Željko Mitrović nedavno je podelio otkaze u svojoj kompaniji, a prvo je zatvorio Teatar Odeon u kojem je podelio masovne otkaze. On je potom javno potpisao ugovore sa novim direktorima, a među prvima je potpisao Marko Jovičić, kum Mirke Vasiljević, koji je ranije bio direktor Odeona.
Sa druge strane, suprug Nataše Pavlović, voditeljke emisije "Praktična žena", takođe se našao u timu ljudi na televiziji Pink. Predrag Pavlović Baki će obavljaće funkciju direktora produkcije i operacija celog Pink sistema, svih televizija. U novu ekipu pridružio se i Dragan Tašković Taške, suprug Viki Miljković.
Naime, i pevačica se ove sezone pridružila žiriju muzičkog takmičenja Pinkove Zvezde, a njen suprug Dragan Tašković Taške sada se našao u organizaciji snimanja novogodišnjeg programa ružičaste televizije.
Viki je navela da ona nije pomagala suprugu oko organizacije, već da je sve obavio sam.
- Ja nisam uopšte u organizaciji, noćas sam u ulozi pevačice. Taške je bio zadužen za organizaciju od strane Milice i Željka. Toliko sam bila zauzeta da nisam mogla da mu budem od velike pomoći - rekla je Viki Miljković kroz osmeh za Telegraf i dodala:
- Drago mi je da je Taške olakšao pevačima, novogodišnja snimanja su jako naporna. Traju od jutra do mraka i na kraju se niko ni ne vidi. Ovako je Taške zamislio da svako ima svoj prostor i mislim da će svi biti zadovoljni.
Kako je došao kraj 2025. godine, Viki je otkrila šta bi obrisala iz nje da može.
- Mnogo toga bih izbrisala iz ove godine. Bilo je dosta i lepih i ružnih događaja. Pamtićemo samo lepe, neke ružne ostavljaju večite tragove i rane. Nadam se da će sledeća godina biti puno bolja. Svima želim da budu živi zdravi i raspevani - rekla je pevačica.
Pročitajte još
Dok pljušte otkazi, Dragan Tašković Taške počeo da radi na Pinku, ovo je njegov novi posao
Dragan Tašković Taške počeo da radi na Pinku
12/12/2025Saznajte više
Za dom Dragana Kojića Kebe kažu da je najlepši na Bežanijskoj kosi, uverite se i sami (foto)
Dom Dragana Kojića Kebe nalazi se na Bežanijskoj kosi
12/12/2025Saznajte više
Vesna Zmijanac hitno operisana
Vesna Zmijanac hitno operisana
11/12/2025Saznajte više
Ovo je omiljena pesma Jelene Đoković, tekst je pisala Marina Tucaković a muziku otac Borisa Novkovića, često je pevuši
Omiljena pesma Jelene Đoković ovih dana dobija svoje novo "ruho"
11/12/2025Saznajte više
Kuća Dragana Jovanovića i Branke Pujić na Zlatiboru je raj na zemlji, ovde uživaju sa unukom (foto)
Kuća Dragana Jovanovića i Branke Pujić na Zlatiboru je pravi raj na zemlji, ušuškana oaza
11/12/2025Saznajte više
Gledate ga na televiziji, ne znajući da je baš on bivši muž Vanje Ejdus! A tek kad čujete ko mu je majka...
Bivši muž Vanje Ejdus je sin omiljene jugoslovenske glumice
11/12/2025Saznajte više
Komentari (0)