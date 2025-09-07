Koliko su porasle! Atina i Nika Tošić danas proslavljaju rođendane, od mame stigao poseban poklon

7. septembar poseban je dan u domu Karleuša - Tošić jer je baš tada rođendan Atine i Nike Tošić, koje su rođene u samo godinu dana razlike.

Tako starija mezimica pop dive danas slavi 17., a mlađa 16. divan dan. Privatna Arhiva

Mama Jelena poznata je kao jedna od onih roditelja koja se trudi da ispuni svaku želju naslednicama, pa tako stalno osluškuje o čemu one potajno maštaju.

Atina i Nika su skromne, fine i lepo vaspitane devojke koje odrastaju baš kao i svi njihovi vršnjaci uprkos onoj etiketi koju nose "deca javnih ličnosti".

Od ranih jutarnjih časova u njihovom porodičnom domu na Senjaku stižu čestitke i pokloni za divne devojke, a jedan od maminih poklona su dva velika buketa.

- Na današnji dan rodila sam dve devojčice…. Mamine lepotice, mamin ponos i pametnice… sve moje - napisala je pevačica u opisu fotografije njenih mezimica na Fejsbuk nalogu.

Kao i prethodnih godina, tata im takođe priprema iznenađenje za pamćenje, a s obzirom da znamo koliko su vezane za Duška verujemo da će rođendane provesti podjednako i sa mamom i sa tatom.

Podsećanja radi, prethodne godine obema je bila velika želja da s obzirom da im je rođendan padao u subotu proslave ga van Beograda, a gde će bolje nego u Diznilendu. Facebook

Slavljenice su sinoć spakovale kofere i u društvu mame i njenog najboljeg prijatelja i PR-a Zorana Birtaševića otišle put Pariza gde će provesti rođendanski vikend.

O tome je govorila i Jelenina mlađa ćerka na TikToku ističući da se u ponedeljak ponovo ide u školu te da nemaju prostora da borave duže, iako bi želele.

Rođendan Atine i Nike Tošić, odnosno ovaj dan protekao je baš onako kako su zamislile - obilazeći grad ljubavi i sve znamenitosti francuske prestonice, a završile su tamo gde magija počinje - u Diznilendu.









