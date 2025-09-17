Horoskop za 17. septembar: Rak preispituje svoje ponašanje, Lav uznemiren

Horoskop za 17. septembar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Ne želite da propustite iznenadnu priliku za emotivno zbližavanje. Odgovorite na nečije »signale« ili na ljubavnu poruku.

Posao:

Privlače Vas veliki poslovni izazovi ili mogućnost da oprobate svoje sposobnosti pod neobičnim uslovima.

Zdravlje:

Nalazite se u sjajnoj formi.



Bik

Ljubav:

Raduju Vas novi događaji i nečija namera da Vam ugodi. Partner ume da Vam prenese dobro raspoloženje i inspiraciju.

Posao:

Imate pozitivan uticaj na okolinu, ideja koju propagirate potvrđuje Vašu profesionalnu svest o zajedničkim interesima.

Zdravlje:

Važno je da akumulirate pozitivnu energiju.

Blizanci

Ljubav:



Rak

Rak

Ljubav:

Umesto da intenzivno razmišljate o nečijim manama, bolje je da ozbiljnije analizirate ponašanje ili propuste koje činite.

Posao:

Uporno pokušavate da impresionirate okolinu, ali do uspeha se ne stiže na lak i jednostavan način.

Zdravlje:

Važno je da imate jaku motivaciju i dobru volju.

Lav

Ljubav:

Delujete uznemireno pri pomisli da Vas neko emotivno zapostavlja. Kolo sreće se okreće, budite strpljiviji.

Posao:

Nečiji odgovori mogu da se tumače na različite načine, ali Vi imate loš predosećaj i strahujete od mogućeg neuspeha.

Zdravlje:

Razmislite o boljoj zdravstvenoj preventivi.

Devica

Ljubav:



Vaga

Vaga

Ljubav:

Kod Vas provejava dobra volja i emotivna nota, a kod Vašeg partnera smisao za lepo i korisno. Sjajno se dopunjavate.

Posao:

Obratite pažnju na različite detalje u pregovorima, jer stvari koje imaju važno značenje često ostaju skrivene između redova.

Zdravlje:

Važno je da uskladite misli i osećanja.

Škorpija

Ljubav:

U dijalogu sa voljenom osobom imate dobru procenu, stalo Vam je da predstavite svoje mišljenje u različitim situacijama.

Posao:

Potrebne su Vam pouzdane informacije koje obećavaju uspešnu saradnju na raznim nivoima ili novi poslovni dobitak.

Zdravlje:

Izbegavajte obaveze koje Vas dodatno zamaraju.



Strelac

Ljubav:



Jarac

Jarac

Ljubav:

U emotivnom smislu delujete previše izbirljivo ili ćudljivo, tako da ne dobijate ono što priželjkujete i koliko zaslužujete.

Posao:

Nesporazumi koji postoje u krugu Vaših saradnika uglavnom se svode na problem prioriteta.

Zdravlje:

Priuštite sebi kvalitetan odmor i dobru negu.

Vodolija

Ljubav:

Osobu koju volite, morate razumeti i onda kada greši. Nema potrebe da se ponašate kao »moralni sudija«.

Posao:

Potreban Vam je pouzdani partner ili osoba koja u potpunosti sledi Vaš poslovni korak i kreativne ideje.

Zdravlje:

Prijaće Vam različite aktivnosti, kao dobar način rasterećenja i psihoterapije.

Ribe

Ljubav:



Ribe