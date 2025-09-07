Koliko su porasle! Atina i Nika Tošić danas proslavljaju rođendane, od mame stigao poseban poklon

7. septembar poseban je dan u domu Karleuša - Tošić jer je baš tada rođendan Atine i Nike Tošić, koje su rođene u samo godinu dana razlike.
Tako starija mezimica pop dive danas slavi 17., a mlađa 16. divan dan.
Mama Jelena poznata je kao jedna od onih roditelja koja se trudi da ispuni svaku želju naslednicama, pa tako stalno osluškuje o čemu one potajno maštaju.
Atina i Nika su skromne, fine i lepo vaspitane devojke koje odrastaju baš kao i svi njihovi vršnjaci uprkos onoj etiketi koju nose "deca javnih ličnosti".
Od ranih jutarnjih časova u njihovom porodičnom domu na Senjaku stižu čestitke i pokloni za divne devojke, a jedan od maminih poklona su dva velika buketa.
- Na današnji dan rodila sam dve devojčice…. Mamine lepotice, mamin ponos i pametnice… sve moje - napisala je pevačica u opisu fotografije njenih mezimica na Fejsbuk nalogu.
Pročitajte Atina i Nika nemaju ni 18 godina a već pokreću biznis, biće to veliki bum
Kao i prethodnih godina, tata im takođe priprema iznenađenje za pamćenje, a s obzirom da znamo koliko su vezane za Duška verujemo da će rođendane provesti podjednako i sa mamom i sa tatom.
Podsećanja radi, prethodne godine obema je bila velika želja da s obzirom da im je rođendan padao u subotu proslave ga van Beograda, a gde će bolje nego u Diznilendu.
Slavljenice su sinoć spakovale kofere i u društvu mame i njenog najboljeg prijatelja i PR-a Zorana Birtaševića otišle put Pariza gde će provesti rođendanski vikend.
O tome je govorila i Jelenina mlađa ćerka na TikToku ističući da se u ponedeljak ponovo ide u školu te da nemaju prostora da borave duže, iako bi želele.
Rođendan Atine i Nike Tošić, odnosno ovaj dan protekao je baš onako kako su zamislile - obilazeći grad ljubavi i sve znamenitosti francuske prestonice, a završile su tamo gde magija počinje - u Diznilendu.
Rođendan u Diznilendu: Jelena sa ćerkama ovako proslavlja njihove rođendane FOTO
Rođendan Atine i Nike Tošić je danas, evo kako se slavljenice provode
07/09/2024
Ekskluzivne fotografije! Jelena i Duško zajedno slavili sa ćerkama, porodica složna i srećna kao nekad
Jelena Karleuša i Duško Tošić konačno zajedno u javnosti!
08/09/2023
Dosta je bilo ružnih reči: Atina i Nika slave rođendan, Jelena i Duško na slikama kao jedno
Atina i Nika Tošić slave rođendan
07/09/2023
Duško nikad emotivniji! Ćerke su najveće blago, čestitke ne prestaju, Jelena se odmah oglasila
Ćerke Duška Tošića i Jelene Karleuše danas slave rođendane
07/09/2024
Atina i Nika danas slave rođendan, mama Jelena im ispunila želju o kojoj svako dete mašta (foto)
Ćerke Jelene Karleuše slave rođendan u Parizu
07/09/2021
Ćao, ja sam bivši muž vaše mame: Nakon 20 godina sreli se JK i Bojan Karić
Jelena Karleuša i Bojan Karić sreli se nakon 20 godina
16/01/2025
Atina i Nika donele najvažniju životnu odluku, da li će se prezivati Tošić ili Karleuša?
Atinina i Nikina odluka je konačna
02/01/2025
Modni okršaj Atine i Nike Tošić! Evo kako se oblače tinejdžerke sa Dedinja
Modni duel Atine i Nike Tošić
12/11/2024
U jeku razvoda, Jelena komentarisala Duškovu fotografiju, a tek da vidite sa kim je pozirao (foto)
Fotografija Duška Tošića ne prestaje da se komentariše
26/08/2024
Pomirili se Jelena i Duško! Sreća Atine i Nike na prvom mestu, ali luksuzna kuća na Dedinju, ipak, ide NJOJ
Jelena i Duško se pomirili
07/08/2024
Atinine drugarice sve to rade, njoj ne dozvoljavam: Jelena Karleuša uvela zabranu, ćerka mora da poštuje
Jelena Karleuša uvela zabranu, ćerke moraju da poštuju
10/07/2024
