Horoskop za 5. januar: Ovnovi dobijaju lažno obećanje, a jedan znak će danas ostvariti svoje namere

Horoskop za 5. januar donosi sledeću astro prognozu

Ovan

Ljubav:

Voljena osoba ima dobre namere, ali ne uspeva da Vam dočara sve ono što biste želeli da čujete ili da vidite.

Posao:

Ne verujete u nečija obećanja i zato proveravate različite informacije. Predostrožnost može da Vas zaštiti od pogrešnih poteza.

Zdravlje:

Izbegavajte obaveze koje Vas suviše zamaraju.

Bik

Ljubav:

Upotrebite neke skrivene adute. U odnosu sa voljenom osobom, na zaobilazan način možete da ostvarite svoje ljubavne namere.

Posao:

Jasno Vam je da neko ugrožava Vaše poslovno-finansijske interese, ali Vaš napor ne donosi pozitivan efekat.

Zdravlje:

Nemojte dozvoliti da Vas opterećuju nekim dodatnim ili zamornim obavezama.

Blizanci

Ljubav:

Brinete bez pravog razloga, voljena osoba ne želi da Vam poverava misli. Ali, postupci dovoljno govore o nečijim osećanjima.

Posao:

Bez obzira na Vašu intelektualnu snalažljivost i efikasnost, postoje stvari koje se ne uklapaju u Vašu poslovnu procenu.

Zdravlje:

Potrebno je da poboljšate koncentraciju.

Rak

Ljubav:

Sačuvajte prisebnost u susretu sa voljenom osobom. Ponekad lako gubite osećaj za realnost. Posmatrajte stvari sa više optimizma.

Posao:

Svoje poslovne planove možete da ostvarite na inteligentan nacin i bez suvišne price. Prihvatite različite podsticaje.

Zdravlje:

Nema razloga da se opterećujete pogrešnim slutnjama.

Horoskop za 5. januar za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav:

Ne želite utehu, ali na žalost ono što se dešava između Vas i partnera podseća na unapred “režiranu predstavu”.

Posao:

Primećujete da neko ima negativan uticaj na Vaše saradnike. Stoga, nemojte učestvovati u polemikama.

Zdravlje:

Prijaće Vam psihofizička relaksacija i odmor.

Devica

Ljubav:

Voljena osoba ponekad ima velike zahteve, ali Vi umete da ih ispunite. Budite dovoljno maštoviti i osmislite interesantnu zabavu u dvoje.

Posao:

Očekuje Vas niz interesantnih susreta. Učinite sve što je potrebno, da spojite lepo i ugodno sa praktičnim i korisnim.

Zdravlje:

Zračite pozitivnom energijom.

Vaga

Ljubav:

Nema potrebe da iskušavate osobu sa kojom se nalazite u ljubavnoj ili prijateljskoj vezi. Ublažite svoje kriterijume.

Posao:

Uporno izbegavate susret sa osobom koja ima posebne zahteve i negativan stav o Vašim poslovnim rezultatima.

Zdravlje:

Podstičite kod sebe pozitivan način razmišljanja.

Škorpion

Ljubav:

Nedostaje Vam emotivni podsticaj, ali Vi ne želite da se pomirite sa pasivnom ulogom. Slobodno povucite potez iznenađenja.

Posao:

Nalazite se u sjajnoj formi. Nemojte propustiti priliku koja obećava poslovni dobitak ili korisnu reklamu.

Zdravlje:

Potrudite se da pravilno usmeravate svoju kreativnu energiju.

Horoskop za 5. januar za preostale znake pročitajte u nastavku

Strelac

Ljubav:

Nema razloga da prikrivate deo priče pred bliskom osobom. Suočavanje sa istinom predstavlja psihološko olakšanje.

Posao:

Suočavate se sa različitim problemima. Većina saradnika zagovara merila ili uslove koje najbolje poznaje.

Zdravlje:

Prijaće Vam kreativan odmor i više sati zdravog sna. HELLO!

Jarac

Ljubav:

Važno je da pravilno odgovorite na nečija pitanja. Iznenadite svog partnera na način koji prija zajedničkim potrebama i ukusu.

Posao:

Vaši saradnici imaju različito mišljenje o rešavanju zajedničkog problema. Potrebno je da osmislite dobar plan.

Zdravlje:

Izbegavajte situacije koje Vas previše iscrpljuju, opustite se.

Vodolija Ljubav:

Bez obzira na grešku koju ste učinili, izbegavajte varijantu samokažnjavanja ili osamljivanja.

Posao:

Ignorisanjem poslovnih problema ne možete učiniti nista korisno. Linija manjeg otpora ne vodi u pravcu pozitivnih rešenja.

Zdravlje:

Slobodno vreme posvetite psihofizičkoj relaksaciji.

Ribe

Ljubav:

Ukoliko Vam je teško da kontrolišete svoje emocije i reakciju pred bliskom osobom, izbegavajte provokativne situacije.

Posao:

Pokušavate da odložite poslovnu situaciju koja zahteva dobru procenu i dodatnu koncentraciju. Važno je da imate ubedljive argumente.

Zdravlje:

Prijaće Vam psihološko opuštanje ili relaksacija.

Horoskop za 5. januar preuzet sa astrolook.com