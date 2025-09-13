Horoskop za 13. septembar: Ribama stiže izvinjenje koje su čekale, Jarac planira susret sa dragom osobom

Horoskop za 13. septembar 2025. godine

Ovan

Ljubav: Bolje je da svoju pažnju posvetite porodičnom životu ili nekoj mirnijoj temi u kojoj preovlađuju poznata pravila igre.

Posao: Umor, loša koncentracija ili rasejanost, predstavljaju dovoljan povod da se ne uplićete u različite komplikacije.

Zdravlje: U večernjim satima prijaće vam opuštena atmosfera, akumulirajte pozitivnu energiju.

Bik

Ljubav: Nesporazumi koji vas prate u ljubavnom životu nisu beznačajni, ali ne predstavljaju ni temu koju treba uporno ponavljati.

Posao: Preterujete sa različitim zahtevima koje postavljate pred svoje saradnike. Očekuju vas negativni komentari i nečije negodovanje.

Zdravlje: Delujete napeto, prijaće vam psihološko opuštanje.

Blizanci

Ljubav: Važno je da pravilno odgovorite na nečija pitanja. Očekuje vas sjajno raspoloženje u društvu voljene osobe.

Posao: Ponekad sve deluje relativno ili neobično. Poslovne prilike izgledaju drugačije kada se posmatraju sa različitih aspekata.

Zdravlje: Usmerite svoje misli u pozitivnom pravcu, opustite se.

Rak

Ljubav: Dok bliska osoba rešava zajednički problem, vi uporno ponavljate »pogrešne poteze« ili pogrešnu priču. Suviše ste uznemireni.

Posao: Položaj Meseca utiče na vašu preteranu sentimentalnost u poslovnim susretima i na velike ambicije.

Zdravlje: Prijaće vam neka od tehnika psihološkog opuštanja.

Lav

Ljubav: Obratite se bliskoj osobi za utehu i emotivno razumevanje. Neko ima dobru ideju i iskreno brine o vašem raspoloženju.

Posao: Ulažete ogromnu energiju u posao kojim se bavite, ali na kraju dobijate samo delimične rezultate.

Zdravlje: Nema potrebe da dramatično doživljavate nove događaje, opustite se.

Devica

Ljubav: Razmislite na koji način treba da prevaziđete porodične nesporazume. Raduje vas osmeh zadovoljstva na partnerovom licu.

Posao: Delujete opterećeno različitim obavezama, tako da vam nedostaju diplomatski maniri pred saradnicma.

Zdravlje: Prijaće vam relaksacija ili boravak u prirodi.

Vaga

Ljubav: Nema razloga da sumnjate u nečija osećanja. Dozvolite sebi da vas ponese emotivni zanos, kao dobar ljubavni predznak.

Posao: Suočavate se sa novim komplikacijama. Potrebno je da utvrdite listu prioriteta i da se izborite za bolji status među saradnicima.

Zdravlje: Uživajte u lepim stvarima, opustite se od napornih obaveza.

Škorpija

Ljubav: Nemojte činiti stvari koje iritiraju voljenu osobu. Nepotrebno izazivate nečije negodovanje i nezadovoljstvo.

Posao: Ako ste opterećeni velikim ambicijama, obratite pažnju na nečiji komentar o poslovnim prilikama.

Zdravlje: Prijaće vam neki vid sportske aktivnosti.

Strelac

Ljubav: Novi izlivi nežnosti pred voljenom osobom donose zajedničko zadovoljstvo, ali i osećaj sigurnosti koji vam nedostaje.

Posao: Dobro razmislite kome treba da poverite svoje planove, konsultujte osobu za koju vas vezuje pozitivno iskustvo.

Zdravlje: Potreban vam je dobar podsticaj ili emotivna inspiracija, opustite se.

Jarac

Ljubav: Nedostaje vam emotivni podsticaj, planirajte susret sa osobom koja će vam udahnuti dodatnu energiju i topla osećanja.

Posao: Stalo vam je da ostvarite konkretne rezultate, tako da vas iritira nečija kolebljivost ili nesigurnost u poslovnim pregovorima.

Zdravlje: Priuštite sebi neku omiljenu zabavu, kao recept za dobro raspoloženje.

Vodolija

Ljubav: Nemojte dozvoliti da nešto ili neko sa strane zaokuplja partnerovu pažnju. Budite pozitivno nametljivi ili nezaobilazni.

Posao: Nečija poruka ili susret sa jednom osobom imaju pozitivan uticaj na vaše poslovne planove.

Zdravlje: Važno je da ostvarite unutrašnju ravnotežu.

Ribe

Ljubav: Nema razloga da se ponašate isuviše strogo prema bliskoj osobi. Prihvatite nečije iskreno izvinjenje, kao dobar signal.

Posao: Neko ne uvažava vaše primedbe, ali različitost razmišljanja i ponašanja ne treba da vas navodi na sumnju u svoje sposobnosti.

Zdravlje: Nemojte dozvoliti da vas neko navodi na destruktivno ponašanje.

Horoskop za 13. septembar. 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook










