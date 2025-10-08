Horoskop za 8. oktobar: Rak ima iskrene namere prema jednoj osobi, Strelac neka povede računa o ishrani

Horoskop za 8. oktobar 2025. godine
Ovan
Ljubav: Uz obilje šarma, ne uspevate da privučete nečiju pažnju i naklonost. Stalo vam je da budete u nečijem društvu, sačekajte povoljniji trenutak.
Posao: Preostaje vam da razmislite o nekom alternativnom rešenju, kako biste nadoknadili propušteno vreme i priliku.
Zdravlje: Prijaće vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove.
Bik
Ljubav: Primećujete da partner vrlo lukavo ili vešto ignoriše vaše predloge. Pitate se, šta se krije iza toga?
Posao: Ne budite razmetljivi, već na vreme zatražite nečiju moralnu ili materijalnu podršku.
Zdravlje: Potrebno je da se rasteretite dodatnih obaveza.
Blizanci
Ljubav: Nema potrebe da iskušavate nečije strpljenje ili emotivnu naklonost. Nemojte smišljati nove ljubavne rebuse.
Posao: Dobro ste raspoloženi i verujete da postoji zaobilazan način na koji možete da ostvarite ono što drugi ne mogu.
Zdravlje: Iskreni razgovor sa bliskom osobom donosi psihološko olakšanje.
Rak
Ljubav: Priuštite porodici ili voljenoj osobi dobru zabavu. Uz iskrene namere, usrećite osobu do koje vam je stalo.
Posao: Dobar izbor proizilazi iz konsultacije sa pouzdanim saradnicima. Važno je da u profesionalnom maniru ispunite različita očekivanja.
Zdravlje: Prijaće vam neka dodatna aktivnost, kao psihološka relaksacija.
Lav
Ljubav:Nema potrebe da gajite velike iluzije ili emotivna očekivanja, pred osobom koju ne poznajete dovoljno. Lako se zanosite.
Posao: Važno je da ne pričate previše pred osobom koja može da vas okarakteriše na pogrešan način. Budite diskretni.
Zdravlje:Poboljašajte svoju psihofizičku kondiciju.
Devica
Ljubav: Izbegavajte izazove ili osobu koja ima drugačije afinitete. Ponekad je nemoguće pomiriti različite suprotnosti.
Posao: Ukoliko se previše uživljavate u ulogu dežurnog kritičara, očekuju vas negativne reakcije. Budite realni u procenama.
Zdravlje: Prijaće vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove.
Vaga
Ljubav: Prati vas romantično raspoloženje, tako da nečije reči ili pogled u vama podstiču lavinu pozitivne energije i osećanja.
Posao: Delujete snalažljivo u različitim situacijama, sve planirane obaveze možete da završite po ubrzanom postupku.
Zdravlje: Opustite se i akumulirajte pozitivnu energiju.
Škorpija
Ljubav: Nema potrebe da prikrivate svoje namere pred bliskom osobom, slobodno nazovite stvari pravim imenom.
Posao: Nemojte dozvoliti da neko menja smisao vašeg uspeha, dokažite svoje intelektualne ili praktične sposobnosti.
Zdravlje: Prijaće vam šetnja ili boravak u prirodi, opustite se.
Strelac
Ljubav: Delujete uznemireno i zahtevno. Kontrolišite impulsivnu stranu svoje prirode, pre nego što povredite nečija osećanja.
Posao: Stalo vam je da ostavite veliki utisak na svoje saradnike, stoga u megalomanskom stilu prihvatate različite obaveze.
Zdravlje: Obratite pažnju na zdraviji način ishrane.
Jarac
Ljubav: Partner ponekad ne razume sve vaše ideje, potrebno je da se razjasnite oko zajedničkih nesporazuma.
Posao: Privlače vas veliki izazovi, u vama se pokrenuo takmičarski impuls i ne možete da se zadovoljite sa prosečnim rezultatima.
Zdravlje: Poboljšajte svoju psiho-fizičku kondiciju.
Vodolija
Ribe
Ljubav: Nedostaje vam nečije prisustvo ili emotivni podsticaj. Suviše ste zaokupljeni raznim temama koje vas udaljavaju od voljene osobe.
Posao: Važno je da se dobro organizujete i da poštujete poslovni dogovor u predviđenom roku.
Zdravlje: Potrebno je da ostvarite psihološku ravnotežu.
Horoskop za 8. oktobar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
