Horoskop za 13. decembar: Blizance neko posmatra zaljubljenim pogledom, Škorpija donosi pogrešnu odluku

Horoskop za 13. decembar 2025. godine

Ovan

Ljubav: Pokažite više strpljenja u nečijem društvu. Partner na različite načine iskušava vašu emotivnu naklonost i volju.

Posao: Saradnici ne ispunjavaju svoj deo obaveza, što se automatski odražava na zajednički uspeh i vašu motivaciju.

Zdravlje: Uživajte uz sadržaje koji vas opuštaju i relaksiraju.

Bik

Ljubav: U susretu sa bliskom osobom lako možete da dobijete ono što želite, ali to vam više ne pričinjava zadovoljstvo.

Posao: Nemojte dozvoliti drugima da vam nametnu nepotrebne obaveze ili da remete vaš uobičajeni način rada.

Zdravlje: Izbegavajte stresne i naporne situacije.

Blizanci

Ljubav: Obratite pažnju na osobu koja vas posmatra zaljubljenim pogledom ili sa toplim osmehom na usnama. Prepustite se svojoj inspiraciji.

Posao: Prihvatite nove ideje sa namerom da proširite svoje saznajne vidike. Neko vas usmerava na kreativno izražavanje i delovanje.

Zdravlje: Priuštite sebi omiljenu zabavu, kao podsticaj za dobro raspoloženje.

Rak

Ljubav: Pokušajte da razumete nečiju slabost. Nema potrebe da kažnjavate voljenu osobu.

Posao: Očekuju vas različiti problemi u komunikaciji sa poslovnim partnerima i dodatne obaveze.

Zdravlje: Izbegavajte konfiktne situacije i budite pažljiviji u saobraćaju.

Lav

Ljubav: Delujete uznemireno, ne uspevate da ostvarite svoje emotivne planove. Ponestaje vam strpljivosti u društvu voljene osobe.

Posao: Preterana ambicioznost ili neskromnost pri proceni ličnih mogućnosti uzrokuje različite nesporazume.

Zdravlje: Kontrolišite impulsivnu stranu svoje ličnosti.

Devica

Ljubav: Imate utisak da partner prikriva deo istine, što dodatno utiče na vaše mrzovoljno raspoloženje.

Posao: Nema razloga da optužujete druge za pogrešnu procenu. Ne budite nepravedni prema osobi čije namere još uvek ne poznajete.

Zdravlje: Prijaće vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove.

Vaga

Ljubav: Emotivno zadovoljstvo proizilazi iz susreta sa dragom osobom. Delujete zanosno i uspevate da privučete nečiju pažnju.

Posao: Neko u vama podstiče kreativnu radoznalost i želju za novim saznanjima. Prihvatite korisnu ideju o saradnji.

Zdravlje:Važno je da uskladite svoje misli i osećanja.

Škorpija

Ljubav: Delujete suviše uznemireno, donosite pogrešnu odluku i uporno insistirate na svojim namerama. Profiltrirajte svoje misli i osećanja.

Posao: Izbegavajte sva nepotrebna uzbuđenja ili obaveze koje vas psiho-fizicki iscrpljuju. Razmislite, kome treba da se obratite za određeni vid usluge.

Zdravlje: Nema potrebe da precenjujete lične mogućnosti.

Strelac

Ljubav: Partner vam često prigovara na ponašanju i propustima. Možda nemate dovoljno ubedljiva objašnjenja na jednostavna pitanja.

Posao: Radujete se zbog novih informacija. U prilog vam idu različite okolnosti i saznanje da se nalazite u centru važnih događanja.

Zdravlje: Izbegavajte nepotrebne komplikacije i velike izazove.

Jarac

Ljubav: Primećujete da se nešto neobično dešava sa partnerom, ali ne posvećujete dovoljno pažnje zajedničkim pitanjima.

Posao: Imate jasne ciljeve i uporno branite svoje poslovne interese, očekuju vas različiti komentari u krugu saradnika.

Zdravlje: Dajte sebi vise oduška i opustite se od napornih obaveza.

Vodolija

Ljubav: Bolje je da svoju pažnju posvetite porodičnom životu ili nekoj mirnijoj temi u kojoj preovlađuju poznata pravila igre.

Posao: Umor, loša koncentracija ili rasejanost, predstavljaju dovoljan povod da se ne uplićete u različite komplikacije.

Zdravlje: U večernjim satima prijaće vam opuštena atmosfera, akumulirajte pozitivnu energiju.

Ribe

Ljubav: Kod vas provejava dobra volja i emotivna nota, a kod vašeg partnera smisao za lepo i korisno. Sjajno se dopunjavate.

Posao: Obratite pažnju na različite detalje u pregovorima, jer stvari koje imaju važno značenje često ostaju skrivene između redova.

Zdravlje: Važno je da uskladite misli i osećanja.

