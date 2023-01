Veliki godišnji horoskop za 2023. - Otkrijte šta vas očekuje na polju posla i ljubavi, sledi veliki preokret za ove znakove

Godišnji horoskop za 2023. godinu

Ovan

U sledeću godinu ulazite pod uticajem retrogradnog Marsa, koji je i vaša vladajuća planeta i već neko vreme boravi u vašem prirodnom polju komunikacije i saobraćaja. Prilično ste iscrpljeni, ali vas to ne sprečava da pravite planove. Ovo je godina u kojoj ćete se posvetiti vašem unutrašnjem „ja“ zbog čega ćete se ozbiljnije distancirati od onih koji vas sputavaju i crpu vam energiju. Planeta sreće Jupiter u vašem znaku je do 16. maja, pa je ovo odličan period za realizaciju poslovnih planova. Iskoristite trenutak, ali budite taktični. Druga polovina godine donosi rast na finansijskom planu, kao i pojačan optimizam.

Ukoliko ste u vezi ili braku, u prva tri meseca sledeće godine neophodno je da vodite računa o komunikaciji sa voljenom osobom. Mogli bi da izbiju sukobi čiji je koren u prošlosti, a od vašeg strpljenja i taktičnosti zavisiće kvalitet odnosa. Druga polovina godine donosi harmonizaciju, a druga strana biće raspoložena za obnavljanje strasti. Ovnovi koji su u nestabilnim vezama odlučuju da stave tačku na odnos. Slobodni pripadnici znaka fokus usmeravaju na posao i karijeru i u prvoj polovini godine ljubav će im biti u drugom planu. Leto je dinamično i uzbudljivo, vodićete veoma aktivan društveni život, što će povećati šanse za novu romansu. Ipak, budite oprezni.

Bićete vitalni, ali će vas pratiti pojačan apetit.

Bik

Godina pred nama donosi velike promene pripadnicima vašeg horoskopskog znaka, čak ćete imati potrebu da sami u život unesete neke novine, bilo da je to poslovni ili privatni segment. Ipak, ta unutrašnja potreba neće biti zadovoljena pre februara. Na proleće planeta lekcija i discipline izlazi iz veoma napetog aspekta za vaš znak, donosi realizaciju planova, a osetićete i ogromno rasterećenje ‒ oslobodićete se strahova. Harmonizuju se odnosi sa nadređenima, konačno ste na istoj frekvenciji i to vas umiruje. Neki će preuzeti odgovornost i stupiti na čelo kolektiva. Finansije su vam vrlo važne, posebno zbog stresova koje ste pretrpeli prošle godine. Stvari se stabilizuju, što vama vraća unutrašnji mir.

Zauzeti Bikovi prvih šest meseci biće veoma napeti. Vaša emotivna veza je na ispitu, neophodno je da pokažete dosta razumevanja za potrebe voljene osobe, ali ne zaboravite i lični interes. Ukoliko je vaš odnos već dugo nestabilan, izuzetno su male šanse da opstane. S druge strane, Bikovi koji su u kvalitenim vezama prevazilaze sve prepreke. Neki mogu da očekuju i prinovu u porodicu. Ako ste slobodni, bićete analitični i probirljivi u ljubavi. Tokom proleća i leta dobićete priliku da promenite emotivni status, ali će vam kandidati izgledati površni i neozbiljni. Jesen donosi drugačija iskustva, a zima ‒ novu romansu.

Obratite pažnju na ishranu i višak vode u organizmu.

Blizanci

Početak godine neće doneti neke drastične promene. Mnogo radite, ali nailazite i na izazove za koje ste mislili da ste ih odavno ostavili iza sebe. Sada imate šansu da ih detaljno proučite i posvetite se pronalaženju rešenja da biste početkom proleća mogli da nastavite dalje bez stresa. Planeta akcije i borbe krajem marta ulazi u vaše prirodno polje finansija, što će vas pokrenuti jer odavno želite da poboljšate materijalnu situaciju. Teško je izbeći troškove, ali imaćete dovoljno snage i entuzijazma da se izborite sa problemima. Tokom leta budite oprezni u komunikaciji jer su mogući sukobi koje ćete vi isprovocirati. Usmerite energiju na lični razvoj. Moguć je prekid stare i početak nove poslovne saradnje.

Na emotivnom planu, ako ste u braku, do početka proleća bićete u napetom odnosu sa voljenom osobom. Provokacije se razmenjuju s obe strane. Ako prevaziđete razlike, bićete u prilici da uđete u period renesanse na polju ljubavi. U aprilu i maju, zauzeti pripadnici vašeg znaka odlučiće se za kraće putovanje sa partnerom. Ako ste slobodni, u maju ili junu mogli biste da upoznate zanimljivu osobu. I kraj godine biće uzbudljiv. Posebno je naglašena mogućnost da preko poslovnih kontakata sretnete osobu koja bi mogla da bude vaša srodna duša.

Oprezno rukujte oštrim predmetima jer su moguće povrede. Tokom proleća i leta povedite računa u saobraćaju.

Rak

Pokušavate da ostanete mirni i da se ne izlažete stresu. Ipak, nervozu prenosite na posao, gde se reflektuju strahovi koji vas blokiraju. Ukoliko sumnjate da vam neko radi iza leđa, brzo ćete saznati o kome je reč, ali shvatićete da je u pitanju benigna vrsta animoziteta. Početkom aprila okrećete novi list. Vraća vam se entizijazam i fokusirate se na svoje ciljeve. Maj će doneti pokretanje novih poslovnih projekata, a ukazuje se i prilika da se posvetite hobijima koji vam u dogledno vreme mogu postati dodatni izvor prihoda.

Ako ste zauzeti, potrudite se da ne projektujete svoje strahove na voljenu osobu, odnosno na relaciju koja može ozbiljnije da se uzdrma. Na neke ljubavne priče, posle dužeg razmišljanja i pokušaja da se to izbegne, biće stavljena tačka. Od juna dolazi do stabilizacije, a Rakovi koji su uspeli da prevaziđu izazove ulaze u mirniji period. Planirate renoviranje doma. Ako ste slobodni, prva tri meseca 2023. godine biće relativno mirna i činiće vam se da ne postoji niko ko bi mogao da vam privuče pažnju. Od aprila do kraja godine stvari će biti drugačije. Sa mnogim Rakovima u kontakt će stupiti ljubav iz prošlosti, moguće je pomirenje, ali početak leta donosi priliku za promenu emotivnog statusa sa osobom koja je ambiciozna, zrela i veoma konkretna u ciljevima.

Povedite računa o želucu, koji će biti veoma osetljiv, i ne izlažite se većim naporima zbog mogućih povreda.

Lav

Koliko god pokušavali da držite kontrolu u svojim rukama, na neke stvari nećete moći da utičete. Mnogo energije ulagaćete u projekte započete tokom 2022. godine i daćete sve od sebe da ih privedete kraju. Neki pripadnici vašeg znaka dobiće ponudu za unapređenje, što će i prihvatiti, ali će se javiti i doza zabrinutosti zbog sumnje u sopstvene sposobnosti. Međuljudski odnosi u okviru kolektiva polako se popravljaju. Ukoliko se bavite privatnim biznisom, ovo je godina u kojoj napuštate zonu komfora, što u vama izaziva malu dozu straha jer shvatate da je sve na vašim leđima. Uspećete da se rešite većine dugova.

Zauzeti pripadnici vašeg znaka zauzimaju ozbiljniji stav prema voljenoj osobi kako bi spoznali koliko je partnerstvo kvalitetno. Iza sebe ostavljaju naporan, ali veoma konstruktivan perod koji će im omogućiti da donesu odluku, što će za neke značiti kraj veze. Slobodni pripadnici vašeg znaka u prva dva meseca oslanjaju se na prošlost i u tom periodu mogli bi da obnove romansu. Odlično vreme za romansu je leto, jer će planeta ljubavi tada biti u vašem znaku. To je prilika da se uđe u vezu sa novim poznanicima, ali biće i ponovnih susreta sa karmičkim, starim ljubavima koje će se mnogim pripadnicima ovog znaka vratiti u život.

Bićete vitalni jer planeta beneficija ima povoljan aspekt na vaš horoskopski znak. Ne izlažite se većim naporima.

Devica

Prva trećina sledeće godine biće veoma produktivna, ali i naporna, uz mogućnost da konačno ustanovite svoj status u kolektivu. Za mnoge pripadnike vašeg znaka to će značiti unapređenje, samim tim i bolju finansijsku situaciju. Razmišljate da uložite novac u nešto stabilno i trajno, kako biste bili mirni. Imaćete ponudu da počnete neki oblik partnerskog biznisa sa jednim prijateljem. Potrudite se da na samom početku, ako se na to odlučite, regulišete obaveze obe strane. Pored svega, u vašem životu pojavljuju se osobe od kredibiliteta i nešto čvršćih stavova koje će vas staviti na test. Mogući su trajni dogovori, ali realizacija će se odvijati sporije nego što ste planirali. Uz veliki trud, na kraju ipak dolazite do cilja.

Ukoliko ste zauzeti, planeta odgovornosti ulazi u vaše prirodno polje partnerstva, pa će ovo biti godina u kojoj ćete preispitivati i analizirati odnos sa voljenom osobom. Imaćete uvid u to kako stvari stoje. Mnoge Device će stabilizovati vezu, međutim, neke će odlučiti da stave tačku na postojeće partnerstvo. Slobodni pripadnici vašeg znaka, posebno oni iz prve dekade, na proleće imaju priliku da uđu u vezu sa nešto starijom osobom, sa kojom dele slične stavove, ali će se ljubav u početku odvijati na daljinu.

Povremeno ćete biti izloženi napornom radu što će se odraziti na vašu vitalnost i elan, međutim, umećete da kanališete i sačuvate energiju.

Vaga

Posle relativno stabilne godine na poslu nastaju ozbiljne promene. Planeta odgovornosti ulazi u vaše prirodno polje posla i donosi dugotrajnu fazu analiziranja. Za početak, imaćete jasan uvid u prednosti i mane, kao i u resurse kojima raspolažete. Prekinuće se saradnje koje više nisu produktivne, ali ćete brzo uspeti da se organizujete i uđete u mirnije vode. Javlja se potreba da sve držite pod kontrolom, želja da se pokažete u najboljem svetlu. Vaš uspeh dobrim delom zavisiće od spremnosti da se založite za ono što radite. Finansije su vam stabilne.

Kada je ljubav u pitanju, budite oprezni u komunikaciji sa partnerom, jer bi mogle da zaiskre varnice koje će izazvati veće sukobe. April i maj su meseci u kojima ćete pokazati dozu nezadovoljstva, ali se i distancirati u odnosu na partnera. S druge strane, maksimalno ćete se posvetiti poslovnim aktivnostima. Druga polovina godine je stabilnija, voljena osoba imaće više razumevanja za vas. Slobodni pripadnici vašeg znaka u narednim mesecima biće društveno aktivni i raspoloženi za druženje i flert, da bi tokom leta i jeseni dobili priliku da se ozbiljnije vežu na emotivnom planu. Privući će ih osobe vatrenog temperamenta sklone provokacijama.

Na polju zdravlja, preporuka je da potencijalne poteškoće rešavate u hodu i bez čekanja. Bićete umorni, a mogući su i problemi s kožom i urinarnim traktom.

Škorpija

U sledeću godinu ulazite prilično iscrpljeni, pa ćete praznike iskoristiti da se se malo odmorite i vratite snagu. U januara ćete se posvetiti rekapitulaciji prethodnih meseci. Do maja se vraća entuzijazam na poslovnom planu, uspostavićete nove kontakte i dogovore, a neki pripadnici vašeg znaka dobiće ponudu za saradnju sa inostranstvom. Ukoliko dođe do promene, ona će biti povoljna i konstruktivna. Takođe, neki će prekinuti saradnju koja im više ne prija. Ubrzo stiže nova ponuda. Druga polovina godine biće značajno bolja u oblasti finansija.

Ukoliko ste zauzeti, naredne godine donećete neke važne odluke. Nekvalitetnim odnosima doći će kraj, što će predstavljati veliko rasterećenje, iako na početku možda neće tako izgledati. Neke Škorpije harmonizovaće odnos sa voljenom osobom. Slobodni pripadnici vašeg znaka ulaze u veoma kvalitetnu godinu kada je o ljubavi reč. Prvih šest meseci više ćete biti orijentisani na poslovni segment kako biste iskoristili povoljne prilike. Od druge polovine maja čeka ih izuzetno bogat društveni život, mnogo novih ljudi poželeće da im se približi. Pored toga, isti period mnogim Škorpijama doneće veliku šansu za promenu emotivnog statusa, odnosno uplovljavanja u romansu koja bi mogla dovesti do nečeg ozbiljnijeg, čak do odlaska pred matičara. Posebno su interesantni maj i jun.

Bićete vitalni, naročito od aprila. Vodite računa o ishrani.

Strelac

Povoljan aspekt planete Jupiter na vaš horoskopski znak u prvoj polovini godine omogući će vam povoljan poslovni razvoj, kao i prilike za napredovanje koje je potrebno razmotriti i ne odbacivati na prvu loptu. Kontakt sa strancima i ljudima od uticaja biće neizbežan. Druga polovina godine donosi još intenzivniju ekspanziju na ovom planu. Javljaju vam se nove ideje koje ćete uspeti da primenite jer će ih odmah prihvatati kako saradnici, tako i nadređeni.

Ukoliko ste u vezi ili braku, za vezu u kojoj se trenutno nalazite biće veoma osetljiv period do kraja marta. Varnice sevaju sa svih strana, naglašena je mentalna agresija i sukobe je teško izbeći, posebno ako postoji dugotrajno nezadovoljstvo sa obe strane. To bi za neke pripadnike vašeg znaka moglo da znači i kraj priče. Oni drugi, koji su i dalje u kvalitetnom odnosu, a trenutno su nezadovoljni, prevazilaze nesporazume i obnavljaju romansu. Planirate i putovanje koje će pomoći zbližavanju. Slobodni pripadnici znaka tokom zime intezivno će razmišljati o prošlosti i pokušaće da obnove kontakt sa starom ljubavi. Posle toga više će se posvetiti poslovnim obavezama, a jesen donosi stabilizaciju na emotivnom planu, možda i nove susrete.

Kada govorimo o zdravlju, bićete vitalniji u odnosu na prošlu godinu, a snaga se značajno vraća od marta. Na leto biste mogli da osetite pojačan apetit, što će vam doneti koji kilogram više.

Jarac

Na početku godine bićete prilično iscrpljeni, ali ne i bez volje da sledite dobar poslovni put koji traje od letos. Do kraja marta očekuju vas promene i pojačana dinamika koja će mnogima doneti napredak i dostizanje određenih ciljeva. Neophodno je da budete oprezni u odnosu sa kolegama jer rasprave su neizbežne. April donosi novu saradnju, ali i prekid nekih starih. Jupiter, planeta velikih beneficija i sreće, ulazi u zemljani znak Bika u maju i pravi odličan aspekt na vaš znak. S njom stižu i odlične poslovne prilike koje ne bi trebalo propustiti.

Polje ljubavi cvetaće od lepih vesti. Zauzeti pripadnici vašeg znaka, ukoliko planiraju potomstvo, mogli bi na proleće da ostvare tu želju. Odnos sa voljenom osobom biće nešto napetiji do maja, pod uticajem poslovnih obaveza, ali situacija se menja nabolje već krajem istog meseca. Ipak, jedan manji broj Jarčeva doneće odluku o prekidu relacije posle dužeg oklevanja. Ako ste slobodni, pred vama je sjajna godina. Prošlost će vas izvesno vreme opsedati, ali planeta sreće lagano ulazi u vaše prirodno polje ljubavi i bićete raspoloženi za nove emotivne izazove. Ako propustite priliku, imaćete “popravni” krajem godine.

Na polju zdravlja, budite oprezni do kraja marta, kako biste izbegli upalne procese. Povedite računa i o hormonima. Na proleće vam se vraća snaga. Tokom jeseni pripazite na imunitet, a moguće su i hirurške intervencije.

Vodolija

Do početka marta, kada Saturn bude na kraju tranzita kroz vaš znak, bićete umorniji nego inače, što će se sigurno odraziti na vašu produktivnost. Budite strpljivi jer ćete s vremenom shvatiti da je iza vas veoma naporan, ali zaista izuzetno produktivan period. Rezultati vašeg truda biće vidljivi narednih godina, reč je o napredovanju na polju karijere. S druge strane, između marta i juna mnogi će doživeti iznenadnu transformaciju koja se tiče svih segmenata života, naročito poslovnog. Ovo se isključivo odnosi na Vodolije rođene u prvoj dekadi. Uprkos drami, osetićete i rasterećenje i oslobađanje od strahova. Druga polovina godine rezervisana je za sistematizaciju finansija. Bićete opravdano zabrinuti zbog većih troškova i slabijih prihoda, ali brzo ćete se reorganizovati i vratiti u kolosek.

Zauzeti pripadnici vašeg znaka kvalitetnije će se posvetiti voljenoj osobi, koja je već neko vreme u drugom planu, što će izazvati iznenađenje. Dolazi do zbližavanja, naročito krajem maja, jer će planeta benefita i sreće biti u veoma povoljnom aspektu sa vašim znakom. Vodolije u dugim vezama ulaze u životnu fazu koja donosi ozakonjenje, pa se spremajte za slavlje. Slobodni pripadnici vašeg znaka, posebno iz prve dekade, mogli bi da sretnu srodnu dušu i s njom započnu zajednički život.

Na polju zdravlja, potrebno je da povedete računa o ishrani, krvotoku, ali i mentalnom zdravlju.

Ribe

Na početku godine nećete obraćati previše pažnje na finansije i zbog toga ćete se izložiti većim troškovima. Vodite računa da na kraju ne biste bili na gubitku. Početkom marta tranzitni Saturn ulazi u vaš znak, odnosno u prirodno polje ličnosti, što će označiti novi početak u svim segmentima, posebno kada je o karijeri reč. Dobijate zadatke koji će vas opteretiti, ali ćete ostvariti konstruktivne rezultate.

Zauzeti pripadnici vašeg znaka počinju novi ciklus u ljubavnom životu. Ako ste u braku, period pred vama donosi ispit zrelosti. Javiće se doza sumnje u kvalitet odnosa, što će prouzrokovati manju distancu. Ribe koje su u vezi preispituju njihov kvalitet, jer je sada trenutak da odluče da li žele budućnost sa partnerom. To bi u praksi moglo značiti ili ulazak u brak ili definitivno razdvajanje i okretanje novog lista. Slobodni pripadnici vašeg znaka na početku godine neće biti previše optimistični. Vera u ljubav biće na ispitu i suočiće se sa realnošću. Ipak, od proleća, tačnije od druge polovine maja, uz povoljne aspekte benefičnih planeta otvaraju se nove prilike za ljubav, pa je do kraja godine moguća promena emotivnog statusa. Budite društveni i trudite se da se ne povlačite u sebe, već se otvorite za nove susrete. Nikad se ne zna.

Što se tiče zdravlja, tokom zime bićete slabijeg imuniteta, uz veću izloženost povredama, ali već na proleće vratiće vam se snaga i energija.