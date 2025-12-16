Atina i Nika Tošić krenule maminim stopama, večeras u 22h premijera

Atina i Nika Tošić pokreću privatni biznis

Jelena Karleuša vredno radi na nekoliko poslovni projekata koji nisu usko vezani za njeno primarno zanimanje. Nove pesme već su snimljene, te samo čekaju idealan trenutak da ugledaju svetlost dana, a kako je pop diva i sama istakla ima jednu baladu koja joj je već favorit.

Osim toga, svake nedelje nekoliko puta snima muzički format u kojem se dokazala kao jedan od najboljih mentora mlađim kolegama, "Pinkove Zvezde", ali ni tu se ne zaustavlja. Ona je pre izvesnog vremena lansirala svoj parfem i bodi mist koji su doslovno nestali sa rafova drogerija u svega nekoliko dana.

A sada pevačica nastavlja da širi svoj biznis u bjuti industriji. Nakon što je ranije lansirala sopstveni parfem i mirisni mist, na isti korak odlučile su se i njene naslednice Atina i Nika Tošić. Reč je o projektu koji nosi snažnu ličnu notu, budući da je čitava kolekcija inspirisana i posvećena upravo Jeleninim ćerkama.

Kolekciju čine dva mirisa nazvana po Jeleninim naslednicama, koje će ujedno biti i glavni promoteri. Ideja je da mirisi ne budu samo luksuzni proizvodi, već i simbol porodične povezanosti i snage ženskog duha.

Poznato je da Jelena negu i modu smatra svojim životnim poslom, a ovom kolekcijom želela je da spoji luksuzni lifestyle sa porodičnim vrednostima. Svaki detalj od bočica do mirisnih nota osmišljen je da odražava autentičnost i stil njene porodice. Parfemska kolekcija već sada privlači veliku pažnju javnosti pre svega zbog emotivne priče koja stoji iza nje.

One će večeras premijerno gostovati sa mamom u emisiji "AmiG show" gde će i govoriti o njihovom prvom zajedničkom poslovnom poduhvatu, a to će biti i njihovo prvo gostovanje u televizijskoj emisiji pošto do sada nisu volele javno eksponiranje, posebno starija pevačicina naslednica za koju svi koji je poznaju kažu da je veoma stidljiva.

Atina i Nika Tošić su već odrasle devojke, starija na korak do punoletstva jer će 7. septembra naredne godine proslaviti 18. rođendan, a mlađa istog dana puni 17 godina te već razmišljaju o karijeri i tome čime bi volele da se bave i da se pronađu a da ih ne prati epitet poznatih i uspešnih roditelja.

