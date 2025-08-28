Horoskop za 28. avgust: Ovan brine bez razloga, Blizanci neka povedu računa o ishrani

Horoskop za 28. avgust godine
Ovan
Ljubav: Suviše brinete bez razloga, partner trenutno ne želi da vam poverava misli ili ono što oseća. Budite strpljivi.
Posao: Bez obzira na vašu snalažljivost u poslovnim susretima, postoje stvari koje se ne uklapaju u vašu početnu procenu.
Zdravlje: Prijaće vam više sati dobrog sna, obratite pažnju na snove.
Bik
Ljubav: Ne želite da propustite iznenadnu priliku za emotivno zbližavanje. Odgovorite na nečije »signale« ili na ljubavnu poruku.
Posao: Privlače vas veliki izazovi ili mogućnost da oprobate svoje sposobnosti pod neobičnim uslovima.
Zdravlje: Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.
Blizanci
Ljubav: Vaš ponos izbija na površinu i to predstavlja pozitivan predznak u ljubavnom dijalogu. Umete nekog da navedete na svoje želje.
Posao: Nemojte dozvoliti da neko sumnja u vaše znanje ili profesionalne sposobnosti. Važno je da ispoštujete osnovni protokol i nečiju sugestiju.
Zdravlje:Obratite pažnju na zdraviji način ishrane.
Rak
Ljubav: Voljena osoba analizira vaše ponašanje i pronalazi različite zamerke, ali vi nemate dovoljno strpljenja da saslušate kritiku.
Posao: Novi poslovni događaji unose laganu pometnju. Umesto da se nadmudrujete sa nesitomišljenicima, bolje je da povučete konkretnan potez.
Zdravlje: Prijaće vam psihofizička relaksacija ili boravak u prirodi.
Lav
Ljubav: Iznenadite voljenu osobu ne neki nesvakidašnji način, ako imate dovoljno mašte sve je moguće promeniti u pozitivnom pravcu.
Posao: Neko osporava vaše ideje ili uticaj koji imate u poslovnim krugovima. Sa par dobrih poteza, možete rešiti svoje probleme.
Zdravlje:Važno je da sačuvate pozitivno raspoloženje.
Devica
Ljubav: Partner nema nameru da strpljivo čeka na Vašu odluku, već preuzima iznenađujući korak i inicijativu. Logično, sve ima svoju cenu.
Posao: Vaša osnovna interesovanja su praktične prirode. Lako možete da ostvarite svoje poslovne ciljeve.
Zdravlje: Potrebno je da unosite više tečnosti i vitamina u ishranu.
Vaga
Ljubav: Izbegavajte emotivne provokacije koje mogu da vas navedu na pogrešno ponašanje.
Posao: Delujete mudro ili promišljeno u susretu sa saradnicima. Nema potrebe da se ponašate nametljivo.
Zdravlje: Prijaće vam zabavni sadržaji.
Škorpija
Ljubav: Važno je da se osećate prijatno u krugu porodice. Osećaj poverenja ili bliskosti u vama budi neku skrivenu snagu.
Posao: Mnoge stvari na poslovnoj sceni izgledaju drugačije nego što ih predstavlja neko od saradnika.
Zdravlje: Prijaće vam neka lakša dijeta, izbegavajte nezdravu hranu.
Strelac
Ljubav: Nemojte dozvoliti da u vama prevlada sumnja prema voljenoj osobi ili neraspoloženje. Potrebna vam je pozitivna orijentacija.
Posao: Nalazite se u neobičnoj poslovnoj situaciji. Mnoga pitanja koja imate za sada ostaju bez zadovoljavajućeg odgovora.
Zdravlje:Nema potrebe da se opterećujete napornim obavezama.
Jarac
Ljubav: Neko vas iritira svojim ponašanjem i komentarima. Često gubite strpljenje pred jednom bliskom osobom.
Posao: Nemojte dozvoliti da Vas neko opterećuje pogrešnim idejama ili da Vas uslovljava. Budite promišljeni.
Zdravlje: Prijaće vam psihofizička relaksacija.
Vodolija
Ljubav: Potrebno je da se pridržavate proverenih standarada. Posvetite pažnju osobi koja odgovara vašem raspoloženju i senzibilitetu.
Posao: Ukoliko se već upoređujete sa okolinom, znajte da je vaša prednost u tome što izbegavate stereotipno ponašanje.
Zdravlje: Važno je da popravite raspoloženje.
Ribe
Ljubav: Partner pokušava da vam pomogne ili da vas oraspoloži. Prihvatite sve što dobijate od bliske osobe.
Posao: Stvari koje prećutkujete pred poslovnim partnerima, lako mogu da vas dovedu u neprijatnu situaciju.
Zdravlje: Prijaće vam više sati zdravog sna.
