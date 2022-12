Čekamo, verujemo i nadamo se: Operisana jednomesečna beba Bojana Vaskovića, supruga otkrila detalje

Ćerka Bojana Vaskovića, frontmena Leksington benda, koja je na svet došla pre mesec dana, rođena je sa srčanom manom i u međuvremenu je operisana. Sada je njegova supruga Aleksandra otkrila kako se beba oseća i svima zahvalila na rečima podrške.

- Ja sam i dalje u bolnici sa njom, čekam je da izađe. Ona je na intenzivnoj nezi, lepo se oporavlja i zaista smo svi pozitivni i optimistični. Takva je operacija da je potreban duži oporavak, a ona je jako mala operisana, tako da još uvek čekamo, verujemo i nadamo se – ispričala je Aleksandra.

Podsetimo, supruzi Bojana Vaskovića lekari su savetovali da prekine trudnoću.

“Ostala sam vam dužna ovu objavu, koja je rekla bih po interesovanju jedna od najiščekivanijih. Čekala sam ovoliko dugo jer nisam bila spremna da je podelim, iako sam to jako želela. Naime, kao što sam u par navrata spominjala, ova trudnoća je protekla i dalje protiče obojena bojaznošću kada je reč o bebinom zdravlju. Ono što me je ovaj put iznenadilo je što bebini ultrazvučni markeri nisu bili najbolji u tom trenutku i savetovan mi je prekid trudnoće. Da budem preciznija, postojala je sumnja da sa bebom nešto genetski nije u redu. Koliko je to mene iznenadilo i uplašilo nije potrebno opisivati”, otkrila je Aleksandra na Instagramu.