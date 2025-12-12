Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Dok pljušte otkazi, Dragan Tašković Taške počeo da radi na Pinku, ovo je njegov novi posao

Autor: | 12/12/2025

Željko Mitrović nedavno je podelio otkaze u svojoj kompaniji, a prvo je zatvorio Teatar Odeon u kojem je podelio masovne otkaze. On je potom javno potpisao ugovore sa novim direktorima, a među prvima je potpisao Marko Jovičić, kum Mirke Vasiljević, koji je ranije bio direktor Odeona.

Sa druge strane, suprug Nataše Pavlović, voditeljke emisije "Praktična žena", takođe se našao u timu ljudi na televiziji Pink. Predrag Pavlović Baki će obavljaće funkciju direktora produkcije i operacija celog Pink sistema, svih televizija. U novu ekipu pridružio se i Dragan Tašković Taške, suprug Viki Miljković.

Naime, i pevačica se ove sezone pridružila žiriju muzičkog takmičenja Pinkove Zvezde, a njen suprug Dragan Tašković Taške sada se našao u organizaciji snimanja novogodišnjeg programa ružičaste televizije.

Viki je navela da ona nije pomagala suprugu oko organizacije, već da je sve obavio sam.

- Ja nisam uopšte u organizaciji, noćas sam u ulozi pevačice. Taške je bio zadužen za organizaciju od strane Milice i Željka. Toliko sam bila zauzeta da nisam mogla da mu budem od velike pomoći - rekla je Viki Miljković kroz osmeh za Telegraf i dodala:

- Drago mi je da je Taške olakšao pevačima, novogodišnja snimanja su jako naporna. Traju od jutra do mraka i na kraju se niko ni ne vidi. Ovako je Taške zamislio da svako ima svoj prostor i mislim da će svi biti zadovoljni.

Kako je došao kraj 2025. godine, Viki je otkrila šta bi obrisala iz nje da može.

- Mnogo toga bih izbrisala iz ove godine. Bilo je dosta i lepih i ružnih događaja. Pamtićemo samo lepe, neke ružne ostavljaju večite tragove i rane. Nadam se da će sledeća godina biti puno bolja. Svima želim da budu živi zdravi i raspevani - rekla je pevačica.

