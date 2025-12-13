Horoskop za 13. decembar: Blizance neko posmatra zaljubljenim pogledom, Škorpija donosi pogrešnu odluku

Horoskop za 13. decembar 2025. godine
Ovan
Ljubav: Pokažite više strpljenja u nečijem društvu. Partner na različite načine iskušava vašu emotivnu naklonost i volju.
Posao: Saradnici ne ispunjavaju svoj deo obaveza, što se automatski odražava na zajednički uspeh i vašu motivaciju.
Zdravlje: Uživajte uz sadržaje koji vas opuštaju i relaksiraju.
Bik
Ljubav: U susretu sa bliskom osobom lako možete da dobijete ono što želite, ali to vam više ne pričinjava zadovoljstvo.
Posao: Nemojte dozvoliti drugima da vam nametnu nepotrebne obaveze ili da remete vaš uobičajeni način rada.
Zdravlje: Izbegavajte stresne i naporne situacije.
Blizanci
Ljubav: Obratite pažnju na osobu koja vas posmatra zaljubljenim pogledom ili sa toplim osmehom na usnama. Prepustite se svojoj inspiraciji.
Posao: Prihvatite nove ideje sa namerom da proširite svoje saznajne vidike. Neko vas usmerava na kreativno izražavanje i delovanje.
Zdravlje: Priuštite sebi omiljenu zabavu, kao podsticaj za dobro raspoloženje.
Rak
Ljubav: Pokušajte da razumete nečiju slabost. Nema potrebe da kažnjavate voljenu osobu.
Posao: Očekuju vas različiti problemi u komunikaciji sa poslovnim partnerima i dodatne obaveze.
Zdravlje: Izbegavajte konfiktne situacije i budite pažljiviji u saobraćaju.
Lav
Ljubav: Delujete uznemireno, ne uspevate da ostvarite svoje emotivne planove. Ponestaje vam strpljivosti u društvu voljene osobe.
Posao: Preterana ambicioznost ili neskromnost pri proceni ličnih mogućnosti uzrokuje različite nesporazume.
Zdravlje: Kontrolišite impulsivnu stranu svoje ličnosti.
Devica
Ljubav: Imate utisak da partner prikriva deo istine, što dodatno utiče na vaše mrzovoljno raspoloženje.
Posao: Nema razloga da optužujete druge za pogrešnu procenu. Ne budite nepravedni prema osobi čije namere još uvek ne poznajete.
Zdravlje: Prijaće vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove.
Vaga
Ljubav: Emotivno zadovoljstvo proizilazi iz susreta sa dragom osobom. Delujete zanosno i uspevate da privučete nečiju pažnju.
Posao: Neko u vama podstiče kreativnu radoznalost i želju za novim saznanjima. Prihvatite korisnu ideju o saradnji.
Zdravlje:Važno je da uskladite svoje misli i osećanja.
Škorpija
Ljubav: Delujete suviše uznemireno, donosite pogrešnu odluku i uporno insistirate na svojim namerama. Profiltrirajte svoje misli i osećanja.
Posao: Izbegavajte sva nepotrebna uzbuđenja ili obaveze koje vas psiho-fizicki iscrpljuju. Razmislite, kome treba da se obratite za određeni vid usluge.
Zdravlje: Nema potrebe da precenjujete lične mogućnosti.
Strelac
Ljubav: Partner vam često prigovara na ponašanju i propustima. Možda nemate dovoljno ubedljiva objašnjenja na jednostavna pitanja.
Posao: Radujete se zbog novih informacija. U prilog vam idu različite okolnosti i saznanje da se nalazite u centru važnih događanja.
Zdravlje: Izbegavajte nepotrebne komplikacije i velike izazove.
Jarac
Ljubav: Primećujete da se nešto neobično dešava sa partnerom, ali ne posvećujete dovoljno pažnje zajedničkim pitanjima.
Posao: Imate jasne ciljeve i uporno branite svoje poslovne interese, očekuju vas različiti komentari u krugu saradnika.
Zdravlje: Dajte sebi vise oduška i opustite se od napornih obaveza.
Vodolija
Ljubav: Bolje je da svoju pažnju posvetite porodičnom životu ili nekoj mirnijoj temi u kojoj preovlađuju poznata pravila igre.
Posao: Umor, loša koncentracija ili rasejanost, predstavljaju dovoljan povod da se ne uplićete u različite komplikacije.
Zdravlje: U večernjim satima prijaće vam opuštena atmosfera, akumulirajte pozitivnu energiju.
Ribe
Ljubav: Kod vas provejava dobra volja i emotivna nota, a kod vašeg partnera smisao za lepo i korisno. Sjajno se dopunjavate.
Posao: Obratite pažnju na različite detalje u pregovorima, jer stvari koje imaju važno značenje često ostaju skrivene između redova.
Zdravlje: Važno je da uskladite misli i osećanja.
Horoskop za 13. decembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
