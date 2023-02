Helenino prvo zimovanje: Aleksandra i Bojan Vasković ponovo nasmejani, fotografije sa decom oduševile

Ćerka Aleksandre i Bojana Vaskovića uživa na prvom zimovanju

Aleksandra i Bojan Vasković uspešno su prebrodili jedan od najtežih perioda. Dolazak na svet njihovog trećeg deteta pratio je niz komplikacija, a zbog urođene srčane mane ćerka Helena operisana je sedmog dana života. Sve je, na sreću, prošlo u najboljem redu.

Instagram

Dani brige i neizvesnosti konačno su iza poznatog para, pa porodica Vasković ovih dana sa svojim mališanima uživa na zimovanju. Ćerka Anđelina i sin Mihajlo prepustili su se snežnim čarolijama Kopaonika, dok tromesečna Helena u maminom naručju upija prve zrake sunca. Instagram Instagram

Aleksandra je na Instagramu objavila niz porodičnih fotografija, a na njenom i Bojanovom licu konačno se vidi spokoj.

− Svaki boravak u prirodi me resetuje i vraćam se spremna za svu užurbanost koju grad nosi. Jedan od ciljeva koji sam postavila za ovu godinu je da svakog meseca provedem nekoliko dana na nekoj planini na kojoj do sada nisam bila. Nadam se da će mi poći za rukom. Kopaonik i Zlatibor su mi u srcu jer delom vučem gene iz tih krajeva i uvek ću im se vraćati, ali sam željna da upoznam sve naše lepotice na kojima do sada nisam bila pa pišite slobodno – poručila je Aleksandra na popularnoj društvenoj mreži.

Instagram