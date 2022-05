Nije sve onako kao što izgleda! Aleksandra Vasković o naličju svog braka: Nema ničeg fensi u toj priči, ponekad sam usamljena...

Aleksandra Vasković o licu i naličju braka sa poznatim muzičarem

Aleksandru Vasković upoznali smo pre desetak godina kao devojku Bojana Vaskovića, frontmena Leksington benda, za koga se 2015. godine i udala. U međuvremenu su dobili ćerku Anđelinu i sina Mihajla. Instagram profil mlade doktorke, trenutno na specijalizaciji ginekologije i akušerstva, prati četrdesetak hiljada fanova, mahom žena, kojima ličnim primerom pokazuje da se sve može, samo kad se hoće.

‒ Verujem da su mnogi počeli da me prate sa željom da vide ko je Bojanova žena, ali volim da mislim da su se na profilu zadržali iz nekih drugih, inspirativnih razloga ‒ kaže lepa Aleksandra koju prvi put predstavljamo iz nekog drugačijeg, bližeg ugla.

Boško Karanović

Koje reči vas najbolje opisuju?

‒ Trudim se da kroz život hodam optimistično, iskreno, ambiciozno, energično, s verom u ljubav i dobrotu. Otvorena sam, tolerantna, nastojim da ljude oko sebe razumem i da im budem podrška.

Kakvi ste bili kao devojčica?

‒ Kažu da sam bila dobra i poslušna. Uvek sam volela školu i bila odličan đak. Odrasla sam u Beogradu, u brojnoj porodici, uz sestru i dva brata. Imala sam privilegiju da uživam u bezbrižnom detinjstvu, da od najranijih dana naučim šta je prava ljubav i koliko je porodica važna. Sa roditeljima smo negovali blizak odnos, pun poverenja. Nije bilo problema koji razgovorom nismo mogli da rešimo. To je model vaspitanja koji danas, kao majka, prenosim na svoju decu.

Koliko vam je roditeljstvo bitna odrednica?

‒ To je najvažniji, najlepši i najsvrsishodniji deo mog života. Ipak, reč je samo o jednom aspektu. Nisam od žena koje smatraju da su ispunile misiju time što su postale majke. Ja imam još mnogo planova i ciljeva koje sam postavila sa željom da se ostvarim i na drugim poljima. No, bez roditeljstva sve ostalo ne bi imalo lepotu i smisao.

Danilo & Sharon

Nije tajna da ste imali visokorizične trudnoće, ali i da se vaša ćerka po rođenju borila za život.

‒ Naše prvo dete, Anđelinu, nismo kao većina roditelja dočekali s radošću, već sa strahom da li će preživeti. Uz božju pomoć, i pomoć divnih lekara sa Instituta za neonatologiju, iz bolnice je izašla kao zdrava beba. U celom tom procesu prihvatanja situacije sazreli smo, ujedinili se, naučili da se oslanjamo jedno na drugo. Shvatili smo da ne postoji ništa vrednije od porodice i zdravlja, a danas smo srećni i zahvalni što to imamo.

Letimičnim pogledom na vaš nalog na Instagramu lako se može zaključiti da ste svestrani. Porodična ste žena, radite kao lekar, ali imate vremena i da se posvetite modi, kuvanju...

‒ Često se našalim da bi, prema mojim merilima, bilo idealno kada bi dan trajao 48 sati. Onda bih sve stigla. Opet, naučila sam i da ne moram sve u istom danu da obavim, pa se trudim da usporim tempo. Uživam u nekim tipično ženskim temama kao što je moda ili pravljenje specijaliteta za porodicu i prijatelje koje rado zovemo u goste. Ni ja, kao ni mnogi drugi, nisam odolela društvenim mrežama, gde rado objavljujem fotogafije koje ilustruju moj dan. Uspostavila sam i lepu komunikaciju sa brojnim ženama koje me prate, pa razmenjujemo iskustva i savete.

Instagram

Ako je suditi po komentarima, one vas vole ne samo kao suprugu jednog od omiljenih pevača na ovim prostorima, već i zbog činjenice da niste podlegli trendovima estetske hirurgije.

‒ Drago mi je ako je tako. Istini za volju, moram da kažem da sam imala želju da specijalizujem estetsku hirurgiju. Vaspitana sam da lepotu posmatram kroz duh i energiju osobe, kroz dobrotu i pozitivnost, pa i lakoću življenja kojom zrači. Istovremeno, razumem i čovekovu potrebu da promeni na sebi nešto što ga čini nesrećnim ili mu umanjuje samopouzdanje, ali slepo praćenje trendova i želja da se izgleda kao neko drugi neće otkloniti inicijalnu nesigurnost i prazninu. Koliko god vizuelno bili savršeni, prema ne znam kojim merilima, ukoliko to ne podupire i unutrašnja snaga, sve je uludo.

Na pitanje koja je dobra strana života sa doktorkom, Voja Nedeljković kaže: “U svakom trenutku znaš koliki ti je pritisak.” Kako glasi Bojanov odgovor?

‒ On bi izdvojio prednosti ranog ustajanja, a ko rano rani, dve sreće grabi. (smeh)

Šta je presudilo da kažete “Bojan je onaj pravi”?

‒ Spontano sam se zaljubila u njega, u trenutku kada sam shvatila da nema problem da pokaže naklonost, da se otvoreno udvara. Nažalost, savremeni način života doneo je izvesnu distanciranost u muško-ženskim odnosima. Igraju se neke igrice, i devojke i momci glume da nisu zainteresovani kako bi podstakli zainteresovanost druge strane. Danas skoro da je potrebna hrabrost da bi se otvoreno iskazala ljubav. Bojan me je osvojio normalnošću i iskrenošću, takav je ostao do danas.

Da li vam je pomagao ili “odmagao” dok ste spremali ispite?

‒ Jednom sam ga zamolila da me presliša, zaspao je na prvoj stranici. I to je bilo to, nisam htela više da ga maltretiram. (smeh) Koliko mi je nedostajao kad ode na turneje, toliko mi je značilo da budem sama u kući, jer sam mogla na miru da učim.

Instagram

U kojoj meri vas je opterećivala pomisao na brojne fanove koji ga čekaju u svakom gradu?

‒ Ja sam Bojana upoznala kao popularnog pevača, znala sam u šta se upuštam kada sam ušla u vezu sa njim. Istovremeno, nikada nisam premišljala gde je i šta radi. Da sam u bilo kom trenutku osetila potrebu da se bavim tim stvarima, to bi značilo da na ispit stavljam obostrano poverenje i zajedničku budućnost.

Kako izgleda život sa čovekom koji je po prirodi posla često odsutan?

‒ Nema ničeg fensi u celoj priči. Ponekad, u sezoni, budem i pomalo usamljena. Nedostaje nam kad nije sa nama na porodičnim proslavama ili u vreme praznika. Ranije, dok sam mogla, pratila sam ga na turnejama i bilo je zabavno. Sada smo već u životnoj fazi kada svako ima svoje obaveze i u hodu se usklađujemo. U šali kažem da je korona donela i nešto dobro, jer Bojan nikada više nije bio u kontinuitetu kod kuće. Konačno smo mogli da budemo prava tradicionalna porodica koja ruča zajedno.

Jeste li od parova koji se čuju svaki čas?

‒ Nismo, ali naravno da uvek znamo gde je ko i šta radi. U maju će biti deset godina kako delimo lepe i manje lepe stvari, sada smo već od parova koji se i pogledom razumeju. Rado provodimo vreme zajedno, jeste da je skraćeno i da nemamo toliko prostora da se jedno drugom posvetimo, ali svaki trenutak koristimo da uživamo u stvarima koje volimo, makar i ćutali zajedno.

Ana Bogdanov

Kako glasi vaš recept za srećan brak?

‒ Recept za srećan život, pre svega, pa i za brak, jeste da prvo budete srećni sami sa sobom. Važno je da čovek bude iskren prema sebi, zatim da ume da definiše emocije koje oseća prema partneru, da zna da prepozna problem i da ne beži od razgovora ako dođe do nesuglasica. Uz ljubav i poštovanje, komunikacija je ključ svakog uspešnog odnosa.