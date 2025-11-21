Brena i Boba slave Aranđelovdan: Teodosići i Žika Jakšić stigli među prvima, veliko slavlje na Bežanijskoj kosi

Kao i svake godine, i ove, krsna slava Sveti Arhangel Mihailo u domu Živojinovića obeležavala se po svim sprskim običajima. Brena i Boba dočekuju svoje velike prijatelje, kao i kolege sa estrade. I ove godine odlučili su da se ne pojavljuju pred fotoreporterima koji su strpljivo čekali ispred njihovog doma, već su domaćinski goste dočekivali na vratila prelepe vile na Bežanijskoj kosi.

Pripreme za slavu su tekle danima, a u sam finiš su ušle tokom popodneva. Trpeza je bogata i najveće zasluge za nju ima Brenin mlađi sin Viktor. Do ponoći služiće se posna, a od ponoći mrsna jela.

Veliki broj poznatih lica polako pristiže kod Brene i Bobe na slavu, a među prvima naš fotograf uslikao je Jelisavetu Orašanin i Miloša Teodosića, koji iako je loše vreme, raspoloženi i sa osmehom stigli su kod kuma Filipa.

Među gostima se očekuju poznata imena sa estrade i sporta, dok se za muziku i dobro raspoloženje brine mlada pevačica Mirjana Mirković.

