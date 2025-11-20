Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Živojinovići spremaju krsnu slavu, kotlić nasred dvorišta, Viktor glavni domaćin, pokazao kako teku pripreme (foto)

Živojinovići spremaju krsnu slavu, kotlić nasred dvorišta, Viktor glavni domaćin, pokazao kako teku pripreme (foto)

Autor: | 20/11/2025

0

Živojinovići sutra slave Aranđelovdan

Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović i ove godine obeležiće, kako običaji nalažu, krsnu slavu Aranđelovdan. Njihov mlađi sin Viktor preuzeo je na sebe veći deo posla, pa se u kuhinji odlično snalazi. Priprema ukusne i bogate trpeze njegovo je zaduženje i rekli bismo da on u tome i te kako uživa.

Instagram

 

Kao i svake godine, Živojinovići imaju stalne goste, a uz vino i kvalitetnu hranu, slavu obeležavaju u svom domu na Bežanijskoj kosi. Viktor je prenosio domaći hleb, a pokazao je kako se ove godine priprema glavno slavsko jelo.

Instagram

 

Kotlić je postavljen nasred dvorišta, i polako ali sigurno specijalitet će se satima spremati za sutrašnji veliki dan, natenane i sa dosta začina.

Živojinovići spremaju krsnu slavu

Viktor ništa nije prepustio slučaju, pa je oko sebe okupio sve same profesionalce, koji mu pomažu da gozba bude, kao što se to od Živoijinovića i očekuje, originalna i domaća. 

- Majka mora da ti je ponosna! Svaka čast, Viktore, vidi se da si pravi domaćin - bio je samo jedan od komentara na Instagramu.

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Stana Luković Boško Karanović

Slične Vesti

Tagovi: lepa brena slobodan boba živojinović Viktor Živojinović SLAVA Aranđelovdan lepa brena slavi aranđelovdan

Pročitajte još

Najnovije vesti