Bojan i Aleksandra Vasković idu kod bračnog terapeuta, pevačeva supruga progovorila o nesuglasicama

Autor: | 28/10/2025

Bojan i Aleksandra Vasković žive pravu ljubavnu bajku već više od 10 godina, i to ne kriju

Supruga frontmena Leksington benda, žena je kakva se retko sreće. Majka troje dece, obrazovana, negovana, Aleksandra Vasković stiže i da se bavi društvenim mrežama.

Gostujući u jednom podkastu lepa brineta govorila je o brojnim životnim temama, karijeri, majčinstvu, trudnoćama, traumama na porođajima ali i ljubavi sa omiljenim pevačem današnjice. Kako je po prvi put otkrila, verio ju je u automobilu uz ružu, potpuno spontano, a ono što nismo znali je da Bojan i Aleksandra Vasković zajedno idu na bračnu terapiju.

- Bračne terapije počinju zajedničkom sesijom, ai idemo zapravo odvojeno i bez obzira što se to zove bračna terapija, ona je individualno posvećena svakom pojedincu koji mora da dobro spozna sebe da bi spoznao i drugo biće i sa njim napravi harmoniju. Idealnih slaganja je jako jako retko, da ne kažem nemoguće. Većina nas se harmonizuje tokom odnosa, a ta harmonizacija ne deluje prelepo nimalo. Nedavno mi je tetka poslala video kao kako se odnos kreće kroz pet faza a svi se negde zaglavimo na drugoj kada skinemo ružičaste naočare i prođu nam oni leptirići iz stomaka pa vidimo ko je zapravo osoba preko puta nas sa svim svojim vrlinama i manama. 

Onda gledamo da li mi sa tim manama možemo i kako ćemo, pa se često odnosi tu završavaju i veze odnosno brakovi pucaju. Meni je drago da kada smo prvi put prepoznali da imamo nesuglasice, odnosno poglede na pojedine stvari poželeli smo da prodiskutujemo o tome sa nekim dublje, ko bi nas usmeravao jer zapravo ti razgovori ne mogu da se vode između samo bračnih partnera. Sve i da imaju najbolju moguću želju, neće doći do suštine. Tek kada osvestimo sve svoje obrasce možemo voleti osobu sa kojom smo baš onakvu kakva jeste - rekla je Bokijeva supruga.

Pročitajte Supruga, majka, doktorka, influenserka, a za ovaj talenat Aleksandre Vasković čak ni najbliži nisu znali

Instagram profil lepe doktorke prati više desetina hiljada žena kojima ličnim primerom pokazuje da se sve može, samo kad se hoće. Aleksandra i Bojan Vasković venčali su se 2015. godine.

- Spontano sam se zaljubila u njega, i to u trenutku kada sam shvatila da nema problem da pokaže naklonost, da se otvoreno udvara. Nažalost, savremeni način života doneo je izvesnu distanciranost u muško-ženskim odnosima. Igraju se neke igrice, i devojke i momci glume da nisu zainteresovani kako bi podstakli zainteresovanost druge strane.

- Bojan me je osvojio svojom normalnošću i iskrenošću, takav je ostao do danas - naglasila je Aleksandra u intervjuu za HELLO!.

 

