Sreća je da kod njih nailazite na topao prijem i na razumevanje. Prijaće vam nečija emotivna pažnja.
Devica
Novo saznanje pozitivno utiče na vašu motivaciju i na profesionalnu orijentaciju. Sada imate dobru volju da se angažujete na nekim zadacima koje možete da rešavate u dogovoru sa saradnicima. Ne treba da se opterećujete sa nekim novčanim pitanjima, jer uskoro ćete rešiti i te dileme. Ljubavni događaji koje naslućujete imaju neku neobičnu draž. Dopadaju vam se postupci koje čini partner i to vas navodi da promenite svoje odluke. Prati vas ljubavna inspiracija.
Vaga
Delujete veoma oprezno i ne želite previše da rizikujete u poslovno-finansijskim pregovorima. Ipak, moraćete da se suočite sa nekim izazovima koji nisu po vašoj volji ili ukusu. Zatražite na vreme dobar savet od jedne starije osobe. Na kraju sve će se rešiti na dobar način ili u vašu korist. Priželjkujete više razumevanja i nežnosti u ljubavnom odnosu. Partner ponekad ima neke neobične ideje, tako da svojim ponašanjem u vama podstiče osećaj emotivne nesigurnosti.
Škorpija
Delujete pozitivno i angažovani ste na različitim stranama. Umete da prenesete stvaralački impuls i kreativnu energiju na svoju okolinu što vam olakšava ostvarenje mnogih planova koje imate. Nema potrebe da se upuštate u neke novčane rizike ili da se zadužujete. Povremeno precujete svoju ulugu ili mogućnosti u odnosu sa voljenom osobom. Pažljivije osluškujte poruke koje dobijate od bliskih osoba. Bolje je da pokažete više skromnosti u ponašanju.
Strelac
Poslovni problemi sa kojima se trenutno suočavate zahtevaju dodatni napor ili dobru koncentraciju. Nema potrebe da reagujete ishitreno i da precenjujete svoje mogućnosti pred okolinom. Najbolje je da prepustite osobama od poverenja da odlučuju o nekim zajedničkim interesima. Dobra ljubavna strategija podrazumeva i spremnost da se neprekidno prevazilaze različita ograničenja kroz koja prolazite u odnosu sa svojim partnerom.
Jarac
Sve korisne informacije mogu da vam olakšaju uspešno rešavanje nekih poslovnih pitanja koja imate. Obratite pažnju na sugestije koje vam daje jedna iskusna osoba, nema razloga da odbacujete neke ideje samo zato što vam zvuče suviše apstraktno. Ako vam je stalo da promenite ili poboljšate svoj odnos sa voljenom osobom, onda pokažite više razumevanja za kriterijume koje koristi druga strana. Razlike u mišljenju ne treba da vas emotivno udaljavaju.
Vodolija
Iznenadne promene na poslovnoj sceni, deluju kao dodatni psihološki pritisak i zahtevaju da imate dobru koncentraciju kako biste se na vreme prilagođavali u odnosu na očekivanja. Ponekad je teško uskladiti različita interesovanja i afinitete koji vas prate, ali u ime zajedničke sreće sve je moguće. Vaša lična sreća proističe iz unutrašnje potrebe, da se sve lepe misli i topla osećanja uvek dele ili razmenjuju sa bliskom osobom.
Ribe
Savesno ispunjavate svoj deo obaveza i delujete vrlo ažurno prilikom ispunjavanja raznih dogovora koje imate sa saradnicima. Realno zasnivate sve svoje odluke i nema razloga da neko utiče na vašu profesionalnu nesigurnost. U odnosu sa partnerom, nema potrebe da uporno ponavljate situacije koje ne donose željeni efekat.
Nedeljni horoskop do 29. septembra 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
