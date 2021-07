Svi su mislili drugačije: Posle 23 godine Boba Živojinović otkrio veliku istinu

Brena prodala "Grand", Boba otkrio veliku porodičnu tajnu

Lepa Brena zajedno sa suprugom Bobom Živojinovićem i kolegom Sašom Popovićem odlučila se na veliki poslovni korak - prodaju "Granda". Iako je više od dve decenije produkcija bila u njihovim rukama, došlo je vreme za novi početak. Mediji prenose da su "Grand" produkciju prodali za 30 miliona evra, a povodom sjajno obavljenog posla, prošle nedelje priređena je i gala proslava.

ATA Images

Bivši teniser i Brenin muž, Slobodan Živojinović istakao je da je zadovoljan kako je svoj život organizovao, kako privatno, tako i poslovno. Boba je posle toliko godina javno pričao o svojim poslovnih poduhvatima i priznao da je upavo on bio taj koji je 1998. godine "Grand" i napravio.

- Mislim da sam se ostvario kao teniser, kao muž, kao roditelj i to mi je sasvim dovoljno. Ono kad se mi šalimo o tome "muž Lepe Brene", ko stoji iza toga, stoji Boba Živojinović sa imenom, prezimenom, finansijama, edukacijama, poslom... I to jeste, mi jesmo porodica. Moji prijatelji znaju o čemu pričam, ostalo za javnost niti imam neke ambicije da se bavim javnim poslom. Sve što sam radio radio sam po intuiciji i pravio mojim parama. Ja sam osnovao "Grand" produkciju za dve nedelje - rekao je Boba gostujući u emisiji "Šta sam tebi i ko sam sebi". ATA Images

Brena prodala "Grand", Boba ulaže u novi biznis

Iako veoma bogat čovek, Boba smatra da se trudom i radom jedino sve postiže.

- Ako hoćeš da osnuješ neku kompaniju, ako nemaš nekog partnera da ga ubaciš da on vodi to sve... ja sam svojevremeno radio od ujutru do mraka. Ti treba da pokupiš i izvučeš kvalitetne ljude, to nije jednostavno. Ali to je sad posao koji kod mene ide sam po sebi i više ne moraš ni da se pojavljuješ. Bojim se da moja deca, gledajući mene kako sve to radim ne pomisle da je to sve tako lako. U suštini vizija mora da postoji - rekao je Živojinović i istakao da sada radi na investiciji od 50 miliona evra.

ATA Images

- Imamo nekoliko vrlo ozbiljnih projekata. Radimo ozbiljne investicije i na Zlatiboru, investiciju od skoro 50 miliona evra. Sad krećem investiciju i u Majamiju - zaključio je Boba posle prodaje "Granda".