Atina i Nika donele najvažniju životnu odluku, da li će se prezivati Tošić ili Karleuša?

Atinina i Nikina odluka je konačna

U 2024. godini bilo je dosta estradnih razvoda, ali najkomentarisaniji svakako se dogodio sredinom septembra između Jelene Karleuše i Duška Tošića.

Iako se znalo da oni pet godina žive u veoma narušenim odnosima, tek su pre nekoliko meseci i zvanično okončali šest godina dugu bračnu zajednicu.

Kao i svake godine na samom kraju 2024. pop diva je za medije rezimirala sve što joj se dogodilo u prethodnih 366 dana.

Kako je istakla veoma je ponosna na sebe zato što joj je na poslovnom planu prethodna godina bila najuspešnija, iako su se privatno dešavale teške situacije.

Ipak, njen najveći uspeh i ponos su svakako naslednice Atina i Nika koje su u septembru proslavile 16., odnosno 15. rođendan te su izrasle u predivne devojčice.

Ko god ih poznaje, zna da su veoma vaspitane i kulturne a kako je pevačica istakla to je isključivo njen uspeh i ogledalo jer je ona ta koja je stalno sa njima.

Kad god se pomenu Atina i Nika Jelena bude posebno emotivna pa je tako sada govorila o tome da nikada ne bi pomislila da će mlađa ćerka morati da je brani na društvenim mrežama.

- Imam sreću ili nesreću da je jedno moje dete od dva postalo popularno zato što brani svoju majku. Ona već godinama predstavlja sinonim za fantastičnu odbranu majke bez ijedne ružne reči. To je tužno.









Nisam mogla ni da sanjam da ću imati dete koje me brani. One su sada na odmoru s tatom i svaki dan me pitaju kako sam. Moja deca su moje ogledalo. Privatna Arhiva

Moj uslov da se uloguju na društvene mreže je bio da ne smeju da koriste nijednu ružnu reč i nešto što je ružno. Objasnila sam im šta će ih sve dočekati.

Najviše me zaboli kad mi udare na decu i majku. Atinica je mnogo ćutljiva i tiha dok je Nika potpuno drugačija. One su rođene istoga dana, a potpuno su drugačije.

Inače pop diva je otkrila da je Atinina i Nikina odluka da kada napune 18 godina dodaju njeno prezime uz tatino.

- Moje ćerke žele da dodaju moje prezime kada napune 18 godina. Tatino već imaju. I mene to mnogo raduje.

A kako je Duško na ovo reagovao i da li je saznao od mezimica ili sada iz medija? Vreme će pokazati.