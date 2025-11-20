Živojinovići sutra slave Aranđelovdan

Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović i ove godine obeležiće, kako običaji nalažu, krsnu slavu Aranđelovdan. Njihov mlađi sin Viktor preuzeo je na sebe veći deo posla, pa se u kuhinji odlično snalazi. Priprema ukusne i bogate trpeze njegovo je zaduženje i rekli bismo da on u tome i te kako uživa. Instagram

Kao i svake godine, Živojinovići imaju stalne goste, a uz vino i kvalitetnu hranu, slavu obeležavaju u svom domu na Bežanijskoj kosi. Viktor je prenosio domaći hleb, a pokazao je kako se ove godine priprema glavno slavsko jelo.

Instagram

Kotlić je postavljen nasred dvorišta, i polako ali sigurno specijalitet će se satima spremati za sutrašnji veliki dan, natenane i sa dosta začina.

Pogledajte galeriju Živojinovići spremaju krsnu slavu

Viktor ništa nije prepustio slučaju, pa je oko sebe okupio sve same profesionalce, koji mu pomažu da gozba bude, kao što se to od Živoijinovića i očekuje, originalna i domaća.

- Majka mora da ti je ponosna! Svaka čast, Viktore, vidi se da si pravi domaćin - bio je samo jedan od komentara na Instagramu.





