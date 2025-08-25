Dnevni horoskop za 25. avgust: Rak želi dobru zabavu, Lav zahtevan i uznemiren

Horoskop za 25. avgust godine donosi sledeću astro prognozu. Pogledajte kakav je dan pred vama.

Ovan

Ljubav:

Nema razloga da »emotivno ucenjujete« voljenu osobu, na takav način samo postižete suprotan efekat.

Posao:

Važno je da odaberete ulogu koja odgovara Vašem interesovanju i posao koji donosi materijalnu korist.

Zdravlje:

Slobodno prihvatite izazove koji Vas podstiču na kreativno izražavanje.

Bik

Blizanci

Svoj uspeh možete da afirmišete u različitim situacijama, a svoj šarm ili neodoljivost pred bliskom osobom.Posao:Ne treba da dovodite u pitanje naklonost proverenih saradnika, naročito osobe za koju Vas vezuju poslovni i privatni interesi.Zdravlje:U večernjim satima prijaće Vam izazak ili šetnja.

Ljubav:

Važno je da učinite ono što osećate, jer izbor pogrešne uloge na kraju ostavlja loš utisak pred bliskom osobom.

Posao:

Delujete nestrpljivo, ali dodatna inicijativa sa Vaše strane ne donosi pozitivne rezultate i nečiju naklonost.

Zdravlje:

Nemojte precenjivati lične mogućnosti, izbegavajte stresne situacije.

Rak

Ljubav: Iznenadite voljenu osobu ne neki nesvakidašnji način, ako imate dovoljno mašte sve je moguće promeniti u pozitivnom pravcu.

Posao:

Neko osporava Vaše ideje ili uticaj koji imate u poslovnim krugovima. Sa par dobrih poteza, možete rešiti svoje probleme.

Zdravlje:

Važno je da sačuvate pozitivno raspoloženje.

Lav

Devica

Delujete uznemireno i zahtevno. Kontrolišite impulsivnu stranu svoje prirode, pre nego što povredite nečija osećanja.Posao:Stalo Vam je da ostavite veliki utisak na svoje saradnike, stoga u megalomanskom stilu prihvatate različite obaveze.Zdravlje:Obratite pažnju na zdraviji način ishrane.

Ljubav:

U susretu sa voljenom osobom, potrebno je da pokažete istančani sluh i »široke vidike« za zajedničke planove.

Posao:

Nemojte rešavati tuđu brigu, svoju pažnju i kreativnu energiju usmerite ka ostvarenju korisnih ciljeva.

Zdravlje:

Prijaće Vam više sati zdravog sna, opustite se.

Vaga

Ljubav:

Budite nežni i maštoviti u društvu voljene osobe. Ukoliko ste slobodni, odgovorite na nečiji poziv.

Posao:

Probleme je lakše rešiti uz nečije prisustvo ili dogovor. Prihvatite nečiji koristan savet.

Zdravlje:

Važno je da pravilno usmeravate svoju energiju.

Škorpija

Strelac

Ukoliko Vam je stalo da utičete na partnerovo mišljenje, upotrebite malo lukavstvo. Ali, u svemu sačuvajte pravu meru.Posao:Imate dovoljno smelosti da kažete ono što mislite. Potrebno je da pokažete i određene diplomatske manire u poslovnim susretima.Zdravlje:Prijaće Vam neki vid sportske aktivnosti ili boravak u prirodi.

Ljubav:

Voljena osoba ima različite prigovore na Vaše ponašanje. Razmislite o svojim propustima i nemojte ignorisati nečiju »opomenu«.

Posao:

Potrebno je da kontrolišete svoje loše navike, nema razloga da se ističete pred osobom koja ima drugačija poslovna merila.

Zdravlje:

Prijaće Vam aktivan odmor i više sati čvrstog sna.

Jarac

Ljubav:

Ako dobijate »loš signal«, važno je da se sklonite u stranu i da sačekate neku bolju priliku. Izbegavajte emotivne izazove.

Posao:

Uporno pokušavate da nametnete svoj uticaj na saradnike, ali budite promišljeniji pri proceni svojih poslovnih mogućnosti.

Zdravlje:

Važno je da se rasteretite suvišnih briga, opustite se.

Vodolija

Ribe

Primećujete da partner lukavo i vešto ignoriše Vaše ideje. Ne možete da utičete na nečiju volju i odluke.Posao:Izbegavajte preterano eksponiranje u društvu saradnika. Uostalom, uvek postoji faktor iznenađenja.Zdravlje:Obratite pažnju na zdraviji način ishrane.

Ljubav:

Insistiranje na svojim potrebama u odnosu sa voljenom osobom vodi ka novim suprotnim rešenjima i potisnutim očekivanjima.

Posao:

Uporno smišljate novu strategiju, ali neko drugi deluje efikasnije i delimično ugrožava Vaše poslovne interese.

Zdravlje:

Izbegavajte situacije koje Vas previše psihički iscrpljuju.

Horoskop za 25. avgust 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook










