Neki osećaji se ne mogu sakriti: Lepa Brena konačno progovorila o prevari!

Brena i Boba oduvek su važili za skladan par

Jedna od najvećih zvezda sa ovih prostora karijeru je počela pre više od četiri decenije. Uprkos ogromnoj popularnosti, Lepa Brena oduvek je čvrsto stajala na svojim nogama, između ostalog i zahvaljujući činjenici da je od starta strogo razdvajala profesionalni deo života od privatnog. Kada se reflektori pogase i siđe sa pozornice, prestaje da bude folk diva i vraća se svakodnevici u kojoj je supruga, majka, sasvim obična žena.

Ata Images

‒ Lepa Brena je neko ko je na koncertu Lepa Brena ta dva, tri sata, a kada se završi, idem svojoj kući, deci, svom Bobi, porodici. Živimo jedan normalan život jer je veoma važno da svoju profesiju i titulu ne unosite u porodični dom. Boba i ja uspeli smo da razlučimo i ostvarimo karijere kao mladi, pa nam je ljubav i sve što smo stvarali pomoglo da postanemo stabilni i spoznamo šta vole mediji, a to su skandali. Nisu ljubitelji normalnih i uspešnih kao što smo mi ‒ objasnila je Brena u emisiji „Grand Magazin“ i dodala da je poverenje najvažnije u svakoj vezi među ljudima.

Ivan Vučićević

‒ Bez toga ni ljubav, ni interesi ne mogu da zadrže odnos, ni poslovni ni životni. Svi koji su uspeli da sačuvaju intimu u braku i vezama i koji znaju to da neguju su opstali. Boba je veoma pažljiv, on vodi računa da naš odnos uvek bude zanimljiv, da nije monotono, veoma je talentovan za život i to dobar i kvalitetan ‒ otkriva popularna pevačica.

Bez poverenja je sve uzalud. Da li bi onda prevaru trebalo oprostiti? I o tome je dala svoj sud:

‒ Ako to ruinira psihički život, onda ne, a ako možete da oprostite, onda oprostite. Ne može se uvek praštati, postoje one koje predstavljaju duševni bol.