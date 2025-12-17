Dragana Mićalović otvorila vrata novog doma, evo šta dobijete kada angažujete profesionalce (foto)

Novi dom Dragane Mićalović ostvarenje je njenog najvećeg sna. Mesecima je talentovana glumica korak po korak opremala i sređivala svoju nekretninu da bi na kraju končano mogla da kaže "to je to".

Glumica je o čitavom procesu od trenutka kada je kupila nekretninu, pa sve do biranja i najsitnijeg detalja redovno obaveštavala svoje pratioce. Luka Šarac

„Još uvek nisam svesna šta sam postigla, jer već šest meseci, sedam, sa majstorima vodim ljutu borbu, prvi put prolazim kroz to. Kao što sam i rekla, ćutala sam o tome, nije znala ni moja porodica, niko sem majstora, arhitekte i mog prijatelja koji je snimao ceo taj proces. Naučila sam sve, i šta je košuljica i sve... Mogu da gradim sad! Još uvek nisam svesna, gledam te zidove, gledaju oni mene, ne znam zašto se gledamo! Treba vreme neko da prođe da bih shvatila da je to moje, zaista”, otkrila je glumica kada su radovi bili pri kraju, a onda je na oduševljenje svih pokazala finalni rezultat.

U novom domu Dragane Mićalović preovlađuju svetli tonovi, prvenstveno bež i siva boja. U ovim nijansama su zavese i draperije, kao i parket i tepih. Čitav prostor okupan je svetlošću, a da atmosfera uveče bude što prijatnija, tim stručnjaka se pobrinuo pravim odabirom osvetljenja. Instagram

Gaga je izabrala modernu rasvetu koja se savršeno uklapa uz minimalistički nameštaj.

U dnevnom boravku nalazi se prostrana bež garnitura sa sivim jastucima, kao i udobna fotelja i stočić, dok su iza veliki plakari sa ogledalima.

Instagram

Instagram

Kuhinja je, kao i ostatak stana u nude tonovima, dok je odmah pored prozora kuhinjsko ostrvo, pa nema sumnje da će priprema hrane u ovakvom ambijentu biti pravo uživanje. Instagram

A u novi dom Dragane Mićalović stigla je i novogodišnja čarolija, pa je jelka već okićena. Instagram





