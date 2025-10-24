Horoskop za 24. oktobar: Blizanci, pametniji popušta! Rakovi, oprez u saobraćaju

Horoskop za 24. oktobar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Nema razloga da raspirujete nečiju sujetu, zatražite emotivnu podršku. Budite mudri i prepustite prednost partneru.

Posao:

Postoje sporne situacije, jer neko od saradnika Vam zamera na neažurnosti. Izbegavajte novi poslovni sukob.

Zdravlje:

Prijaće Vam razgovor ili susret sa bliskim prijateljima, opustite se.

Bik

Ljubav:

Bolje je da prihvatite partnerovu ideju, nego da provocirate novu ljubomornu scenu.

Posao:

Nemojte se zavaravati da je istina sve ono sto čujete. Neko Vas može iznenaditi na ružan način i bez objašnjenja za svoje postupke.

Zdravlje:

Preterana zabrinutost se loše odražava na Vašu koncentraciju.

Blizanci

Ljubav:



Rak

Izbegavajte emotivne provokacije koje mogu da Vas navedu na pogrešno ponašanje.Posao:Delujete mudro ili promišljeno u susretu sa saradnicima. Nema potrebe da se ponašate nametljivo.Zdravlje:Prijaće Vam zabavni sadržaji.

Ljubav:

Preterujete u svojim očekivanjima pred voljenom osobom. Neko ne želi da Vam »polaže sve račune«.

Posao:

Pažljivije analizirajte okolinu i nemojte dozvoliti da Vas neko podstiče na rivalske odnose.

Zdravlje:

Budite pažljiviji u saobraćaju.

Horoskop za 24. oktobar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav:

Sačuvajte prisebnost u susretu sa voljenom osobom. Ponekad lako gubite osećaj za realnost. Posmatrajte stvari sa više optimizma.

Posao:

Svoje poslovne planove možete da ostvarite na inteligentan nacin i bez suvišne price. Prihvatite različite podsticaje.

Zdravlje:

Nema razloga da se opterećujete pogrešnim slutnjama.

Devica

Ljubav:



Vaga

Moguće je da ste nehotično povredili nečija osećanja, glas savesti Vas podseća na iskreno izvinjenje.Posao:Pravilna informisanost pruža širu mogućnost za dobar izbor i poslovnu afirmaciju. Vaši saradnici imaju dobre ideje.Zdravlje:Važno je da uspostavite harmoničan odnos sa okolinom.

Ljubav:

Pažljivije analizirajte voljenu osobu kako biste otkrili nove detalje koji mogu da ispune zajednička očekivanja.

Posao:

Saradnici očekuju da delujete snalažljivo. Važno je da rangirate poslovne dogovore po stepenu važnosti i isplativosti.

Zdravlje:

Nema razloga za zabrinutost, oslonite se na svoju intiuciju.

Škorpija

Ljubav:

Voljena osoba ponekad ima velike zahteve, ali Vi umete da ih ispunite. Budite dovoljno maštoviti i osmislite zabavu u dvoje.

Posao:

Očekuje Vas niz interesantnih susreta. Učinite sve što je potrebno da spojite lepo i ugodno sa praktičnim i korisnim.

Zdravlje:

Zračite pozitivnom energijom.

Horoskop za 24. oktobar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Ljubav:



Jarac

Nesporazumi koji Vas prate u ljubavnom životu nisu beznačajni, ali ne predstavljaju ni temu koju treba uporno ponavljati.Posao:Preterujete u različitim zahtevima koje postavljate pred svoje saradnike. Očekuju Vas negativni komentari ili nečije negodovanje.Zdravlje:Delujete napeto, prijaće Vam psihološko opuštanje.

Ljubav:

Stalo Vam je da privučete nečiju emotivnu pažnju, ali činite niz pogrešnih stvari.

Posao:

U poslovno-finansijskom smislu, zaboravite na prevelike ambicije ili na želju za prisvajanjem tuđih rezultata.

Zdravlje:

Obratite pažnju na pravilniju ishranu.

Vodolija

Ljubav:

Planirajte romantičnu zabavu u dvoje. Očekuje Vas »tajanstvena šifra«, koja deluje pozitivno na Vaše raspoloženje i motivaciju.

Posao:

Konflikt u rešavanju poslovnih interesa stvara dodatnu tenziju u odnosu sa saradnicima, budite dovoljno oprezni i promišljeni.

Zdravlje:

Važno je da pravilno usmeravate svoju kreativnu energiju.

Ribe

Ljubav:



Horoskop za 24. oktobar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook







Stana Luković Shutterstock_Dusan Petkovic, PeopleImages.com - Yuri A

Potrudite se da poštujete dogovor koji imate sa partnerom. Obratite pažnju na »važne sitnice« koje otkrivaju nečije namere.Posao:Važno je da poboljšate poslovni rejting i da udružite svoje interese sa uspešnim ili uticajnim saradnicima.Zdravlje:Nema razloga da precenjujete lične mogućnosti.