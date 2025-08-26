Horoskop za 26. avgust: Jarac je u sjajnoj formi, Ribe su previše stroge prema partneru

Horoskop za 26. avgust godine

Ovan

Ljubav: U emotivnom smislu delujete previše izbirljivo ili ćudljivo, tako da ne dobijate ono što priželjkujete i koliko zaslužujete.

Posao: Nesporazumi koji postoje u krugu vaših saradnika uglavnom se svode na problem prioriteta.

Zdravlje: Priuštite sebi kvalitetan odmor i dobru negu.

Bik

Ljubav: Izbegavajte novu porodičnu ili partnersku raspravu. Najbolje se osećate uz osobu koja razume vaše ideje i emotivne potrebe.

Posao: Zbog različitih pravila koja nameću određeni saradnici, morate da prihvatite kompromis ili utešnu varijantu.

Zdravlje: Obratite pažnju na pravilniju zdravstvenu negu.

Blizanci

Ljubav: U duhu emotivne inspiracije planirajte romantičnu zabavu ili novi ljubavni susret. Prijaće vam nečija pažnja i naklonost.

Posao: Na vama je da stvorite osnovne uslove i da pokrenete glavnu inicijativu, a na nekom drugom da uspešno realizuje Vaše ideje.

Zdravlje: Podstičite kod sebe dobro raspoloženje.

Rak

Ljubav: Neko vas dodatno zabrinjava svojim ćudljivim ponašanjem. Osećate pokajanje zbog susreta sa jednom osobom.

Posao: Izbegavajte nove sukobe, potrudite se da pravilno koristite svoju praktičnu inteligenciju i intuitivne sposobnosti.

Zdravlje: Važno je da ostvarite psihološku ravnotežu.

Lav

Ljubav: Nemojte dozvoliti da se nepotrebno sukobljavate sa voljenom osobom. Odgovorite na nečije »signale« ili na emotivnu poruku.

Posao: Interesuju vas neke skrivene informacije. Stalo Vam je da se dokazujete kroz različite izazove i u neobičnim situacijama.

Zdravlje: Potrebno je da poboljšate koncentraciju.

Devica

Ljubav: Nalazite se u zabludi i na subjektivan način procenjujete partnerovo ponašanje. Budite realni u svojim očekivanjima.

Posao: Potrebno je da se pravilno organizujete kako biste ostvarili uspeh na različitim stranama. Ne dozvolite da vas neko usporava.

Zdravlje: Važno je da dobro profiltrirate svoje misli i osećanja.

Vaga

Ljubav: Neko vas nagovara da donesete važnu odluku. Ne možete poricati svoju odgovornost pred bliskom osobom.

Posao: Kada uskladite svoja duhovna interesovanja sa praktičnim ciljevima, očekuju vas pozitivni rezultati. Pokažite više smisla za praktične vrednosti.

Zdravlje: Potrudite se da poboljšate koncentraciju.

Škorpion

Ljubav: Nemojte dozvoliti da vas neko emotivno zavarava. Potrebni su vam bolji kriterijumi prilikom izbora bliskog društva.

Posao: Imate dobre ideje i predlažete korisna rešenja, ali neko od saradnika ne želi da se povinuje vašem uticaju.

Zdravlje: Potrudite se da poboljšate koncentraciju.

Strelac

Ljubav: Nedostaje vam nečije prisustvo ili emotivni podsticaj. Suviše ste zaokupljeni raznim temama koje vas udaljavaju od voljene osobe.

Posao: Važno je da se dobro organizujete i da poštujete poslovni dogovor u predviđenom roku.

Zdravlje: Potrebno je da ostvarite psihološku ravnotežu.

Jarac

Ljubav: Nedostaje vam emotivni podsticaj, ali vi ne želite da se pomirite sa pasivnom ulogom. Slobodno povucite potez iznenađenja.

Posao: Nalazite se u sjajnoj formi. Nemojte propustiti priliku koja obećava poslovni dobitak ili korisnu reklamu.

Zdravlje: Potrudite se da pravilno usmeravate svoju kreativnu energiju.

Vodolija

Ljubav: Pažljivije slušajte i analizirajte partnerovu poruku. Nemojte ignorisati nečije reči.

Posao: Ponekad je teško priznati poraz, ali to je prvi korak koji vodi ka psihološkom olakšanju.

Zdravlje: Izbegavajte impulsivne reakcije.

Ribe

Ljubav: Potrebno je da razumete nečiju emotivnu slabost ili nemogućnost da ispuni vaša očekivanja. Ne budite suviše strogi.

Posao: Neko se trudi da vas uveri u svoje dobre namere, ali vama je jasno da stvari izgledaju neuverljivo i drugačije.

Zdravlje: Potrudite se da ulepšate svoje raspoloženje

