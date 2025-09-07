Ne bi svaki tata OVDE odveo ćerke! Duško Tošić napravio rođendansko iznenađenje za pamćenje Atini i Niki

Danas su Atina i Nika Tošić proslavile 17., odnosno 16. rođendan. Mezimice pop zvezde Jelene Karleuše i fudbalskog menadžera Duška Tošića rođene se istog dana u godinu dana razlike, te su odrastale skoro pa kao bliznakinje.

Oduvek su podjednako vezane za mamu i tatu, iako više vole da provode vreme sa nekadašnjim fudbalerom s obzirom na to da je on godinama živeo u inostranstvu zbog profesionalnih angažmana. Facebook

Rano jutros ponosna mama podelila je fotografiju naslednica sa velikim buketima cveća uz opis:

- Na današnji dan rodila sam dve devojčice…. Mamine lepotice, mamin ponos i pametnice… sve moje - napisala je pevačica u opisu fotografije njenih mezimica na Fejsbuk nalogu.

Poznato je da Duško Tošić ispunjava sve želje devojkama koje su zauvek njegove najveće ljubavi, pa je tako i ovog 7. septembra nadmašio sam sebe.

Naime, slavljenice su uživale tokom vikenda koji ispraćamo sa tatom, ni manje ni više nego na najpopularnijem grčkom ostrvu gde su žurke do jutra - Mikonosu.

Fudbalski menadžer podelio je njihovu zajedničku fotografiju iz jednog kafića dok su ispred Atine i Nike bile rođendanske torte, uz pesmu Dina Merlina "Da šutiš".

A mama? Ona je bila u Beogradu i vredno radila na snimanju prve emisije "Pinkovih Zvezda" čiji je član žirija ove godine. Ona je za medije otkrila šta je kupila ćerkama:

- Tražile su najmanje a najskuplje torbice. To je neka njihova želja bila, i to sam im ispunila. Rođendanski vikend provode u Grčkoj, tata ih je odveo na Mikonos - rekla je JK novinarima danas.

Instagram









