Nikola Jokić pokazao kako izgleda unutrašnjost njegovog Rols Rojsa!

Nikola Jokić jedan je od naboljih, a samim tim i najplaćenijih sportista na svetu. Sportski gigant ESPN objavio je ažuriranu listu najunosnijih ugovora među NBA košarkašima za sezonu 2025/26.
U samom vrhu liste je Nikola Jokić, koji će u sezoni pred nama zaraditi najmanje 47 miliona evra.
Tridesetogodišnji Somborac koji nosi dres Denver nagetsa. već duži niz godina sa porodicom živi u Americi. Pojedini mediji preneli su da njegova kuća ima 29 soba, kućni bioskop, teretanu, apartmane za goste.
Takođe, Nikola ima i “vozni park”, koji čini nekoliko skupocenih automobila. U bogatoj kolekciji izdvaja se Rols Rojs, unikatni automobil skrojen po željama NBA zvezde.
Kako piše portal serbiantimes.info, reč je o modelu “Kalinan” čija cena je oko 330 000 dolara.
