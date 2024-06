Kakvu ženu Bojan ima: Ova lepotica je doktorka, a uz to i majka troje dece

Supruga Bojana Vaskovića , Aleksandra, žena je kakva se retko sreće. Marija Mlađen/ATAImages

Majka troje dece, obrazovana, negovana, Aleksandra Vasković stiže i da se bavi društvenim mrežama.

Instagram profil lepe doktorke prati više desetina hiljada žena kojima ličnim primerom pokazuje da se sve može, samo kad se hoće.

Aleksandra i Bojan Vasković venčali su se 2015. godine.

- Spontano sam se zaljubila u njega i to u trenutku kada sam shvatila da nema problem da pokaže naklonost, da se otvoreno udvara. Nažalost, savremeni način života doneo je izvesnu distanciranost u muško-ženskim odnosima. Igraju se neke igrice, i devojke i momci glume da nisu zainteresovani kako bi podstakli zainteresovanost druge strane.

- Bojan me je osvojio svojom normalnošću i iskrenošću, takav je ostao do danas - naglasila je Aleksandra u intervjuu za HELLO!.

Supruga Bojana Vaskovića rodila je troje dece – Anđelinu, Mihajla i Helenu.

Treća trudnoća bila je visokorizična od prvog dana, ali Aleksandra se hrabro borila. Ipak, devojčica je rođena sa ozbiljnom srčanom manom.

- Operisana je sedmog dana njenog života. To je jedna teška i duga operacija, trajala je osam sati. Bila je tako sićušna, ali dovoljno jaka da sve izdrži – prisetila se Aleksandra.





Miloš Nadaždin

Srećom, sve nevolje su sada iza njih, a život je pokazao i svoju lepšu stranu.

Prilika za slavlje ukazale se na samom početku leta. Naime, Miloš Vuksanović, gitarista Leksington benda, organizovao je romantično venčanje na kojem je bračni par Vasković zablistao.

Zgodna doktorka obukla je usku crnu haljinu koja joj je savršeno pristajala, a uz koju je ponela sandale sa visokim potpeticama.

- Sezona venčanja zvanično je počela – poručila je.