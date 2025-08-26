Horoskop za 26. avgust: Jarac je u sjajnoj formi, Ribe su previše stroge prema partneru

Horoskop za 26. avgust godine
Ovan
Ljubav: U emotivnom smislu delujete previše izbirljivo ili ćudljivo, tako da ne dobijate ono što priželjkujete i koliko zaslužujete.
Posao: Nesporazumi koji postoje u krugu vaših saradnika uglavnom se svode na problem prioriteta.
Zdravlje: Priuštite sebi kvalitetan odmor i dobru negu.
Bik
Ljubav: Izbegavajte novu porodičnu ili partnersku raspravu. Najbolje se osećate uz osobu koja razume vaše ideje i emotivne potrebe.
Posao: Zbog različitih pravila koja nameću određeni saradnici, morate da prihvatite kompromis ili utešnu varijantu.
Zdravlje: Obratite pažnju na pravilniju zdravstvenu negu.
Blizanci
Ljubav: U duhu emotivne inspiracije planirajte romantičnu zabavu ili novi ljubavni susret. Prijaće vam nečija pažnja i naklonost.
Posao: Na vama je da stvorite osnovne uslove i da pokrenete glavnu inicijativu, a na nekom drugom da uspešno realizuje Vaše ideje.
Zdravlje: Podstičite kod sebe dobro raspoloženje.
Rak
Ljubav: Neko vas dodatno zabrinjava svojim ćudljivim ponašanjem. Osećate pokajanje zbog susreta sa jednom osobom.
Posao: Izbegavajte nove sukobe, potrudite se da pravilno koristite svoju praktičnu inteligenciju i intuitivne sposobnosti.
Zdravlje: Važno je da ostvarite psihološku ravnotežu.
Lav
Ljubav: Nemojte dozvoliti da se nepotrebno sukobljavate sa voljenom osobom. Odgovorite na nečije »signale« ili na emotivnu poruku.
Posao: Interesuju vas neke skrivene informacije. Stalo Vam je da se dokazujete kroz različite izazove i u neobičnim situacijama.
Zdravlje: Potrebno je da poboljšate koncentraciju.
Devica
Ljubav: Nalazite se u zabludi i na subjektivan način procenjujete partnerovo ponašanje. Budite realni u svojim očekivanjima.
Posao: Potrebno je da se pravilno organizujete kako biste ostvarili uspeh na različitim stranama. Ne dozvolite da vas neko usporava.
Zdravlje: Važno je da dobro profiltrirate svoje misli i osećanja.
Vaga
Ljubav: Neko vas nagovara da donesete važnu odluku. Ne možete poricati svoju odgovornost pred bliskom osobom.
Posao: Kada uskladite svoja duhovna interesovanja sa praktičnim ciljevima, očekuju vas pozitivni rezultati. Pokažite više smisla za praktične vrednosti.
Zdravlje: Potrudite se da poboljšate koncentraciju.
Škorpion
Ljubav: Nemojte dozvoliti da vas neko emotivno zavarava. Potrebni su vam bolji kriterijumi prilikom izbora bliskog društva.
Posao: Imate dobre ideje i predlažete korisna rešenja, ali neko od saradnika ne želi da se povinuje vašem uticaju.
Zdravlje: Potrudite se da poboljšate koncentraciju.
Strelac
Ljubav: Nedostaje vam nečije prisustvo ili emotivni podsticaj. Suviše ste zaokupljeni raznim temama koje vas udaljavaju od voljene osobe.
Posao: Važno je da se dobro organizujete i da poštujete poslovni dogovor u predviđenom roku.
Zdravlje: Potrebno je da ostvarite psihološku ravnotežu.
Jarac
Ljubav: Nedostaje vam emotivni podsticaj, ali vi ne želite da se pomirite sa pasivnom ulogom. Slobodno povucite potez iznenađenja.
Posao: Nalazite se u sjajnoj formi. Nemojte propustiti priliku koja obećava poslovni dobitak ili korisnu reklamu.
Zdravlje: Potrudite se da pravilno usmeravate svoju kreativnu energiju.
Vodolija
Ljubav: Pažljivije slušajte i analizirajte partnerovu poruku. Nemojte ignorisati nečije reči.
Posao: Ponekad je teško priznati poraz, ali to je prvi korak koji vodi ka psihološkom olakšanju.
Zdravlje: Izbegavajte impulsivne reakcije.
Ribe
Ljubav: Potrebno je da razumete nečiju emotivnu slabost ili nemogućnost da ispuni vaša očekivanja. Ne budite suviše strogi.
Posao: Neko se trudi da vas uveri u svoje dobre namere, ali vama je jasno da stvari izgledaju neuverljivo i drugačije.
Zdravlje: Potrudite se da ulepšate svoje raspoloženje
Horoskop za 26. avgust 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
