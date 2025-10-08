Horoskop za 8. oktobar: Rak ima iskrene namere prema jednoj osobi, Strelac neka povede računa o ishrani

Horoskop za 8. oktobar 2025. godine

Ovan

Ljubav: Uz obilje šarma, ne uspevate da privučete nečiju pažnju i naklonost. Stalo vam je da budete u nečijem društvu, sačekajte povoljniji trenutak.

Posao: Preostaje vam da razmislite o nekom alternativnom rešenju, kako biste nadoknadili propušteno vreme i priliku.

Zdravlje: Prijaće vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove.

Bik

Ljubav: Primećujete da partner vrlo lukavo ili vešto ignoriše vaše predloge. Pitate se, šta se krije iza toga?

Posao: Ne budite razmetljivi, već na vreme zatražite nečiju moralnu ili materijalnu podršku.

Zdravlje: Potrebno je da se rasteretite dodatnih obaveza.

Blizanci

Ljubav: Nema potrebe da iskušavate nečije strpljenje ili emotivnu naklonost. Nemojte smišljati nove ljubavne rebuse.

Posao: Dobro ste raspoloženi i verujete da postoji zaobilazan način na koji možete da ostvarite ono što drugi ne mogu.

Zdravlje: Iskreni razgovor sa bliskom osobom donosi psihološko olakšanje.

Rak

Ljubav: Priuštite porodici ili voljenoj osobi dobru zabavu. Uz iskrene namere, usrećite osobu do koje vam je stalo.

Posao: Dobar izbor proizilazi iz konsultacije sa pouzdanim saradnicima. Važno je da u profesionalnom maniru ispunite različita očekivanja.

Zdravlje: Prijaće vam neka dodatna aktivnost, kao psihološka relaksacija.

Lav

Ljubav:Nema potrebe da gajite velike iluzije ili emotivna očekivanja, pred osobom koju ne poznajete dovoljno. Lako se zanosite.

Posao: Važno je da ne pričate previše pred osobom koja može da vas okarakteriše na pogrešan način. Budite diskretni.

Zdravlje:Poboljašajte svoju psihofizičku kondiciju.

Devica

Ljubav: Izbegavajte izazove ili osobu koja ima drugačije afinitete. Ponekad je nemoguće pomiriti različite suprotnosti.

Posao: Ukoliko se previše uživljavate u ulogu dežurnog kritičara, očekuju vas negativne reakcije. Budite realni u procenama.

Zdravlje: Prijaće vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove.

Vaga

Ljubav: Prati vas romantično raspoloženje, tako da nečije reči ili pogled u vama podstiču lavinu pozitivne energije i osećanja.

Posao: Delujete snalažljivo u različitim situacijama, sve planirane obaveze možete da završite po ubrzanom postupku.

Zdravlje: Opustite se i akumulirajte pozitivnu energiju.

Škorpija

Ljubav: Nema potrebe da prikrivate svoje namere pred bliskom osobom, slobodno nazovite stvari pravim imenom.

Posao: Nemojte dozvoliti da neko menja smisao vašeg uspeha, dokažite svoje intelektualne ili praktične sposobnosti.

Zdravlje: Prijaće vam šetnja ili boravak u prirodi, opustite se.

Strelac

Ljubav: Delujete uznemireno i zahtevno. Kontrolišite impulsivnu stranu svoje prirode, pre nego što povredite nečija osećanja.

Posao: Stalo vam je da ostavite veliki utisak na svoje saradnike, stoga u megalomanskom stilu prihvatate različite obaveze.

Zdravlje: Obratite pažnju na zdraviji način ishrane.

Jarac

Ljubav: Partner ponekad ne razume sve vaše ideje, potrebno je da se razjasnite oko zajedničkih nesporazuma.

Posao: Privlače vas veliki izazovi, u vama se pokrenuo takmičarski impuls i ne možete da se zadovoljite sa prosečnim rezultatima.

Zdravlje: Poboljšajte svoju psiho-fizičku kondiciju.

Vodolija

Ribe

Ljubav: Nedostaje vam nečije prisustvo ili emotivni podsticaj. Suviše ste zaokupljeni raznim temama koje vas udaljavaju od voljene osobe.

Posao: Važno je da se dobro organizujete i da poštujete poslovni dogovor u predviđenom roku.

Zdravlje: Potrebno je da ostvarite psihološku ravnotežu.

