Horoskop za 28. avgust: Ovan brine bez razloga, Blizanci neka povedu računa o ishrani

Horoskop za 28. avgust godine

Ovan

Ljubav: Suviše brinete bez razloga, partner trenutno ne želi da vam poverava misli ili ono što oseća. Budite strpljivi.

Posao: Bez obzira na vašu snalažljivost u poslovnim susretima, postoje stvari koje se ne uklapaju u vašu početnu procenu.

Zdravlje: Prijaće vam više sati dobrog sna, obratite pažnju na snove.

Bik

Ljubav: Ne želite da propustite iznenadnu priliku za emotivno zbližavanje. Odgovorite na nečije »signale« ili na ljubavnu poruku.

Posao: Privlače vas veliki izazovi ili mogućnost da oprobate svoje sposobnosti pod neobičnim uslovima.

Zdravlje: Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.

Blizanci

Ljubav: Vaš ponos izbija na površinu i to predstavlja pozitivan predznak u ljubavnom dijalogu. Umete nekog da navedete na svoje želje.

Posao: Nemojte dozvoliti da neko sumnja u vaše znanje ili profesionalne sposobnosti. Važno je da ispoštujete osnovni protokol i nečiju sugestiju.

Zdravlje:Obratite pažnju na zdraviji način ishrane.

Rak

Ljubav: Voljena osoba analizira vaše ponašanje i pronalazi različite zamerke, ali vi nemate dovoljno strpljenja da saslušate kritiku.

Posao: Novi poslovni događaji unose laganu pometnju. Umesto da se nadmudrujete sa nesitomišljenicima, bolje je da povučete konkretnan potez.

Zdravlje: Prijaće vam psihofizička relaksacija ili boravak u prirodi.

Lav

Ljubav: Iznenadite voljenu osobu ne neki nesvakidašnji način, ako imate dovoljno mašte sve je moguće promeniti u pozitivnom pravcu.

Posao: Neko osporava vaše ideje ili uticaj koji imate u poslovnim krugovima. Sa par dobrih poteza, možete rešiti svoje probleme.

Zdravlje:Važno je da sačuvate pozitivno raspoloženje.

Devica

Ljubav: Partner nema nameru da strpljivo čeka na Vašu odluku, već preuzima iznenađujući korak i inicijativu. Logično, sve ima svoju cenu.

Posao: Vaša osnovna interesovanja su praktične prirode. Lako možete da ostvarite svoje poslovne ciljeve.

Zdravlje: Potrebno je da unosite više tečnosti i vitamina u ishranu.

Vaga

Ljubav: Izbegavajte emotivne provokacije koje mogu da vas navedu na pogrešno ponašanje.

Posao: Delujete mudro ili promišljeno u susretu sa saradnicima. Nema potrebe da se ponašate nametljivo.

Zdravlje: Prijaće vam zabavni sadržaji.

Škorpija

Ljubav: Važno je da se osećate prijatno u krugu porodice. Osećaj poverenja ili bliskosti u vama budi neku skrivenu snagu.

Posao: Mnoge stvari na poslovnoj sceni izgledaju drugačije nego što ih predstavlja neko od saradnika.

Zdravlje: Prijaće vam neka lakša dijeta, izbegavajte nezdravu hranu.

Strelac

Ljubav: Nemojte dozvoliti da u vama prevlada sumnja prema voljenoj osobi ili neraspoloženje. Potrebna vam je pozitivna orijentacija.

Posao: Nalazite se u neobičnoj poslovnoj situaciji. Mnoga pitanja koja imate za sada ostaju bez zadovoljavajućeg odgovora.

Zdravlje:Nema potrebe da se opterećujete napornim obavezama.

Jarac

Ljubav: Neko vas iritira svojim ponašanjem i komentarima. Često gubite strpljenje pred jednom bliskom osobom.

Posao: Nemojte dozvoliti da Vas neko opterećuje pogrešnim idejama ili da Vas uslovljava. Budite promišljeni.

Zdravlje: Prijaće vam psihofizička relaksacija.

Vodolija

Ljubav: Potrebno je da se pridržavate proverenih standarada. Posvetite pažnju osobi koja odgovara vašem raspoloženju i senzibilitetu.

Posao: Ukoliko se već upoređujete sa okolinom, znajte da je vaša prednost u tome što izbegavate stereotipno ponašanje.

Zdravlje: Važno je da popravite raspoloženje.

Ribe

Ljubav: Partner pokušava da vam pomogne ili da vas oraspoloži. Prihvatite sve što dobijate od bliske osobe.

Posao: Stvari koje prećutkujete pred poslovnim partnerima, lako mogu da vas dovedu u neprijatnu situaciju.

Zdravlje: Prijaće vam više sati zdravog sna.

Horoskop za 28. avgust 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook










