Majka Maje Ognjenović otvorila dušu, rekla šta misli o Dači

Majka Maje Ognjenović sasvim iskreno o zetu Dači Ikodinoviću

Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović ljubavnu priču započeli su pre 13 godina.

I ljubavna idila trajala je sve do ovog leta kada su proslavljeni supružnici rešili da stave tačku na brak dug devet godina.

O razlozima razlaza još uvek nisu progovorili javno, a kako se spekuliše poslednjih godinu dana su sve češće bile razmirice među njima koje su u prethodnih nekoliko meseci kulminirale.

Nikada nisu želeli da kriju emocije koje su se javile jedne novogodišnje večeri, pa u jednom od intervjua proslavljena odbojkašica je iskreno govorila o upoznavanju i ljubavi:

– Bila je to ljubav na prvi pogled. Naravno da sam odranije znala ko je on. Vaterpolisti su dugo bili heroji nacije, ali sam Danila uvek posmatrala kao posebnog igrača i čoveka – pričala je Maja jednom prilikom za magazin Gloria i otkrila da je budućeg supruga upoznala spontano.

– Naše upoznavanje bilo je spontano i ubrzo smo shvatili da smo jedno za drugo. Kad se dvoje ljudi na istim talasnim dužinama sretnu i prepoznaju, onda sve ide lagano. Brzo smo počeli da živimo zajedno, bilo nam je jasno da smo polovina koja onom drugom nedostaje.

Majina mama Bosa Ognjenović, gostujući u emisiji Majke šampiona, otkrila je još neke detalje.

– Prvi zvaničan susret desio se u Danilovom restoranu. Pazite kakva je to sudbina, njega sam izdvajala u toj generaciji vaterpolista. Uvek sam izdvajala Ćirića i Danila, i eto, on je dopao da mi bude zet. I ne žalim se, Maji je lepo. Danilo je razume. Život sportiste sa nesportistom je teži svakako.

– Kako je Maja rešila svoj emotivni status sa Danilom Ikodinovićem, tu mi nismo imali šta da kažemo, to je njen izbor – dodala je Bosa. Sportal screenshot

Gostujući na televiziji K1, Maja je prvi put podelila sa javnošću kako je zaista izgledao taj sudbonosni susret.

– Mi smo veoma slični. On to nerado priznaje, ali ja sam njemu prišla. Pratila sam ga na Tviteru i svaka njegova objava me je zasmejavala, pa sam jednog dana rešila da mu pišem, a i često smo pravili proslave i izlazili u njegovu nekadašnju kafanu. Tako je sve krenulo. Dok ga nisam upoznala, nisam verovala u ono „kliknuli smo na prvu“ – priznala je Maja.

