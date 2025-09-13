Horoskop za 13. septembar: Ribama stiže izvinjenje koje su čekale, Jarac planira susret sa dragom osobom

Horoskop za 13. septembar 2025. godine
Ovan
Ljubav: Bolje je da svoju pažnju posvetite porodičnom životu ili nekoj mirnijoj temi u kojoj preovlađuju poznata pravila igre.
Posao: Umor, loša koncentracija ili rasejanost, predstavljaju dovoljan povod da se ne uplićete u različite komplikacije.
Zdravlje: U večernjim satima prijaće vam opuštena atmosfera, akumulirajte pozitivnu energiju.
Bik
Ljubav: Nesporazumi koji vas prate u ljubavnom životu nisu beznačajni, ali ne predstavljaju ni temu koju treba uporno ponavljati.
Posao: Preterujete sa različitim zahtevima koje postavljate pred svoje saradnike. Očekuju vas negativni komentari i nečije negodovanje.
Zdravlje: Delujete napeto, prijaće vam psihološko opuštanje.
Pročitajte Nedeljni horoskop do 15. septembra - Bikovima stižu sjajne vesti, Raka prati romantično raspoloženje
Blizanci
Ljubav: Važno je da pravilno odgovorite na nečija pitanja. Očekuje vas sjajno raspoloženje u društvu voljene osobe.
Posao: Ponekad sve deluje relativno ili neobično. Poslovne prilike izgledaju drugačije kada se posmatraju sa različitih aspekata.
Zdravlje: Usmerite svoje misli u pozitivnom pravcu, opustite se.
Rak
Ljubav: Dok bliska osoba rešava zajednički problem, vi uporno ponavljate »pogrešne poteze« ili pogrešnu priču. Suviše ste uznemireni.
Posao: Položaj Meseca utiče na vašu preteranu sentimentalnost u poslovnim susretima i na velike ambicije.
Zdravlje: Prijaće vam neka od tehnika psihološkog opuštanja.
Horoskop za 13. septembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Lav
Ljubav: Obratite se bliskoj osobi za utehu i emotivno razumevanje. Neko ima dobru ideju i iskreno brine o vašem raspoloženju.
Posao: Ulažete ogromnu energiju u posao kojim se bavite, ali na kraju dobijate samo delimične rezultate.
Zdravlje: Nema potrebe da dramatično doživljavate nove događaje, opustite se.
Devica
Ljubav: Razmislite na koji način treba da prevaziđete porodične nesporazume. Raduje vas osmeh zadovoljstva na partnerovom licu.
Posao: Delujete opterećeno različitim obavezama, tako da vam nedostaju diplomatski maniri pred saradnicma.
Zdravlje: Prijaće vam relaksacija ili boravak u prirodi.
Vaga
Ljubav: Nema razloga da sumnjate u nečija osećanja. Dozvolite sebi da vas ponese emotivni zanos, kao dobar ljubavni predznak.
Posao: Suočavate se sa novim komplikacijama. Potrebno je da utvrdite listu prioriteta i da se izborite za bolji status među saradnicima.
Zdravlje: Uživajte u lepim stvarima, opustite se od napornih obaveza.
Škorpija
Ljubav: Nemojte činiti stvari koje iritiraju voljenu osobu. Nepotrebno izazivate nečije negodovanje i nezadovoljstvo.
Posao: Ako ste opterećeni velikim ambicijama, obratite pažnju na nečiji komentar o poslovnim prilikama.
Zdravlje: Prijaće vam neki vid sportske aktivnosti.
Horoskop za 13. septembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Strelac
Ljubav: Novi izlivi nežnosti pred voljenom osobom donose zajedničko zadovoljstvo, ali i osećaj sigurnosti koji vam nedostaje.
Posao: Dobro razmislite kome treba da poverite svoje planove, konsultujte osobu za koju vas vezuje pozitivno iskustvo.
Zdravlje: Potreban vam je dobar podsticaj ili emotivna inspiracija, opustite se.
Jarac
Ljubav: Nedostaje vam emotivni podsticaj, planirajte susret sa osobom koja će vam udahnuti dodatnu energiju i topla osećanja.
Posao: Stalo vam je da ostvarite konkretne rezultate, tako da vas iritira nečija kolebljivost ili nesigurnost u poslovnim pregovorima.
Zdravlje: Priuštite sebi neku omiljenu zabavu, kao recept za dobro raspoloženje.
Vodolija
Ljubav: Nemojte dozvoliti da nešto ili neko sa strane zaokuplja partnerovu pažnju. Budite pozitivno nametljivi ili nezaobilazni.
Posao: Nečija poruka ili susret sa jednom osobom imaju pozitivan uticaj na vaše poslovne planove.
Zdravlje: Važno je da ostvarite unutrašnju ravnotežu.
Ribe
Ljubav: Nema razloga da se ponašate isuviše strogo prema bliskoj osobi. Prihvatite nečije iskreno izvinjenje, kao dobar signal.
Posao: Neko ne uvažava vaše primedbe, ali različitost razmišljanja i ponašanja ne treba da vas navodi na sumnju u svoje sposobnosti.
Zdravlje: Nemojte dozvoliti da vas neko navodi na destruktivno ponašanje.
Horoskop za 13. septembar. 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
Slične Vesti
Horoskop za 13. septembar: Ribe preopterećene poslom, Blizanci željni ljubavi, Škorpije u punoj snazi
Horoskop za 13. septembar 2022. godine vam donosi sledeću astro prognozu
13/09/2022Saznajte više
Horoskop za 13. septembar: Ne verujete u nečija ponovljena obećanja, zato tražite ubedljive dokaze
Horoskop za 13. septembar 2021. godine donosi sledeću astro prognozu
13/09/2021Saznajte više
Dnevni horoskop za 25. avgust: Rak želi dobru zabavu, Lav zahtevan i uznemiren
Dnevni horoskop za 25. avgust 2025. godine donosi sledeću astro prognozu
25/08/2025Saznajte više
Horoskop za 10. jun: Blizanci, srešćete pravu osobu, obratite pažnju na svaki susret! Škorpije, spustite loptu
Horoskop za 10. jun 2025. godine donosi sledeću astro prognozu
10/06/2025Saznajte više
Horoskop za 26. maj: Jedan poziv ovom znaku danas menja sve, Rakovi moraju na odmor
Dnevni horoskop za 26. maj 2025. godine
26/05/2025Saznajte više
Horoskop za 20. maj: Pred Rakovima je uspešan poslovni dan, Bik ne krije ljubomoru
Horoskop za 20. maj 2025. godine donosi sledeću astro prognozu
20/05/2025Saznajte više
Horoskop za 25. februar: Bikovi, ono što ste noćas sanjali jasan je znak! Lavovi, slušajte intuiciju
Horoskop za 25. februar 2025. godine donosi sledeću astro prognozu
25/02/2025Saznajte više
Horoskop za 21. februar: Bikovi, poseban oprez! Jedan znak upada u zamku
Horoskop za 21. februar 2025. godine donosi sledeću astro prognozu
21/02/2025Saznajte više
Horoskop za 2. decembar: Početak nedelje zakomplikovaće život ovim horoskopskim znakovima
Horoskop za 2. decembar 2024. godine
02/12/2024Saznajte više
Dnevni horoskop za 24. novembar: Ovan i Lav na emotivnoj prekretnici, ovaj znak očekuje dobitak
Dnevni horoskop za 24. novembar 2024. godine
24/11/2024Saznajte više
Horoskop za 19. novembar: Vodoliji neko otkriva tajne namere, Devica ishitrena, ovaj znak očekuje dobitak
Dnevni horoskop za 19. novembar 2024. godine
19/11/2024Saznajte više
Astrološki preokret godine stiže 15. novembra, četiri znaka osetiće olakšanje
15. novembra Saturn izlazi iz retrogradnog hoda
14/11/2024Saznajte više
Pročitajte još
Udaje se Mirka Vasiljević?! Ovo je trebalo da se dogodi da bi stala na ludi kamen
Udaje se Mirka Vasiljević, baka dala svoj sud
12/09/2025Saznajte više
Od 1. septembra Stefan i Tara Đoković idu u OVU školu
Stefan i Tara Đoković nastavljaju školovanje u Atini
12/09/2025Saznajte više
Brus više nije sa nama, smešten je u starački dom: Supruga čuvenog glumca donela najtežu odluku u životu
Brus Vilis smešten u dom za stare
12/09/2025Saznajte više
Dragana Džajić: Svetski priznati lekar mi je rekao da usvojim dete jer drugačije neću moći da ga imam
Dragana Džajić prvi put govorila o borbi za potomostvom
12/09/2025Saznajte više
Elizabet Harli blista sa dečkom i sinom na crvenom tepihu, provokativnija nego ikad
Elizabet Harli blista uz dečka i sina, Bili Rej Sarjus i Demijan pod ruku s njom
12/09/2025Saznajte više
Serše Ronan i Džek Louden dobili prvo dete, porođaj prošao u tajnosti
Porodila se Serše Ronan i dobila prvo dete sa Džekom Loudenom
12/09/2025Saznajte više
Komentari (0)