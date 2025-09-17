Horoskop za 17. septembar: Rak preispituje svoje ponašanje, Lav uznemiren

Horoskop za 17. septembar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Ne želite da propustite iznenadnu priliku za emotivno zbližavanje. Odgovorite na nečije »signale« ili na ljubavnu poruku.
Posao:
Privlače Vas veliki poslovni izazovi ili mogućnost da oprobate svoje sposobnosti pod neobičnim uslovima.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj formi.
Bik
Ljubav:
Raduju Vas novi događaji i nečija namera da Vam ugodi. Partner ume da Vam prenese dobro raspoloženje i inspiraciju.
Posao:
Imate pozitivan uticaj na okolinu, ideja koju propagirate potvrđuje Vašu profesionalnu svest o zajedničkim interesima.
Zdravlje:
Važno je da akumulirate pozitivnu energiju.
Blizanci
Ljubav:
Posao:
Ne dopada Vam se uloga koju Vam je neko namenio. Važno je da sačuvate energiju za neke korisne ciljeve.
Zdravlje:
Večernje sate rezervišite za svoju intimu, opustite se i akumulirajte pozitivnu energiju.
Rak
Ljubav:
Umesto da intenzivno razmišljate o nečijim manama, bolje je da ozbiljnije analizirate ponašanje ili propuste koje činite.
Posao:
Uporno pokušavate da impresionirate okolinu, ali do uspeha se ne stiže na lak i jednostavan način.
Zdravlje:
Važno je da imate jaku motivaciju i dobru volju.
Lav
Ljubav:
Delujete uznemireno pri pomisli da Vas neko emotivno zapostavlja. Kolo sreće se okreće, budite strpljiviji.
Posao:
Nečiji odgovori mogu da se tumače na različite načine, ali Vi imate loš predosećaj i strahujete od mogućeg neuspeha.
Zdravlje:
Razmislite o boljoj zdravstvenoj preventivi.
Devica
Ljubav:
Posao:
Ukoliko ste dovoljno odgovorni, nemojte dozvoliti da Vas pokoleba nečija priča. Postupite po svojoj savesti.
Zdravlje:
Zračite pozitivnom energijom.
Vaga
Ljubav:
Kod Vas provejava dobra volja i emotivna nota, a kod Vašeg partnera smisao za lepo i korisno. Sjajno se dopunjavate.
Posao:
Obratite pažnju na različite detalje u pregovorima, jer stvari koje imaju važno značenje često ostaju skrivene između redova.
Zdravlje:
Važno je da uskladite misli i osećanja.
Škorpija
Ljubav:
U dijalogu sa voljenom osobom imate dobru procenu, stalo Vam je da predstavite svoje mišljenje u različitim situacijama.
Posao:
Potrebne su Vam pouzdane informacije koje obećavaju uspešnu saradnju na raznim nivoima ili novi poslovni dobitak.
Zdravlje:
Izbegavajte obaveze koje Vas dodatno zamaraju.
Strelac
Ljubav:
Posao:
Očekujete pozitivan odgovor u rešavanju nekih spornih situacija. Važno je da procenite najbolji trenutak za poslovnu akciju.
Zdravlje:
Prijaće Vam neka omiljena zabava, kao recept za dobro raspoloženje.
Jarac
Ljubav:
U emotivnom smislu delujete previše izbirljivo ili ćudljivo, tako da ne dobijate ono što priželjkujete i koliko zaslužujete.
Posao:
Nesporazumi koji postoje u krugu Vaših saradnika uglavnom se svode na problem prioriteta.
Zdravlje:
Priuštite sebi kvalitetan odmor i dobru negu.
Vodolija
Ljubav:
Osobu koju volite, morate razumeti i onda kada greši. Nema potrebe da se ponašate kao »moralni sudija«.
Posao:
Potreban Vam je pouzdani partner ili osoba koja u potpunosti sledi Vaš poslovni korak i kreativne ideje.
Zdravlje:
Prijaće Vam različite aktivnosti, kao dobar način rasterećenja i psihoterapije.
Ribe
Ljubav:
Posao:
Tek kada budete spoznali pravu istinu, shvatićete na koji način treba da rešavate svoje poslovno-finansijske dileme.
Zdravlje:
Izbegavajte loše navike ili depresivno raspoloženje.
Horoskop za 17. septembar. 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
