Dnevni horoskop za 25. avgust: Rak želi dobru zabavu, Lav zahtevan i uznemiren

Autor: | 25/08/2025

Horoskop za 25. avgust godine donosi sledeću astro prognozu. Pogledajte kakav je dan pred vama.

Ovan

Ljubav: 
Nema razloga da »emotivno ucenjujete« voljenu osobu, na takav način samo postižete suprotan efekat.
Posao:
Važno je da odaberete ulogu koja odgovara Vašem interesovanju i posao koji donosi materijalnu korist.
Zdravlje:
Slobodno prihvatite izazove koji Vas podstiču na kreativno izražavanje.

Bik

Ljubav: 

Svoj uspeh možete da afirmišete u različitim situacijama, a svoj šarm ili neodoljivost pred bliskom osobom.
Posao:
Ne treba da dovodite u pitanje naklonost proverenih saradnika, naročito osobe za koju Vas vezuju poslovni i privatni interesi.
Zdravlje:
U večernjim satima prijaće Vam izazak ili šetnja.

Blizanci

Ljubav: 
Važno je da učinite ono što osećate, jer izbor pogrešne uloge na kraju ostavlja loš utisak pred bliskom osobom.
Posao:
Delujete nestrpljivo, ali dodatna inicijativa sa Vaše strane ne donosi pozitivne rezultate i nečiju naklonost.
Zdravlje:
Nemojte precenjivati lične mogućnosti, izbegavajte stresne situacije.

Rak

Ljubav: Iznenadite voljenu osobu ne neki nesvakidašnji način, ako imate dovoljno mašte sve je moguće promeniti u pozitivnom pravcu.
Posao:
Neko osporava Vaše ideje ili uticaj koji imate u poslovnim krugovima. Sa par dobrih poteza, možete rešiti svoje probleme.
Zdravlje:
Važno je da sačuvate pozitivno raspoloženje.

Lav

Ljubav: 

Delujete uznemireno i zahtevno. Kontrolišite impulsivnu stranu svoje prirode, pre nego što povredite nečija osećanja.
Posao:
Stalo Vam je da ostavite veliki utisak na svoje saradnike, stoga u megalomanskom stilu prihvatate različite obaveze.
Zdravlje:
Obratite pažnju na zdraviji način ishrane.

Devica

Ljubav: 
U susretu sa voljenom osobom, potrebno je da pokažete istančani sluh i »široke vidike« za zajedničke planove.
Posao:
Nemojte rešavati tuđu brigu, svoju pažnju i kreativnu energiju usmerite ka ostvarenju korisnih ciljeva.
Zdravlje:
Prijaće Vam više sati zdravog sna, opustite se.

Vaga

Ljubav: 
Budite nežni i maštoviti u društvu voljene osobe. Ukoliko ste slobodni, odgovorite na nečiji poziv.
Posao:
Probleme je lakše rešiti uz nečije prisustvo ili dogovor. Prihvatite nečiji koristan savet.
Zdravlje:
Važno je da pravilno usmeravate svoju energiju.

Škorpija

Ljubav: 

Ukoliko Vam je stalo da utičete na partnerovo mišljenje, upotrebite malo lukavstvo. Ali, u svemu sačuvajte pravu meru.
Posao:
Imate dovoljno smelosti da kažete ono što mislite. Potrebno je da pokažete i određene diplomatske manire u poslovnim susretima.
Zdravlje:
Prijaće Vam neki vid sportske aktivnosti ili boravak u prirodi.

Strelac

Ljubav: 
Voljena osoba ima različite prigovore na Vaše ponašanje. Razmislite o svojim propustima i nemojte ignorisati nečiju »opomenu«.
Posao:
Potrebno je da kontrolišete svoje loše navike, nema razloga da se ističete pred osobom koja ima drugačija poslovna merila.
Zdravlje:
Prijaće Vam aktivan odmor i više sati čvrstog sna.

Jarac

Ljubav: 
Ako dobijate »loš signal«, važno je da se sklonite u stranu i da sačekate neku bolju priliku. Izbegavajte emotivne izazove.
Posao:
Uporno pokušavate da nametnete svoj uticaj na saradnike, ali budite promišljeniji pri proceni svojih poslovnih mogućnosti.
Zdravlje:
Važno je da se rasteretite suvišnih briga, opustite se.

Vodolija

Ljubav: 

Primećujete da partner lukavo i vešto ignoriše Vaše ideje. Ne možete da utičete na nečiju volju i odluke.
Posao:
Izbegavajte preterano eksponiranje u društvu saradnika. Uostalom, uvek postoji faktor iznenađenja.
Zdravlje:
Obratite pažnju na zdraviji način ishrane.

Ribe

Ljubav: 
Insistiranje na svojim potrebama u odnosu sa voljenom osobom vodi ka novim suprotnim rešenjima i potisnutim očekivanjima.
Posao:
Uporno smišljate novu strategiju, ali neko drugi deluje efikasnije i delimično ugrožava Vaše poslovne interese.
Zdravlje:
Izbegavajte situacije koje Vas previše psihički iscrpljuju.

Horoskop za 25. avgust 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook

Stana Luković

