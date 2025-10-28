Bojan i Aleksandra Vasković idu kod bračnog terapeuta, pevačeva supruga progovorila o nesuglasicama

Bojan i Aleksandra Vasković žive pravu ljubavnu bajku već više od 10 godina, i to ne kriju

Supruga frontmena Leksington benda, žena je kakva se retko sreće. Majka troje dece, obrazovana, negovana, Aleksandra Vasković stiže i da se bavi društvenim mrežama. Antonio Ahel/ATAImages

Gostujući u jednom podkastu lepa brineta govorila je o brojnim životnim temama, karijeri, majčinstvu, trudnoćama, traumama na porođajima ali i ljubavi sa omiljenim pevačem današnjice. Kako je po prvi put otkrila, verio ju je u automobilu uz ružu, potpuno spontano, a ono što nismo znali je da Bojan i Aleksandra Vasković zajedno idu na bračnu terapiju.

- Bračne terapije počinju zajedničkom sesijom, ai idemo zapravo odvojeno i bez obzira što se to zove bračna terapija, ona je individualno posvećena svakom pojedincu koji mora da dobro spozna sebe da bi spoznao i drugo biće i sa njim napravi harmoniju. Idealnih slaganja je jako jako retko, da ne kažem nemoguće. Većina nas se harmonizuje tokom odnosa, a ta harmonizacija ne deluje prelepo nimalo. Nedavno mi je tetka poslala video kao kako se odnos kreće kroz pet faza a svi se negde zaglavimo na drugoj kada skinemo ružičaste naočare i prođu nam oni leptirići iz stomaka pa vidimo ko je zapravo osoba preko puta nas sa svim svojim vrlinama i manama.

Onda gledamo da li mi sa tim manama možemo i kako ćemo, pa se često odnosi tu završavaju i veze odnosno brakovi pucaju. Meni je drago da kada smo prvi put prepoznali da imamo nesuglasice, odnosno poglede na pojedine stvari poželeli smo da prodiskutujemo o tome sa nekim dublje, ko bi nas usmeravao jer zapravo ti razgovori ne mogu da se vode između samo bračnih partnera. Sve i da imaju najbolju moguću želju, neće doći do suštine. Tek kada osvestimo sve svoje obrasce možemo voleti osobu sa kojom smo baš onakvu kakva jeste - rekla je Bokijeva supruga.

Instagram profil lepe doktorke prati više desetina hiljada žena kojima ličnim primerom pokazuje da se sve može, samo kad se hoće. Aleksandra i Bojan Vasković venčali su se 2015. godine.

- Spontano sam se zaljubila u njega, i to u trenutku kada sam shvatila da nema problem da pokaže naklonost, da se otvoreno udvara. Nažalost, savremeni način života doneo je izvesnu distanciranost u muško-ženskim odnosima. Igraju se neke igrice, i devojke i momci glume da nisu zainteresovani kako bi podstakli zainteresovanost druge strane.

- Bojan me je osvojio svojom normalnošću i iskrenošću, takav je ostao do danas - naglasila je Aleksandra u intervjuu za HELLO!.






