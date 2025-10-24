Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Horoskop za 24. oktobar: Blizanci, pametniji popušta! Rakovi, oprez u saobraćaju

Autor: | 24/10/2025

Horoskop za 24. oktobar 2025. godine

Ovan

Ljubav:
Nema razloga da raspirujete nečiju sujetu, zatražite emotivnu podršku. Budite mudri i prepustite prednost partneru.
Posao:
Postoje sporne situacije, jer neko od saradnika Vam zamera na neažurnosti. Izbegavajte novi poslovni sukob.
Zdravlje:
Prijaće Vam razgovor ili susret sa bliskim prijateljima, opustite se.

Bik

Ljubav:
Bolje je da prihvatite partnerovu ideju, nego da provocirate novu ljubomornu scenu.
Posao:
Nemojte se zavaravati da je istina sve ono sto čujete. Neko Vas može iznenaditi na ružan način i bez objašnjenja za svoje postupke.
Zdravlje:
Preterana zabrinutost se loše odražava na Vašu koncentraciju.

Blizanci

Ljubav:

Izbegavajte emotivne provokacije koje mogu da Vas navedu na pogrešno ponašanje.
Posao:
Delujete mudro ili promišljeno u susretu sa saradnicima. Nema potrebe da se ponašate nametljivo.
Zdravlje:
Prijaće Vam zabavni sadržaji.

Rak

Ljubav:
Preterujete u svojim očekivanjima pred voljenom osobom. Neko ne želi da Vam »polaže sve račune«.
Posao:
Pažljivije analizirajte okolinu i nemojte dozvoliti da Vas neko podstiče na rivalske odnose.
Zdravlje:
Budite pažljiviji u saobraćaju.

Lav 

Ljubav:
Sačuvajte prisebnost u susretu sa voljenom osobom. Ponekad lako gubite osećaj za realnost. Posmatrajte stvari sa više optimizma.
Posao:
Svoje poslovne planove možete da ostvarite na inteligentan nacin i bez suvišne price. Prihvatite različite podsticaje.
Zdravlje:
Nema razloga da se opterećujete pogrešnim slutnjama.

Devica

Ljubav:

Moguće je da ste nehotično povredili nečija osećanja, glas savesti Vas podseća na iskreno izvinjenje.
Posao:
Pravilna informisanost pruža širu mogućnost za dobar izbor i poslovnu afirmaciju. Vaši saradnici imaju dobre ideje.
Zdravlje:
Važno je da uspostavite harmoničan odnos sa okolinom.

Vaga

Ljubav:
Pažljivije analizirajte voljenu osobu kako biste otkrili nove detalje koji mogu da ispune zajednička očekivanja.
Posao:
Saradnici očekuju da delujete snalažljivo. Važno je da rangirate poslovne dogovore po stepenu važnosti i isplativosti.
Zdravlje:
Nema razloga za zabrinutost, oslonite se na svoju intiuciju.

Škorpija

Ljubav:
Voljena osoba ponekad ima velike zahteve, ali Vi umete da ih ispunite. Budite dovoljno maštoviti i osmislite zabavu u dvoje.
Posao:
Očekuje Vas niz interesantnih susreta. Učinite sve što je potrebno da spojite lepo i ugodno sa praktičnim i korisnim.
Zdravlje:
Zračite pozitivnom energijom.

Strelac 

Ljubav:

Nesporazumi koji Vas prate u ljubavnom životu nisu beznačajni, ali ne predstavljaju ni temu koju treba uporno ponavljati.
Posao:
Preterujete u različitim zahtevima koje postavljate pred svoje saradnike. Očekuju Vas negativni komentari ili nečije negodovanje.
Zdravlje:
Delujete napeto, prijaće Vam psihološko opuštanje.

Jarac 

Ljubav:
Stalo Vam je da privučete nečiju emotivnu pažnju, ali činite niz pogrešnih stvari.
Posao:
U poslovno-finansijskom smislu, zaboravite na prevelike ambicije ili na želju za prisvajanjem tuđih rezultata.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilniju ishranu.

Vodolija

Ljubav:
Planirajte romantičnu zabavu u dvoje. Očekuje Vas »tajanstvena šifra«, koja deluje pozitivno na Vaše raspoloženje i motivaciju.
Posao:
Konflikt u rešavanju poslovnih interesa stvara dodatnu tenziju u odnosu sa saradnicima, budite dovoljno oprezni i promišljeni.
Zdravlje:
Važno je da pravilno usmeravate svoju kreativnu energiju.

Ribe

Ljubav:

Potrudite se da poštujete dogovor koji imate sa partnerom. Obratite pažnju na »važne sitnice« koje otkrivaju nečije namere.
Posao:
Važno je da poboljšate poslovni rejting i da udružite svoje interese sa uspešnim ili uticajnim saradnicima.
Zdravlje:
Nema razloga da precenjujete lične mogućnosti.

